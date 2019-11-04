Карпину нужно избавиться от футбольного цинизма. Рабинер — о спасении «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Источник: РИА "Новости"

Сразу по двум причинам рад, что «Краснодар» сумел спастить в добавленное время в матче с «Ростовом», отыграв два мяча. Во-первых, победи дончане — и в глазах почти всех то, что Валерий Карпин пожертвовал встречей 1/8 финала Кубка со «Спартаком», выставив второй состав, оказалось бы оправданным. Мол, стратегический подход, молодец, Валерий Георгиевич.

Но в Краснодаре всей ростовской крутизны хватило на первый тайм, а в концовке случился «манчестерский» суперкамбэк «быков», и для футбола это, считаю, очень здорово. И для хозяев поля — поскольку любой такой переворот игры делает ее лучше, — и для гостей.

Во-вторых, более чем осторожная практика «Ростова» с выпуском пятого защитника, чтобы сохранить победный счет, которая чаще всего только вносит сумятицу в оборону, в очередной раз подтвердила свою недееспособность.

Читайте также «Ростов» повторил клубный рекорд в РПЛ

Все это не отменяет того факта, что Карпин на сегодня — пожалуй, главный претендент на звание лучшего тренера сезона в РПЛ. Смотреть на то, как он перестроил за одно короткое летнее межсезонье не только схему, но, главное, философию футбола своей команды — одно удовольствие. Карпину удалось то, что не вышло в «Шальке» перед прошлым сезоном у Доменико Тедеско, о чем немец говорил в интервью по приезду в «Спартак» — мол, слишком резко попытался перестроить модель клуба из Гельзенкирхена на более атакующую и потерпел в этом неудачу.

Фантастический прогресс Шомуродова, Ионова, Байрамяна, Чистякова и других — тоже безусловная заслуга Карпина. При этом нельзя не отметить, что ему квалифицированно помогает, возможно, лучший (и уж точно один из лучших) второй тренер в РПЛ Виталий Кафанов. Кстати, насколько знаю, у него в декабре должна выйти очень интересная книга о голкиперах и вратарском искусстве. Жду ее с нетерпением, поскольку автор литературной записи, коллега Максим Михалко уже рассказал мне несколько любопытных моментов.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Так вот, Карпин по этому сезону — большой молодец. Но и Кубком со «Спартаком», и пятым защитником в Краснодаре Валерий в определенной степени дезавуировал то, что делает в последнее время. За что и поплатился в матче с «быками».

Буду рад, если он извлечет урок, выбросит в мусорный ящик лишний прагматизм, если не сказать — цинизм. Ему это, уверен, только поможет. А заодно и всем нам — как зрителям.