У «Спартака» проблемы со скамейкой? Нужна новая чистка состава?

Источник: РИА "Новости"

Перестройка

Летом «Спартак» провел масштабную перестройку состава. Сначала ушли Глушаков и Дмитрий Комбаров. Затем разъехались и другие «осколки» чемпионской команды — Луиз Адриану, Фернанду, Зе Луиш.

На их место прибыли новые люди — Мирзов, Понсе, Шюррле, Тил, Крал, Ларссон. Пришел тренер, который сейчас пытается выстроить из имеющегося набора игроков боеспособный коллектив — правильно расставить футболистов по полю, зарядить их своими идеями, вдохновить ментально.

Времени прошло совсем мало, но первые результаты уже появились. Ожил Ларссон, который вообще-то центрфорвард, а не крайний атакующий полузащитник, как видел шведа прежний тренерский штаб. Начал приносить ощутимую пользу Понсе. Раскрылся в новой роли плеймейкера Бакаев. Одержана пара важных побед и, что важнее, за всем этим реально интересно смотреть.

Понятно, что романтический конфетно-букетный период Тедеско в «Спартаке» рано или поздно должен был закончиться. Это случилось в матче с «Арсеналом» — четвертым для немца во главе красно-белых. Но, помимо прочего, встреча с туляками выявила еще одну проблему, с которой Тедеско как-то придется разбираться — но здесь повлиять на ситуацию он может оказаться и не в силах.

Загвоздка в следующем — у «Спартака», оказывается, банально короткая скамейка.

Без Крала и Умярова — никуда

С «Арсеналом» Тедеско решил полностью поменять центр поля. Отчасти под влиянием обстоятельств — Бакаев пропускал матч из-за дисквалификации. Отчасти вынужденно — по словам тренера, Крал и Умяров потратили слишком много сил в предыдущих играх с «Локомотивом» и «Ростовом». Немец говорил об этом во флеш-интервью до стартового свистка и повторил на послематчевой пресс-конференции.

Как оказалось, без этого трио у «Спартака» сразу же возникли ощутимые трудности. Ладно Бакаев — о его претензиях на лидерство много говорилось еще летом, Тедеско же нашел для него новую интересную роль. Удивительно, насколько критически важными для строящейся команды оказались Крал и Умяров — футболисты, о которых еще совсем недавно в этом контексте можно было подумать в последнюю очередь.

37 фотографий 37 фотографий 37 фотографий «Спартак» впервые проиграл при Тедеско

Чеха много критиковали — мол, и переплатили за него, и к фото с улыбкой на фоне неудач «Спартака» прицепились, да и на поле легионер в первых своих матчах, мягко говоря, не убеждал. Умяров — да, молодой, да, очевидно талантливый, но сколько их уже таких было…

Но Тедеско в них поверил и раскрыл сильные стороны. Крала поставил перед тройкой защитников, чтобы тот вел игру и помогал начинать атаки. Неслучайно в отчете Instat Scout говорится, что сильная сторона Алекса — то, что там обозначено термином «playmaking», то есть то самое ведение игры. Умяров же радует немца своей мобильностью и универсальностью — Доменико несколько раз подчеркивал это на пресс-конференциях.



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Заметьте, что эта пара вместе с Бакаевым проявила себя в двух совершенно разных по содержанию встречах — против «Локомотива», когда требовалось терпеть и контратаковать, и против «Ростова», когда пришлось взламывать «автобус». Крал и Умяров здорово и быстро двигали мяч, заполняли зоны, страховали партнеров.

В первом тайме с «Арсеналом» обоих не оказалось на поле — и все пропало. Ни скорости, ни движения, ни подстраховки — тоска и безыдейность. После перерыва, когда вышел Умяров, стало пободрее, но было уже поздно.

Катастрофа Тила

Как оказалось, заменить Крала и молодого россиянина особенно некем — во всяком случае, вышедшие в середине Тил и Ананидзе с задачей совершенно не справились. Тедеско надеялся, что грузин, занявший место Крала перед обороной, будет так же полезен — но нет.

Можно, конечно, говорить, что это него позиция и Доменико тут ошибся, но, с другой стороны, все его решения до этого — и по Кралу, и по Ларссону, и по Бакаеву — оказались верными.

Да, у Ананидзе не провальная статистика — 103 ТТД (83% успешных), 74 передачи (86% точных), 8 единоборств (3 выигранных). Но скорость движения и скорость передач цифрами не измерить — а с этим у грузина все вышло не здорово.

Что касается Тила, то в последнее время много обсуждался факт, что голландец перестал попадать в состав. И матч с «Арсеналом» показал, почему. По идее, в тройке хавбеков Гус должен был выполнять роль Бакаева — придумывать и обострять. То есть то, что Тил вроде бы умеет. Но в игру полузащитник не вписался совершенно. Едва ли не единственное запоминающееся действие — прострел на Ларссона после комбинации с Мирзовым во втором тайме.

Статистика подтверждает визуальное впечатление. 37 ТТД (только 68% успешных) за 73 минуты на поле — для центрального хавбека это катастрофа, равно как и всего 14 передач. По сути, вся игра шла мимо голландца. Уже писал, что пока Тил по факту проигрывает конкуренцию Умярову и Бакаеву — матч с «Арсеналом» этот тезис подтвердил.

С каждой встречей крепнет ощущение, что Тил пока так и не понял, куда попал. Посмотрим, что Тедеско сумеет с этим сделать. Но еще пара-тройка таких выступлений, как против Тулы, и Гус станет все ближе к формулировке «трансферный провал», учитывая 18 миллионов евро, которые за него заплачены. Впрочем, возможно, что-то изменится после зимних сборов.

Где Тедеско нашел семь человек?

На пресс-конференции после матча с «Локо» Тедеско говорил, что в команде высокая конкуренция в середине поля, порядка семи человек, и приходится делать выбор. Но на выходе получается, что Ананидзе в который уже раз не потянул, Тил в прострации, Зобнин не может разорваться и неплох справа, по игре Гулиева тоже хватает вопросов. А полезнее всех Крал с Умяровым — заменить их по факту некем. Месяц назад такое нельзя было себе и представить.

Конечно, не исключено, что это просто был один неудачный день — такое случается. Но если нет, то зимой актуальным может стать вопрос об очередной чистке состава. А где чистка, там часто и приобретения.