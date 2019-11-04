Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом» из-за плохого первого тайма

«Мы не заслужили победу из-за первого тайма, играли недостаточно хорошо, соперник много владел мячом. Гол мы пропустили очень просто, поэтому есть над чем подумать. Второй тайм был у нас лучше, но соперник играл очень умно, старался сбить игровой ритм», — сказал Тедеско.