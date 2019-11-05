Мостовой: Смешно, что тренер «Спартака» забыл о лимите на легионеров в РПЛ

«Спартак» в понедельник на своем поле уступил «Арсеналу» со счетом 1:0. Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско после матча признался, что забыл о лимите на легионеров во время матча. На 44-й минуте травму получил защитник Илья Кутепов. Тренерский штаб готовился выпустить на поле чеха Алекса Крала, но в компенсированное к первому тайму время на замену вышел Наиль Умяров.

«Как так получилось? Это же не 1990 год, когда нет ничего. Не кажется это смешным? Если ты главный тренер, у тебя зарплата такая, это смешно. Ну (генерального директор “Спартака” Томаса) Цорна спросил бы. Я бы понял, конечно, если бы я приехал в чемпионат Китая и вдруг бы что-то перепутал. Может быть, у них там свои законы, но здесь-то чего», — заявил Мостовой РИА Новости.