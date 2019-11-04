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17:01 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» впервые одержал победу над «Уралом» в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Оренбурга» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Оренбурга» голы забили Джоэль Фамейе (4-я минута) и Рикарду Алвеш (45+1). В составе «Урала» отличился Эрик Бикфалви (64). Алвеш был признан лучшим игроком матча.

«Оренбург» впервые обыграл «Урал». Всего команды провели между собой восемь матчей — пять в премьер-лиге, два — в Футбольной национальной лиге, один — в Кубке России. Ранее екатеринбургский клуб одержал пять побед, еще две встречи завершились ничейным результатом.

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«Оренбург» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 15 матчей и опережая по дополнительным показателям «Урал» (седьмое место, 15 матчей) и «Спартак» (восьмое место, 14 матчей), также имеющих в активе по 18 очков.

В следующем матче 10 ноября «Оренбург» сыграет на домашнем поле с «Уфой», «Урал» двумя днями ранее на выезде встретится с грозненским «Ахматом».

Урал
1:2
Первый тайм: 0:2
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 154.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 6797 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновВладимир Федотов
Голы
Эрик Бикфалви(Денис Кулаков, Андрей Егорычев)64′
Джоэль Фамейе(Рикарду Алвеш, Даниэл Мишкич)4′
Рикарду Алвеш(Филип Рогич)45+1′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
38Андрей Климович
15Денис Кулаков
12Андрей Малых
3Вараздат Ароян
57′
15Георгий Зотов
19Денис Поляков
4Урош Радакович
58Отман Эль-Кабир
83′
5Тимур Аюпов
7′
10Эрик Бикфалви
13Сергей Терехов
72′
88Павел Погребняк
7Филип Рогич
6Рафал Аугустыняк
8Даниэл Мишкич
27Михаил Меркулов
83′
10Рикарду Алвеш
20Андрей Панюков
22Федор Черных
72′
17Николай Димитров
57′
32Артем Кулишев
11Владимир Ильин
20Джоэль Фамейе
90′
14Юрий Бавин
62′
29Вадим Афонин
44Андрей Егорычев
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
19Удары (всего)12
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
12Фолы10
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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