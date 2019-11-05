Массовая драка российских футбольных фанатов попала на видео

Потасовка произошла в подтрибунном помещении стадиона «Самара Арена». По информации ТАСС, РПЛ начала проверку по факту случившегося.

Встреча между «Крыльями Советов» и «Рубином» завершилась со счетом 0:0. Самарцы занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. Казанцы располагаются на 12-м месте, на их счету 17 очков.