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15:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпину нужно избавиться от футбольного цинизма. Рабинер — о спасении «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Обозреватель «СЭ» подводит итог яркой встречи «быков» с дончанами.

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Источник: РИА "Новости"

Сразу по двум причинам рад, что «Краснодар» сумел спастить в добавленное время в матче с «Ростовом», отыграв два мяча. Во-первых, победи дончане — и в глазах почти всех то, что Валерий Карпин пожертвовал встречей 1/8 финала Кубка со «Спартаком», выставив второй состав, оказалось бы оправданным. Мол, стратегический подход, молодец, Валерий Георгиевич.

Но в Краснодаре всей ростовской крутизны хватило на первый тайм, а в концовке случился «манчестерский» суперкамбэк «быков», и для футбола это, считаю, очень здорово. И для хозяев поля — поскольку любой такой переворот игры делает ее лучше, — и для гостей.

Во-вторых, более чем осторожная практика «Ростова» с выпуском пятого защитника, чтобы сохранить победный счет, которая чаще всего только вносит сумятицу в оборону, в очередной раз подтвердила свою недееспособность.

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Все это не отменяет того факта, что Карпин на сегодня — пожалуй, главный претендент на звание лучшего тренера сезона в РПЛ. Смотреть на то, как он перестроил за одно короткое летнее межсезонье не только схему, но, главное, философию футбола своей команды — одно удовольствие. Карпину удалось то, что не вышло в «Шальке» перед прошлым сезоном у Доменико Тедеско, о чем немец говорил в интервью по приезду в «Спартак» — мол, слишком резко попытался перестроить модель клуба из Гельзенкирхена на более атакующую и потерпел в этом неудачу.

Фантастический прогресс Шомуродова, Ионова, Байрамяна, Чистякова и других — тоже безусловная заслуга Карпина. При этом нельзя не отметить, что ему квалифицированно помогает, возможно, лучший (и уж точно один из лучших) второй тренер в РПЛ Виталий Кафанов. Кстати, насколько знаю, у него в декабре должна выйти очень интересная книга о голкиперах и вратарском искусстве. Жду ее с нетерпением, поскольку автор литературной записи, коллега Максим Михалко уже рассказал мне несколько любопытных моментов.


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Так вот, Карпин по этому сезону — большой молодец. Но и Кубком со «Спартаком», и пятым защитником в Краснодаре Валерий в определенной степени дезавуировал то, что делает в последнее время. За что и поплатился в матче с «быками».

Буду рад, если он извлечет урок, выбросит в мусорный ящик лишний прагматизм, если не сказать — цинизм. Ему это, уверен, только поможет. А заодно и всем нам — как зрителям.

Игорь Рабинер

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Краснодар
2:2
Первый тайм: 0:2
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 153.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34265 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевВалерий Карпин
Голы
Иван Игнатьев(Магомед-Шапи Сулейманов)90+3′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов)34′
Урош Спаич(Юнес Намли)90+5′
Алексей Ионов41′
Составы команд
39Матвей Сафонов
1Егор Бабурин
98Сергей Петров
34Алексей Козлов
6Кристиан Рамирес
28Евгений Чернов
4Александр Мартынович
5Деннис Хаджикадунич
5Урош Спаич
78Дмитрий Чистяков
63′
93Магомед-Шапи Сулейманов
7Роман Еременко
57′
52Тонни Вилена
14Элдор Шомуродов
9Арикленес да Силва Ари
11Алексей Ионов
99Мануэл Фернандеш
72′
8Ивелин Попов
53′68′
21Юнес Намли
18Бактиер Зайнутдинов
77′
14Кристоффер Олссон
46′
15Данил Глебов
86′
47Даниил Уткин
6Рагнар Сигурдссон
33Маркус Берг
75′
19Хорен Байрамян
79′
17Иван Игнатьев
26Александр Саплинов
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
7Голевые моменты3
19Удары (всего)5
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
10Фолы23
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
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