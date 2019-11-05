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12:27 (мск), источник: Sport24

«Если против нас ставят автобус — значит, боятся». Тедеско — о судьях, стиле и проблемах «Спартака»

Да, еще одно интервью.

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После первого поражения в «Спартаке» — от тульского «Арсенала» (0:1) — Доменико Тедеско поговорил с журналистами о недовольстве судьями, составе «Спартака» и разнице в стилях между чемпионатами России и Германии.

— После матча вы подошли к резервному арбитру и похлопали его по плечу. Что вы сказали ему в тот момент?

— Ничего. Я просто поблагодарил его за игру. Я стараюсь не говорить о судьях. Может быть, я мечтал, чтобы к игре добавили чуть больше, чем четыре минуты. Четыре.

— Четыре было недостаточно?

— Вы серьезно? Вы считаете, что достаточно?

— Хотелось бы услышать ваше мнение.

— Нет, скажите, вы считаете, что четыре добавленные минуты это нормально?

— Думаю, четыре или пять — это нормально.

— Окей, окей.

— Игроки «Арсенала» постоянно лежали на поле, из-за этого матч разбился на эпизоды.

— Это вопрос или ваше мнение? Вы считаете так, а ваш коллега говорит, что четыре минуты было достаточно. Не знаю, что на это ответить.

— Как бороться с такими эпизодами, чтобы игра не разбивалась?

— Нужно было просто не пропускать первый гол. Решение простое. Кажется простым.

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— Насколько сейчас вы честны в своих эмоциях? Похоже, вы раздражены, но стараетесь это скрыть.

— Нет. Не пытаюсь скрывать эмоции. Мы не хотели проигрывать эту игру. Не хотим проигрывать в любом матче.

— Болельщики говорят, что пришел новый тренер, который в течение одной недели смог поднять «Спартак» и научил игроков играть. Так всегда происходит в «Спартаке»: назначают нового тренера, он добивается первых побед и сразу становится для всех героем…

— Мы не можем научить команду играть за одну неделю и решить за это время все проблемы. Нужно больше времени, всегда говорим это. Мы не можем тренироваться в полной мере из-за перерывов на сборные и, конечно, не можем решить проблемы, которые видим. Прежде всего в первых таймах. Мы будем решать их шаг за шагом.

— Это большая проблема, что у «Спартака» практически два равных состава?

— Счастливы, что имеем в своем распоряжении хорошую команду. Конечно, из-за того, что мы не играем в Европе, у нас много игроков, кто хочет играть [но сидит в запасе]. Но мы не можем выпускать на поле больше одиннадцати человек. В такой ситуации тренер должен тратить больше энергии, чтобы разговаривать с игроками и объяснять им свои решения — почему кто-то играет, а кто-то нет. С другой стороны, у нас есть пространство для вариативности.


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— Не считаете ли, что, рискнув в матче с «Арсеналом» и не выпустив на поле Алекса Краля и Наиля Умярова, вы сильно осложнили себе ситуацию в чемпионате?

— Нет. Оба этих игрока могли получить травму, как Кутепов, и это было бы гораздо хуже для клуба. Это важные игроки для нас, и мы не должны об этом забывать. Я был бы эгоистом, если бы эти ребята играли три матча в течение шести дней. Мы думаем о команде, о клубе и об игроках, а не только обо мне.

— После травмы Кутепова вам будет сложнее ставить игру в три защитника?

— Нет. На этом месте может сыграть тот же Краль, как он делал это в Чехии. Есть Илья Гапонов.

— Как мы узнали из интервью, Андре Шюррле часто думает о том, что каждый год в его карьере может стать последним. Что думаете, когда игрок в 28 лет говорит такие вещи? У него есть проблемы с ментальностью?

— Абсолютно нет, у него нет проблем. Шюррле не играет, так как у него травма. Я читал это интервью.

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Первое, что хочу сказать: Андре был очень открыт, и это довольно деликатная тема. Он сказал, что, когда не играл в «Боруссии», его посещали такие мысли, эти мысли шли изнутри.

Второе: я вижу Шюррле на тренировках каждый день на протяжении трех недель, и это реально очень мотивированный игрок. На сто процентов. Он один из наших лидеров, он профессионал, постоянно думает о своем теле, много работает.

— Скоро вам предстоит перерыв на матчи сборных, для вас это плюс? Или вы бы хотели, чтобы команда осталась едина и продолжалась сыгрываться?

— Конечно, мы будем работать, но многие игроки уедут в сборные. Это проблема для любого тренера. Понимаю ситуацию, у нас 12−13 игроков сборных, но что делать, будем продолжать работать.

— Планируете ли сыграть товарищеские матчи в это время?

— Не планируем.

— Возможно, сейчас еще рано, но турнирная таблица вынуждает задать этот вопрос: если «Спартак» по итогам сезона не сможет квалифицироваться в еврокубки, имея такой состав, это будет катастрофа для клуба?

— Мы [с руководством] говорили о целях, но и о том, что будет в конце сезона, в мае или июне. Мы идем шаг за шагом и хотим набирать как можно больше очков. Много «Спартак» уже потерял.

Мы не можем смотреть назад. Нужно стать стабильными, приобрести определенный стиль. Мы можем сыграть один матч, как с «Локомотивом», а другой как первую половину в игре с «Арсеналом». Это большая разница. Наша большая цель — стабильность, и она не зависит от результата.

— В Германии большинство команд играет в открытый футбол, а в России 14 команд будут играть против «Спартака», паркуя у своих ворот автобус. Вам не кажется, что это большая проблема российского футбола — большинство команд закрываются у своих ворот и не играют в футбол?

— Мы должны принимать, что допустимо играть так. Должны тренироваться и искать решение, расти. Например, с «Ростовом» нам все-таки удалось забить мяч, после чего стало намного легче: появились зоны, возможность отличиться еще раз. С «Арсеналом» же пропустили первыми, и в мыслях футболистов могло появиться: «Опять, опять это случилось».

— Почему так не играют в Германии?

— Конечно, играют.

— Сколько команд?

— Сложно сказать. Но когда команды играют против лидеров чемпионата, они также могут ставить автобус. С другой стороны, если команды играют так против нас, значит, анализируют нашу игру и боятся. В такой ситуации мяч на нашей стороне, и мы должны искать решение.

Мы всегда должны искать решение, в какой бы ситуации мы не оказались. Мы должны развиваться.

Тедеско — чувак, играющий «Спартаком» в FIFA джойстиком
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04:42 (мск)© Ньюстюб
Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 154.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 19310 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоИгорь Черевченко
Голы
Евгений Луценко(Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой)16′
Составы команд
98Александр Максименко
50Егор Шамов
2Самюэль Жиго
4Роберт Бауэр
14Георгий Джикия
6Максим Беляев
25Лоренсо Мельгарехо
8Гиа Григалава
6Айртон
71Александр Денисов
60′
47Роман Зобнин
70Георгий Костадинов
9Резиуан Мирзов
11Сергей Ткачев
23Джордан Ларссон
22Даниил Лесовой
29Илья Кутепов
45′
9Кирилл Комбаров
68′
54Наиль Умяров
86′
14Анри Хагуш
49Джано Ананидзе
84′
20Горан Чаушич
80′
7Аяз Гулиев
23Игорь Горбатенко
8Гус Тил
72′
48Евгений Луценко
30′85′
19Эсекиэль Понсе
10Эванс Кангва
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
15Удары (всего)5
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
21Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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