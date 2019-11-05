У «Спартака» проблемы со скамейкой? Нужна новая чистка состава?
Лидерами в команде Доменико Тедеско становятся те, от кого этого не ждали.
Лидерами в команде Доменико Тедеско становятся те, от кого этого не ждали.
Летом «Спартак» провел масштабную перестройку состава. Сначала ушли Глушаков и Дмитрий Комбаров. Затем разъехались и другие «осколки» чемпионской команды — Луиз Адриану, Фернанду, Зе Луиш.
На их место прибыли новые люди — Мирзов, Понсе, Шюррле, Тил, Крал, Ларссон. Пришел тренер, который сейчас пытается выстроить из имеющегося набора игроков боеспособный коллектив — правильно расставить футболистов по полю, зарядить их своими идеями, вдохновить ментально.
Времени прошло совсем мало, но первые результаты уже появились. Ожил Ларссон, который
Понятно, что романтический
Загвоздка в следующем — у «Спартака», оказывается, банально короткая скамейка.
С «Арсеналом» Тедеско решил полностью поменять центр поля. Отчасти под влиянием обстоятельств — Бакаев пропускал матч
Как оказалось, без этого трио у «Спартака» сразу же возникли ощутимые трудности. Ладно Бакаев — о его претензиях на лидерство много говорилось еще летом, Тедеско же нашел для него новую интересную роль. Удивительно, насколько критически важными для строящейся команды оказались Крал и Умяров — футболисты, о которых еще совсем недавно в этом контексте можно было подумать в последнюю очередь.
Чеха много критиковали — мол, и переплатили за него, и к фото с улыбкой на фоне неудач «Спартака» прицепились, да и на поле легионер в первых своих матчах, мягко говоря, не убеждал. Умяров — да, молодой, да, очевидно талантливый, но сколько их уже таких было…
Но Тедеско в них поверил и раскрыл сильные стороны. Крала поставил перед тройкой защитников, чтобы тот вел игру и помогал начинать атаки. Неслучайно в отчете Instat Scout говорится, что сильная сторона Алекса — то, что там обозначено термином «playmaking», то есть то самое ведение игры. Умяров же радует немца своей мобильностью и универсальностью — Доменико несколько раз подчеркивал это на
Заметьте, что эта пара вместе с Бакаевым проявила себя в двух совершенно разных по содержанию встречах — против «Локомотива», когда требовалось терпеть и контратаковать, и против «Ростова», когда пришлось взламывать «автобус». Крал и Умяров здорово и быстро двигали мяч, заполняли зоны, страховали партнеров.
В первом тайме с «Арсеналом» обоих не оказалось на поле — и все пропало. Ни скорости, ни движения, ни подстраховки — тоска и безыдейность. После перерыва, когда вышел Умяров, стало пободрее, но было уже поздно.
Как оказалось, заменить Крала и молодого россиянина особенно некем — во всяком случае, вышедшие в середине Тил и Ананидзе с задачей совершенно не справились. Тедеско надеялся, что грузин, занявший место Крала перед обороной, будет так же полезен — но нет.
Можно, конечно, говорить, что это него позиция и Доменико тут ошибся, но, с другой стороны, все его решения до этого — и по Кралу, и по Ларссону, и по Бакаеву — оказались верными.
Да, у Ананидзе не провальная статистика — 103 ТТД (83% успешных), 74 передачи (86% точных), 8 единоборств (3 выигранных). Но скорость движения и скорость передач цифрами не измерить — а с этим у грузина все вышло не здорово.
Что касается Тила, то в последнее время много обсуждался факт, что голландец перестал попадать в состав. И матч с «Арсеналом» показал, почему. По идее, в тройке хавбеков Гус должен был выполнять роль Бакаева — придумывать и обострять. То есть то, что Тил вроде бы умеет. Но в игру полузащитник не вписался совершенно. Едва ли не единственное запоминающееся действие — прострел на Ларссона после комбинации с Мирзовым во втором тайме.
Статистика подтверждает визуальное впечатление. 37 ТТД (только 68% успешных) за 73 минуты на поле — для центрального хавбека это катастрофа, равно как и всего 14 передач. По сути, вся игра шла мимо голландца. Уже писал, что пока Тил по факту проигрывает конкуренцию Умярову и Бакаеву — матч с «Арсеналом» этот тезис подтвердил.
С каждой встречей крепнет ощущение, что Тил пока так и не понял, куда попал. Посмотрим, что Тедеско сумеет с этим сделать. Но еще
На
Конечно, не исключено, что это просто был один неудачный день — такое случается. Но если нет, то зимой актуальным может стать вопрос об очередной чистке состава. А где чистка, там часто и приобретения.
Дмитрий Гирин