«Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином» в матче чемпионата России по футболу
САМАРА, 4 ноября. Самарские «Крылья Советов» сыграли со счетом 0:0 с казанским «Рубином» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
САМАРА, 4 ноября. Самарские «Крылья Советов» сыграли со счетом 0:0 с казанским «Рубином» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Для голкипера казанцев Юрия Дюпина этот матч стал седьмым в этом розыгрыше Российской
Вратарь «Крыльев Советов» Сергея Рыжиков провел 130-й «сухой» матч в высшем дивизионе чемпионатов России, по этому показателю он обогнал Сергея Овчинникова (129), лидером является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев — 206. Также эта игра для 39-летнего Рыжикова стала 329-й в
В турнирной таблице «Крылья Советов» занимают шестую строчку, набрав 18 очков в 15 матчах. «Рубин» по итогам первого круга расположился на 11-м месте с 17 очками в активе.
В следующем туре «Крылья Советов» сыграют 9 ноября в гостях с московским «Спартаком», «Рубин» в тот же день примет московское «Динамо».
|Миодраг Божович
|Роман Шаронов
|1
|Сергей Рыжиков
|22
|Юрий Дюпин
|2
|Владимир Полуяхтов
|29
|Виталий Денисов
|3
|Никита Чернов
18′
|71
|Николай Поярков
7′
|50
|Максим Карпов
|5
|Филип Уремович
|77
|Дмитрий Кабутов
|80
|Егор Сорокин
|99
|Максим Канунников
|12
|Александр Зуев
|8
|Александр Гацкан
72′
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|40
|Артем Тимофеев
90+5′
|10
|Игорь Коновалов
46′
|7
|Александр Соболев
|88
|Александр Ташаев
61′82′
|23
|Дмитрий Комбаров
73′
|21
|Хвича Кварацхелия
90+5′
|14
|Раду Гынсарь
|11
|Зурико Давиташвили
89′
|17
|Антон Зиньковский
77′
|20
|Евгений Марков
|9
|Деян Радонич
|7
|Вячеслав Подберезкин
72′
|18
|Павел Могилевец
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|14
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|21
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Владимир Миневич(Россия, Смоленск)