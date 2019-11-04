Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом» из-за плохого первого тайма
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» не заслужили победу в матче чемпионата России с тульским «Арсеналом»
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» не заслужили победу в матче чемпионата России с тульским «Арсеналом»
«Спартак» потерпел первое поражение при Тедеско, уступив дома в матче 15-го тура чемпионата России «Арсеналу» со счетом 0:1.
«Мы не заслужили победу
В следующем матче «Спартак» дома сыграет 9 ноября против «Крыльев Советов».
|Доменико Тедеско
|Игорь Черевченко
|Евгений Луценко(Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой)
|16′
|98
|Александр Максименко
|50
|Егор Шамов
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Роберт Бауэр
|14
|Георгий Джикия
|6
|Максим Беляев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|8
|Гиа Григалава
|6
|Айртон
|71
|Александр Денисов
60′
|47
|Роман Зобнин
|70
|Георгий Костадинов
|9
|Резиуан Мирзов
|11
|Сергей Ткачев
|23
|Джордан Ларссон
|22
|Даниил Лесовой
|29
|Илья Кутепов
45′
|9
|Кирилл Комбаров
68′
|54
|Наиль Умяров
86′
|14
|Анри Хагуш
|49
|Джано Ананидзе
84′
|20
|Горан Чаушич
80′
|7
|Аяз Гулиев
|23
|Игорь Горбатенко
|8
|Гус Тил
72′
|48
|Евгений Луценко
30′85′
|19
|Эсекиэль Понсе
|10
|Эванс Кангва
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|21
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)