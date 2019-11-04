Первое поражение Тедеско в «Спартаке» — от команды, которая «уволила» Карреру

Источник: Sport24

Матч с «Арсеналом» — уже классически сложный для «Спартака». При любом тренере. Дебютный матч Тедеско против тульских бойцов тоже не обещал быть халявой. Тем более любая игра «Спартака» при новом коуче — особая история для болельщиков красно-белых. Нужен ли молодой иностранный тренер красно-белым — пока ответа нет.

Зато есть информация про стартовый состав «Спартака». Вот кого Тедеско считает своими лучшими игроками на 4 ноября 2019 года. Самый крутой форвард «Спартака» прямо сейчас Ларссон — среди них. Как и, между прочим, Жано Ананидзе. Впервые при Тедеско.

У тульского «Арсенала» тоже имелся состав. Игорь Черевченко доверился вот этим бойцам. Экс-спартаковец Кирилл Комбаров — ожидаемо в основе. Он капитан тульской банды, если кто не в курсе.

Матч начался с удачного действия голкипера «Спартака». Только вот хоккейного. Символический первый удар по мячу произвел вратарь ХК «Спартак» Юлиус Гудачек. PR-служба красно-белых работает круто. Теперь дело за футболистами.

Но стартовые 15 минут ни в чем не убедили. «Спартак» вяленько забронировал половину поля гостей. Но остроты никакой не было. А «Арсенал» создал пару стандартов, активность инициировал Ткачев. Будничный старт, короче.

Важно другое: Кирилла Комбарова Тедеско выпустить на поле не может — потому что россиянин больше не сотрудник «Спартака». Зато он не забыл, как исполнять кроссы на «Открытие Арене». Точные кроссы — в данном случае. Идеальный навес Комбарова — и Луценко, в категорическом одиночестве, головой ввинтил мяч точно в угол. Максименко не при делах — как и оборона «Спартака» на 16-й минуте. Слишком, слишком простой гол «Арсенала».

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Как и тайм для гостей. «Спартак» не сконструировал ничего реально интересного — лишь один удар в створ, лишь один угловой, минимум опасности. И лишь одна стоящая комбинация Джикия — Ларссон — Аиртон. Бразилец лупил в упор, но Шамов своим сэйвом отменил гол. А в остальном «Спартак» не впечатлил ровно ничем.

Еще и сломался Кутепов. Илья дернул заднюю поверхность бедра — в конце тайма Тедеско доверился вместо него Умярову. Притом изначально коуч хотел выпустить Крала — но ему вовремя подсказали, что это нарушило бы лимит на легионеров. А так бы Тедеско сразу попал в глупую и неприятную историю.

Второй тайм — немного другой сюжет. «Спартак» хотя бы вдавил «Арсенал» в его штрафную. Закидал туляков угловыми — восемь штук только после перерыва. Мельгарехо, Мирзов, Тиль, Ларссон обзавелись классными моментами, но хотя бы в один гол их не трансформировали. Классический сценарий игры более статусной команды против средненькой — только вот без забитого мяча.

Тедеско был активнее многих игроков на поле. Гнал команду прямо к голу, постоянно что-то показывал, прыгал почище Максименко, даже получил желтую карточку и, собственно, делал замены. Понсе вместо Тиля — совсем-совсем атакующий вариант. Но он не сработал — в концовке «Арсенал» вообще почти рутинно оборонялся. «Спартак» уже не штамповал моменты, играл предсказуемо и, собственно, так и не забил. Даже Максименко погнал в штрафную гостей на 95-й — безрезультатно.