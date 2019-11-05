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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

На укравших алюминиевую фигуру Дзюбы девушек завели уголовное дело

Две девушки, укравшие алюминиевую фигуру нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в Подольске, стали фигурантами уголовного дела.

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Источник: Reuters

Как сообщает телеграм-канал Mash, дело было возбуждено по статье 158 УК РФ — кража. Инициатором стал местный активист.

Напомним, в конце октября девушки оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценивается в 27 тыс. рублей. Фигура Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира 2018 года, где форвард стал одним из лидеров сборной России, которая дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории команды.

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