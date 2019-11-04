Болельщики признали Еременко лучшим футболистом «Ростова» в октябре

В октябре дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи» в чемпионате России, еще один гол полузащитник забил в ворота «Зенита» (1:6). За Еременко отдали свои голоса 24% болельщиков, принявших участие в голосовании на официальном сайте «Ростова».