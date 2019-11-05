На укравших алюминиевую фигуру Дзюбы девушек завели уголовное дело

Как сообщает телеграм-канал Mash, дело было возбуждено по статье 158 УК РФ — кража. Инициатором стал местный активист.



Напомним, в конце октября девушки оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценивается в 27 тыс. рублей. Фигура Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира 2018 года, где форвард стал одним из лидеров сборной России, которая дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории команды.