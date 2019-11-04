«Крылья Советов» — «Рубин»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ
«Крылья Советов» и «Рубин» огласили стартовые составы на матч 15-го тура Российской
«Крылья Советов» и «Рубин» огласили стартовые составы на матч 15-го тура Российской
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Терехов, Якуба, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.
Запасные: Коновалов, Волк, Агапов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Кипиани, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из