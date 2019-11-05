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18:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Массовая драка российских футбольных фанатов попала на видео

Во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» произошла массовая драка фанатов. Видео появилось на YouTube-канале Федерального агентства новостей (ФАН).

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Потасовка произошла в подтрибунном помещении стадиона «Самара Арена». По информации ТАСС, РПЛ начала проверку по факту случившегося.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча между «Крыльями Советов» и «Рубином» завершилась со счетом 0:0. Самарцы занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. Казанцы располагаются на 12-м месте, на их счету 17 очков.

Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 154.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 10842 зрителя
Главные тренеры
Миодраг БожовичРоман Шаронов
Составы команд
1Сергей Рыжиков
22Юрий Дюпин
2Владимир Полуяхтов
29Виталий Денисов
3Никита Чернов
18′
71Николай Поярков
7′
50Максим Карпов
5Филип Уремович
77Дмитрий Кабутов
80Егор Сорокин
99Максим Канунников
12Александр Зуев
8Александр Гацкан
72′
8Видар Ерн Кьяртанссон
40Артем Тимофеев
90+5′
10Игорь Коновалов
46′
7Александр Соболев
88Александр Ташаев
61′82′
23Дмитрий Комбаров
73′
21Хвича Кварацхелия
90+5′
14Раду Гынсарь
11Зурико Давиташвили
89′
17Антон Зиньковский
77′
20Евгений Марков
9Деян Радонич
7Вячеслав Подберезкин
72′
18Павел Могилевец
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
14Удары (всего)10
7Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
13Фолы21
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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