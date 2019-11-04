Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Арсенал Т
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Рубин
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Авангард К
10
Футбол. Зарубежный
3.11
Гранада
Реал Сосьедад
12
Все события
Фоторепортажи
9Успех россиян на этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции
9Ковалев проиграл Альваресу
21:32 (мск), источник: Sport24

Первое поражение Тедеско в «Спартаке» — от команды, которая «уволила» Карреру

Тульский «Арсенал» снова взял три очка на «Открытие Арене».

Наверх
Источник: Sport24

Матч с «Арсеналом» — уже классически сложный для «Спартака». При любом тренере. Дебютный матч Тедеско против тульских бойцов тоже не обещал быть халявой. Тем более любая игра «Спартака» при новом коуче — особая история для болельщиков красно-белых. Нужен ли молодой иностранный тренер красно-белым — пока ответа нет.

Зато есть информация про стартовый состав «Спартака». Вот кого Тедеско считает своими лучшими игроками на 4 ноября 2019 года. Самый крутой форвард «Спартака» прямо сейчас Ларссон — среди них. Как и, между прочим, Жано Ананидзе. Впервые при Тедеско.

Во время загрузки произошла ошибка.

У тульского «Арсенала» тоже имелся состав. Игорь Черевченко доверился вот этим бойцам. Экс-спартаковец Кирилл Комбаров — ожидаемо в основе. Он капитан тульской банды, если кто не в курсе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч начался с удачного действия голкипера «Спартака». Только вот хоккейного. Символический первый удар по мячу произвел вратарь ХК «Спартак» Юлиус Гудачек. PR-служба красно-белых работает круто. Теперь дело за футболистами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но стартовые 15 минут ни в чем не убедили. «Спартак» вяленько забронировал половину поля гостей. Но остроты никакой не было. А «Арсенал» создал пару стандартов, активность инициировал Ткачев. Будничный старт, короче.

Важно другое: Кирилла Комбарова Тедеско выпустить на поле не может — потому что россиянин больше не сотрудник «Спартака». Зато он не забыл, как исполнять кроссы на «Открытие Арене». Точные кроссы — в данном случае. Идеальный навес Комбарова — и Луценко, в категорическом одиночестве, головой ввинтил мяч точно в угол. Максименко не при делах — как и оборона «Спартака» на 16-й минуте. Слишком, слишком простой гол «Арсенала».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как и тайм для гостей. «Спартак» не сконструировал ничего реально интересного — лишь один удар в створ, лишь один угловой, минимум опасности. И лишь одна стоящая комбинация Джикия — Ларссон — Аиртон. Бразилец лупил в упор, но Шамов своим сэйвом отменил гол. А в остальном «Спартак» не впечатлил ровно ничем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще и сломался Кутепов. Илья дернул заднюю поверхность бедра — в конце тайма Тедеско доверился вместо него Умярову. Притом изначально коуч хотел выпустить Крала — но ему вовремя подсказали, что это нарушило бы лимит на легионеров. А так бы Тедеско сразу попал в глупую и неприятную историю.

Второй тайм — немного другой сюжет. «Спартак» хотя бы вдавил «Арсенал» в его штрафную. Закидал туляков угловыми — восемь штук только после перерыва. Мельгарехо, Мирзов, Тиль, Ларссон обзавелись классными моментами, но хотя бы в один гол их не трансформировали. Классический сценарий игры более статусной команды против средненькой — только вот без забитого мяча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тедеско был активнее многих игроков на поле. Гнал команду прямо к голу, постоянно что-то показывал, прыгал почище Максименко, даже получил желтую карточку и, собственно, делал замены. Понсе вместо Тиля — совсем-совсем атакующий вариант. Но он не сработал — в концовке «Арсенал» вообще почти рутинно оборонялся. «Спартак» уже не штамповал моменты, играл предсказуемо и, собственно, так и не забил. Даже Максименко погнал в штрафную гостей на 95-й — безрезультатно.

Во время загрузки произошла ошибка.

0:1, «Арсенал» снова побеждает «Спартак» на «Открытие Арене». Год назад Массимо Карреру уволили именно после поражения от туляков (2:3). Теперь и Тедеско в курсе, как непросто в России в матчах с «Арсеналом». Хотя Доменико, понятно, пока продолжит работу со «Спартаком».

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 154.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 19310 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоИгорь Черевченко
Голы
Евгений Луценко(Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой)16′
Составы команд
98Александр Максименко
50Егор Шамов
2Самюэль Жиго
4Роберт Бауэр
14Георгий Джикия
6Максим Беляев
25Лоренсо Мельгарехо
8Гиа Григалава
6Айртон
71Александр Денисов
60′
47Роман Зобнин
70Георгий Костадинов
9Резиуан Мирзов
11Сергей Ткачев
23Джордан Ларссон
22Даниил Лесовой
29Илья Кутепов
45′
9Кирилл Комбаров
68′
54Наиль Умяров
86′
14Анри Хагуш
49Джано Ананидзе
84′
20Горан Чаушич
80′
7Аяз Гулиев
23Игорь Горбатенко
8Гус Тил
72′
48Евгений Луценко
30′85′
19Эсекиэль Понсе
10Эванс Кангва
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
15Удары (всего)5
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
21Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Горячая ведущая Матч ТВ разговорилась: "Всем интересно, с кем спит Капризов"
«В сексе с 3-4 мужчинами нет ничего страшного». Малахов шокировал жену известного футболиста
Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с «Лейпцигом» в ЛЧ
«Нефтехимик» одержал рекордную победу подряд, обыграв лидера КХЛ
«Крылья Советов» не смогли забить «Рубину» в домашнем матче РПЛ
Канадская лига не допустила россиянина к участию в Суперсерии
Зидан рассматривает троих игроков для усиления обороны «Реала»
Тедеско назвал причину поражения «Спартака» в игре с «Арсеналом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь