«Оренбург» впервые одержал победу над «Уралом» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе «Оренбурга» голы забили Джоэль Фамейе (4-я минута) и Рикарду Алвеш (45+1). В составе «Урала» отличился Эрик Бикфалви (64). Алвеш был признан лучшим игроком матча.

«Оренбург» впервые обыграл «Урал». Всего команды провели между собой восемь матчей — пять в премьер-лиге, два — в Футбольной национальной лиге, один — в Кубке России. Ранее екатеринбургский клуб одержал пять побед, еще две встречи завершились ничейным результатом.

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«Оренбург» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 15 матчей и опережая по дополнительным показателям «Урал» (седьмое место, 15 матчей) и «Спартак» (восьмое место, 14 матчей), также имеющих в активе по 18 очков.