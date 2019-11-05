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00:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мостовой: Смешно, что тренер «Спартака» забыл о лимите на легионеров в РПЛ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Михаил Гончаров. Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил РИА Новости, что главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско рассмешил его, когда чуть не нарушил лимит на легионеров в матче 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

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«Спартак» в понедельник на своем поле уступил «Арсеналу» со счетом 1:0. Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско после матча признался, что забыл о лимите на легионеров во время матча. На 44-й минуте травму получил защитник Илья Кутепов. Тренерский штаб готовился выпустить на поле чеха Алекса Крала, но в компенсированное к первому тайму время на замену вышел Наиль Умяров.

«Как так получилось? Это же не 1990 год, когда нет ничего. Не кажется это смешным? Если ты главный тренер, у тебя зарплата такая, это смешно. Ну (генерального директор “Спартака” Томаса) Цорна спросил бы. Я бы понял, конечно, если бы я приехал в чемпионат Китая и вдруг бы что-то перепутал. Может быть, у них там свои законы, но здесь-то чего», — заявил Мостовой РИА Новости.

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Футбол, Премьер-лига, Тур 154.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 19310 зрителей
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Доменико ТедескоИгорь Черевченко
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Евгений Луценко(Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой)16′
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6Айртон
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60′
47Роман Зобнин
70Георгий Костадинов
9Резиуан Мирзов
11Сергей Ткачев
23Джордан Ларссон
22Даниил Лесовой
29Илья Кутепов
45′
9Кирилл Комбаров
68′
54Наиль Умяров
86′
14Анри Хагуш
49Джано Ананидзе
84′
20Горан Чаушич
80′
7Аяз Гулиев
23Игорь Горбатенко
8Гус Тил
72′
48Евгений Луценко
30′85′
19Эсекиэль Понсе
10Эванс Кангва
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
15Удары (всего)5
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
21Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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