«Оренбург» впервые одержал победу над «Уралом» в матче чемпионата России по футболу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Оренбурга» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 15-го тура Российской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Оренбурга» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 15-го тура Российской
В составе «Оренбурга» голы забили Джоэль Фамейе (4-я минута) и Рикарду Алвеш (45+1). В составе «Урала» отличился Эрик Бикфалви (64). Алвеш был признан лучшим игроком матча.
«Оренбург» впервые обыграл «Урал». Всего команды провели между собой восемь матчей — пять в
«Оренбург» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 15 матчей и опережая по дополнительным показателям «Урал» (седьмое место, 15 матчей) и «Спартак» (восьмое место, 14 матчей), также имеющих в активе по 18 очков.
В следующем матче 10 ноября «Оренбург» сыграет на домашнем поле с «Уфой», «Урал» двумя днями ранее на выезде встретится с грозненским «Ахматом».
|Дмитрий Парфенов
|Владимир Федотов
|Эрик Бикфалви(Денис Кулаков, Андрей Егорычев)
|64′
|Джоэль Фамейе(Рикарду Алвеш, Даниэл Мишкич)
|4′
|Рикарду Алвеш(Филип Рогич)
|45+1′
|31
|Ярослав Годзюр
|38
|Андрей Климович
|15
|Денис Кулаков
|12
|Андрей Малых
|3
|Вараздат Ароян
57′
|15
|Георгий Зотов
|19
|Денис Поляков
|4
|Урош Радакович
|58
|Отман Эль-Кабир
83′
|5
|Тимур Аюпов
7′
|10
|Эрик Бикфалви
|13
|Сергей Терехов
72′
|88
|Павел Погребняк
|7
|Филип Рогич
|6
|Рафал Аугустыняк
|8
|Даниэл Мишкич
|27
|Михаил Меркулов
83′
|10
|Рикарду Алвеш
|20
|Андрей Панюков
|22
|Федор Черных
72′
|17
|Николай Димитров
57′
|32
|Артем Кулишев
|11
|Владимир Ильин
|20
|Джоэль Фамейе
90′
|14
|Юрий Бавин
62′
|29
|Вадим Афонин
|44
|Андрей Егорычев
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|19
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)