Болельщики признали Еременко лучшим футболистом «Ростова» в октябре
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Болельщики «Ростова» признали полузащитника Романа Еременко лучшим футболистом команды в октябре, сообщается в микроблоге ростовчан в Twitter.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Болельщики «Ростова» признали полузащитника Романа Еременко лучшим футболистом команды в октябре, сообщается в микроблоге ростовчан в Twitter.
В октябре дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи» в чемпионате России, еще один гол полузащитник забил в ворота «Зенита» (1:6). За Еременко отдали свои голоса 24% болельщиков, принявших участие в голосовании на официальном сайте «Ростова».
Второе место занял Хорен Байрамян (21%), замкнул тройку лучших по мнению болельщиков Элдор Шомуродов (17%).