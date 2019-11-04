Карпину нужно избавиться от футбольного цинизма. Рабинер — о спасении «Краснодара» в матче с «Ростовом»
Обозреватель «СЭ» подводит итог яркой встречи «быков» с дончанами.
Обозреватель «СЭ» подводит итог яркой встречи «быков» с дончанами.
Сразу по двум причинам рад, что «Краснодар» сумел спастить в добавленное время в матче с «Ростовом», отыграв два мяча.
Но в Краснодаре всей ростовской крутизны хватило на первый тайм, а в концовке случился «манчестерский» суперкамбэк «быков», и для футбола это, считаю, очень здорово. И для хозяев поля — поскольку любой такой переворот игры делает ее лучше, — и для гостей.
Все это не отменяет того факта, что Карпин на сегодня — пожалуй, главный претендент на звание лучшего тренера сезона в РПЛ. Смотреть на то, как он перестроил за одно короткое летнее межсезонье не только схему, но, главное, философию футбола своей команды — одно удовольствие. Карпину удалось то, что не вышло в «Шальке» перед прошлым сезоном у Доменико Тедеско, о чем немец говорил в интервью по приезду в «Спартак» — мол, слишком резко попытался перестроить модель клуба из Гельзенкирхена на более атакующую и потерпел в этом неудачу.
Фантастический прогресс Шомуродова, Ионова, Байрамяна, Чистякова и других — тоже безусловная заслуга Карпина. При этом нельзя не отметить, что ему квалифицированно помогает, возможно, лучший (и уж точно один из лучших) второй тренер в РПЛ Виталий Кафанов. Кстати, насколько знаю, у него в декабре должна выйти очень интересная книга о голкиперах и вратарском искусстве. Жду ее с нетерпением, поскольку автор литературной записи, коллега Максим Михалко уже рассказал мне несколько любопытных моментов.
Так вот, Карпин по этому сезону — большой молодец. Но и Кубком со «Спартаком», и пятым защитником в Краснодаре Валерий в определенной степени дезавуировал то, что делает в последнее время. За что и поплатился в матче с «быками».
Буду рад, если он извлечет урок, выбросит в мусорный ящик лишний прагматизм, если не сказать — цинизм. Ему это, уверен, только поможет. А заодно и всем нам — как зрителям.
Игорь Рабинер
|Мурад Мусаев
|Валерий Карпин
|Иван Игнатьев(Магомед-Шапи Сулейманов)
|90+3′
|Алексей Ионов(Элдор Шомуродов)
|34′
|Урош Спаич(Юнес Намли)
|90+5′
|Алексей Ионов
|41′
|39
|Матвей Сафонов
|1
|Егор Бабурин
|98
|Сергей Петров
|34
|Алексей Козлов
|6
|Кристиан Рамирес
|28
|Евгений Чернов
|4
|Александр Мартынович
|5
|Деннис Хаджикадунич
|5
|Урош Спаич
|78
|Дмитрий Чистяков
63′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|7
|Роман Еременко
57′
|52
|Тонни Вилена
|14
|Элдор Шомуродов
|9
|Арикленес да Силва Ари
|11
|Алексей Ионов
|99
|Мануэл Фернандеш
72′
|8
|Ивелин Попов
53′68′
|21
|Юнес Намли
|18
|Бактиер Зайнутдинов
77′
|14
|Кристоффер Олссон
46′
|15
|Данил Глебов
86′
|47
|Даниил Уткин
|6
|Рагнар Сигурдссон
|33
|Маркус Берг
75′
|19
|Хорен Байрамян
79′
|17
|Иван Игнатьев
|26
|Александр Саплинов
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|19
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|23
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)