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18:44 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином» в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 4 ноября. Самарские «Крылья Советов» сыграли со счетом 0:0 с казанским «Рубином» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Для голкипера казанцев Юрия Дюпина этот матч стал седьмым в этом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) без пропущенных голов. «Рубин» в третий раз подряд завершил матч нулевой ничьей.

Вратарь «Крыльев Советов» Сергея Рыжиков провел 130-й «сухой» матч в высшем дивизионе чемпионатов России, по этому показателю он обогнал Сергея Овчинникова (129), лидером является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев — 206. Также эта игра для 39-летнего Рыжикова стала 329-й в премьер-лиге, что также вывело его на второе место по количеству матчей среди вратарей. Лидирует Акинфеев с 442 играми в активе, у Вячеслава Малафеева на счету 328 матчей. В высшем дивизионе чемпионата России Рыжиков выступал за такие клубы как подмосковный «Сатурн», махачкалинский «Анжи», московский «Локомотив», томскую «Томь» и казанский «Рубин», в составе которого четыре раза входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России по итогам года.

В турнирной таблице «Крылья Советов» занимают шестую строчку, набрав 18 очков в 15 матчах. «Рубин» по итогам первого круга расположился на 11-м месте с 17 очками в активе.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют 9 ноября в гостях с московским «Спартаком», «Рубин» в тот же день примет московское «Динамо».

Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 154.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 10842 зрителя
Главные тренеры
Миодраг БожовичРоман Шаронов
Составы команд
1Сергей Рыжиков
22Юрий Дюпин
2Владимир Полуяхтов
29Виталий Денисов
3Никита Чернов
18′
71Николай Поярков
7′
50Максим Карпов
5Филип Уремович
77Дмитрий Кабутов
80Егор Сорокин
99Максим Канунников
12Александр Зуев
8Александр Гацкан
72′
8Видар Ерн Кьяртанссон
40Артем Тимофеев
90+5′
10Игорь Коновалов
46′
7Александр Соболев
88Александр Ташаев
61′82′
23Дмитрий Комбаров
73′
21Хвича Кварацхелия
90+5′
14Раду Гынсарь
11Зурико Давиташвили
89′
17Антон Зиньковский
77′
20Евгений Марков
9Деян Радонич
7Вячеслав Подберезкин
72′
18Павел Могилевец
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
14Удары (всего)10
7Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
13Фолы21
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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