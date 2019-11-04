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21:44 (мск), источник: ТАСС

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом» из-за плохого первого тайма

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» не заслужили победу в матче чемпионата России с тульским «Арсеналом» из-за плохого первого тайма. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» потерпел первое поражение при Тедеско, уступив дома в матче 15-го тура чемпионата России «Арсеналу» со счетом 0:1.

«Мы не заслужили победу из-за первого тайма, играли недостаточно хорошо, соперник много владел мячом. Гол мы пропустили очень просто, поэтому есть над чем подумать. Второй тайм был у нас лучше, но соперник играл очень умно, старался сбить игровой ритм», — сказал Тедеско.

В следующем матче «Спартак» дома сыграет 9 ноября против «Крыльев Советов».

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 154.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 19310 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоИгорь Черевченко
Голы
Евгений Луценко(Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой)16′
Составы команд
98Александр Максименко
50Егор Шамов
2Самюэль Жиго
4Роберт Бауэр
14Георгий Джикия
6Максим Беляев
25Лоренсо Мельгарехо
8Гиа Григалава
6Айртон
71Александр Денисов
60′
47Роман Зобнин
70Георгий Костадинов
9Резиуан Мирзов
11Сергей Ткачев
23Джордан Ларссон
22Даниил Лесовой
29Илья Кутепов
45′
9Кирилл Комбаров
68′
54Наиль Умяров
86′
14Анри Хагуш
49Джано Ананидзе
84′
20Горан Чаушич
80′
7Аяз Гулиев
23Игорь Горбатенко
8Гус Тил
72′
48Евгений Луценко
30′85′
19Эсекиэль Понсе
10Эванс Кангва
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
15Удары (всего)5
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
21Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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