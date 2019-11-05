«Если против нас ставят автобус — значит, боятся». Тедеско — о судьях, стиле и проблемах «Спартака»
Да, еще одно интервью.
Да, еще одно интервью.
После первого поражения в «Спартаке» — от тульского «Арсенала» (0:1) — Доменико Тедеско поговорил с журналистами о недовольстве судьями, составе «Спартака» и разнице в стилях между чемпионатами России и Германии.
— После матча вы подошли к резервному арбитру и похлопали его по плечу. Что вы сказали ему в тот момент?
— Ничего. Я просто поблагодарил его за игру. Я стараюсь не говорить о судьях. Может быть, я мечтал, чтобы к игре добавили чуть больше, чем четыре минуты. Четыре.
— Четыре было недостаточно?
— Вы серьезно? Вы считаете, что достаточно?
— Хотелось бы услышать ваше мнение.
— Нет, скажите, вы считаете, что четыре добавленные минуты это нормально?
— Думаю, четыре или пять — это нормально.
— Окей, окей.
— Игроки «Арсенала» постоянно лежали на поле,
— Это вопрос или ваше мнение? Вы считаете так, а ваш коллега говорит, что четыре минуты было достаточно. Не знаю, что на это ответить.
— Как бороться с такими эпизодами, чтобы игра не разбивалась?
— Нужно было просто не пропускать первый гол. Решение простое. Кажется простым.
— Насколько сейчас вы честны в своих эмоциях? Похоже, вы раздражены, но стараетесь это скрыть.
— Нет. Не пытаюсь скрывать эмоции. Мы не хотели проигрывать эту игру. Не хотим проигрывать в любом матче.
— Болельщики говорят, что пришел новый тренер, который в течение одной недели смог поднять «Спартак» и научил игроков играть. Так всегда происходит в «Спартаке»: назначают нового тренера, он добивается первых побед и сразу становится для всех героем…
— Мы не можем научить команду играть за одну неделю и решить за это время все проблемы. Нужно больше времени, всегда говорим это. Мы не можем тренироваться в полной мере
— Это большая проблема, что у «Спартака» практически два равных состава?
— Счастливы, что имеем в своем распоряжении хорошую команду. Конечно,
— Не считаете ли, что, рискнув в матче с «Арсеналом» и не выпустив на поле Алекса Краля и Наиля Умярова, вы сильно осложнили себе ситуацию в чемпионате?
— Нет. Оба этих игрока могли получить травму, как Кутепов, и это было бы гораздо хуже для клуба. Это важные игроки для нас, и мы не должны об этом забывать. Я был бы эгоистом, если бы эти ребята играли три матча в течение шести дней. Мы думаем о команде, о клубе и об игроках, а не только обо мне.
— После травмы Кутепова вам будет сложнее ставить игру в три защитника?
— Нет. На этом месте может сыграть тот же Краль, как он делал это в Чехии. Есть Илья Гапонов.
— Как мы узнали из интервью, Андре Шюррле часто думает о том, что каждый год в его карьере может стать последним. Что думаете, когда игрок в 28 лет говорит такие вещи? У него есть проблемы с ментальностью?
— Абсолютно нет, у него нет проблем. Шюррле не играет, так как у него травма. Я читал это интервью.
Первое, что хочу сказать: Андре был очень открыт, и это довольно деликатная тема. Он сказал, что, когда не играл в «Боруссии», его посещали такие мысли, эти мысли шли изнутри.
Второе: я вижу Шюррле на тренировках каждый день на протяжении трех недель, и это реально очень мотивированный игрок. На сто процентов. Он один из наших лидеров, он профессионал, постоянно думает о своем теле, много работает.
— Скоро вам предстоит перерыв на матчи сборных, для вас это плюс? Или вы бы хотели, чтобы команда осталась едина и продолжалась сыгрываться?
— Конечно, мы будем работать, но многие игроки уедут в сборные. Это проблема для любого тренера. Понимаю ситуацию, у нас 12−13 игроков сборных, но что делать, будем продолжать работать.
— Планируете ли сыграть товарищеские матчи в это время?
— Не планируем.
— Возможно, сейчас еще рано, но турнирная таблица вынуждает задать этот вопрос: если «Спартак» по итогам сезона не сможет квалифицироваться в еврокубки, имея такой состав, это будет катастрофа для клуба?
— Мы [с руководством] говорили о целях, но и о том, что будет в конце сезона, в мае или июне. Мы идем шаг за шагом и хотим набирать как можно больше очков. Много «Спартак» уже потерял.
Мы не можем смотреть назад. Нужно стать стабильными, приобрести определенный стиль. Мы можем сыграть один матч, как с «Локомотивом», а другой как первую половину в игре с «Арсеналом». Это большая разница. Наша большая цель — стабильность, и она не зависит от результата.
— В Германии большинство команд играет в открытый футбол, а в России 14 команд будут играть против «Спартака», паркуя у своих ворот автобус. Вам не кажется, что это большая проблема российского футбола — большинство команд закрываются у своих ворот и не играют в футбол?
— Мы должны принимать, что допустимо играть так. Должны тренироваться и искать решение, расти. Например, с «Ростовом» нам
— Почему так не играют в Германии?
— Конечно, играют.
— Сколько команд?
— Сложно сказать. Но когда команды играют против лидеров чемпионата, они также могут ставить автобус. С другой стороны, если команды играют так против нас, значит, анализируют нашу игру и боятся. В такой ситуации мяч на нашей стороне, и мы должны искать решение.
Мы всегда должны искать решение, в какой бы ситуации мы не оказались. Мы должны развиваться.
|Доменико Тедеско
|Игорь Черевченко
|Евгений Луценко(Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой)
|16′
|98
|Александр Максименко
|50
|Егор Шамов
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Роберт Бауэр
|14
|Георгий Джикия
|6
|Максим Беляев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|8
|Гиа Григалава
|6
|Айртон
|71
|Александр Денисов
60′
|47
|Роман Зобнин
|70
|Георгий Костадинов
|9
|Резиуан Мирзов
|11
|Сергей Ткачев
|23
|Джордан Ларссон
|22
|Даниил Лесовой
|29
|Илья Кутепов
45′
|9
|Кирилл Комбаров
68′
|54
|Наиль Умяров
86′
|14
|Анри Хагуш
|49
|Джано Ананидзе
84′
|20
|Горан Чаушич
80′
|7
|Аяз Гулиев
|23
|Игорь Горбатенко
|8
|Гус Тил
72′
|48
|Евгений Луценко
30′85′
|19
|Эсекиэль Понсе
|10
|Эванс Кангва
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|21
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)