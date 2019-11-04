Первое поражение Тедеско в «Спартаке» — от команды, которая «уволила» Карреру
Тульский «Арсенал» снова взял три очка на «Открытие Арене».
Тульский «Арсенал» снова взял три очка на «Открытие Арене».
Матч с «Арсеналом» — уже классически сложный для «Спартака». При любом тренере. Дебютный матч Тедеско против тульских бойцов тоже не обещал быть халявой. Тем более любая игра «Спартака» при новом коуче — особая история для болельщиков
Зато есть информация про стартовый состав «Спартака». Вот кого Тедеско считает своими лучшими игроками на 4 ноября 2019 года. Самый крутой форвард «Спартака» прямо сейчас Ларссон — среди них. Как и, между прочим, Жано Ананидзе. Впервые при Тедеско.
У тульского «Арсенала» тоже имелся состав. Игорь Черевченко доверился вот этим бойцам.
Матч начался с удачного действия голкипера «Спартака». Только вот хоккейного. Символический первый удар по мячу произвел вратарь ХК «Спартак» Юлиус Гудачек.
Но стартовые 15 минут ни в чем не убедили. «Спартак» вяленько забронировал половину поля гостей. Но остроты никакой не было. А «Арсенал» создал пару стандартов, активность инициировал Ткачев. Будничный старт, короче.
Важно другое: Кирилла Комбарова Тедеско выпустить на поле не может — потому что россиянин больше не сотрудник «Спартака». Зато он не забыл, как исполнять кроссы на «Открытие Арене». Точные кроссы — в данном случае. Идеальный навес Комбарова — и Луценко, в категорическом одиночестве, головой ввинтил мяч точно в угол. Максименко не при делах — как и оборона «Спартака» на 16-й минуте. Слишком, слишком простой гол «Арсенала».
Как и тайм для гостей. «Спартак» не сконструировал ничего реально интересного — лишь один удар в створ, лишь один угловой, минимум опасности. И лишь одна стоящая комбинация Джикия — Ларссон — Аиртон. Бразилец лупил в упор, но Шамов своим сэйвом отменил гол. А в остальном «Спартак» не впечатлил ровно ничем.
Еще и сломался Кутепов. Илья дернул заднюю поверхность бедра — в конце тайма Тедеско доверился вместо него Умярову. Притом изначально коуч хотел выпустить Крала — но ему вовремя подсказали, что это нарушило бы лимит на легионеров. А так бы Тедеско сразу попал в глупую и неприятную историю.
Второй тайм — немного другой сюжет. «Спартак» хотя бы вдавил «Арсенал» в его штрафную. Закидал туляков угловыми — восемь штук только после перерыва. Мельгарехо, Мирзов, Тиль, Ларссон обзавелись классными моментами, но хотя бы в один гол их не трансформировали. Классический сценарий игры более статусной команды против средненькой — только вот без забитого мяча.
Тедеско был активнее многих игроков на поле. Гнал команду прямо к голу, постоянно
0:1, «Арсенал» снова побеждает «Спартак» на «Открытие Арене». Год назад Массимо Карреру уволили именно после поражения от туляков (2:3). Теперь и Тедеско в курсе, как непросто в России в матчах с «Арсеналом». Хотя Доменико, понятно, пока продолжит работу со «Спартаком».
|Доменико Тедеско
|Игорь Черевченко
|Евгений Луценко(Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой)
|16′
|98
|Александр Максименко
|50
|Егор Шамов
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Роберт Бауэр
|14
|Георгий Джикия
|6
|Максим Беляев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|8
|Гиа Григалава
|6
|Айртон
|71
|Александр Денисов
60′
|47
|Роман Зобнин
|70
|Георгий Костадинов
|9
|Резиуан Мирзов
|11
|Сергей Ткачев
|23
|Джордан Ларссон
|22
|Даниил Лесовой
|29
|Илья Кутепов
45′
|9
|Кирилл Комбаров
68′
|54
|Наиль Умяров
86′
|14
|Анри Хагуш
|49
|Джано Ананидзе
84′
|20
|Горан Чаушич
80′
|7
|Аяз Гулиев
|23
|Игорь Горбатенко
|8
|Гус Тил
72′
|48
|Евгений Луценко
30′85′
|19
|Эсекиэль Понсе
|10
|Эванс Кангва
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|21
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)