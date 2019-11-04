«Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином» в матче чемпионата России по футболу

Для голкипера казанцев Юрия Дюпина этот матч стал седьмым в этом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) без пропущенных голов. «Рубин» в третий раз подряд завершил матч нулевой ничьей.

Вратарь «Крыльев Советов» Сергея Рыжиков провел 130-й «сухой» матч в высшем дивизионе чемпионатов России, по этому показателю он обогнал Сергея Овчинникова (129), лидером является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев — 206. Также эта игра для 39-летнего Рыжикова стала 329-й в премьер-лиге, что также вывело его на второе место по количеству матчей среди вратарей. Лидирует Акинфеев с 442 играми в активе, у Вячеслава Малафеева на счету 328 матчей. В высшем дивизионе чемпионата России Рыжиков выступал за такие клубы как подмосковный «Сатурн», махачкалинский «Анжи», московский «Локомотив», томскую «Томь» и казанский «Рубин», в составе которого четыре раза входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России по итогам года.