Жано, Тил и Мирзов — в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»

С первых минут в составе команды Доменико Тедеско выйдут полузащитники Жано Ананидзе, Гус Тил и Резиуан Мирзов.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Кутепов, Джикия, Жиго, Зобнин — Жано, Тил, Мирзов, Мельгарехо — Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.
Стартовый состав «Арсенала»: Шамов — Комбаров, Григалава, Беляев, Денисов, Бауэр — Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов — Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Эв. Кангва, Аджоев, Кин. Кангва.