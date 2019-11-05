Массовая драка российских футбольных фанатов попала на видео
Во время матча 15-го тура Российской
Во время матча 15-го тура Российской
Потасовка произошла в подтрибунном помещении стадиона «Самара Арена». По информации ТАСС, РПЛ начала проверку по факту случившегося.
Встреча между «Крыльями Советов» и «Рубином» завершилась со счетом 0:0. Самарцы занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. Казанцы располагаются на 12-м месте, на их счету 17 очков.
|Миодраг Божович
|Роман Шаронов
|1
|Сергей Рыжиков
|22
|Юрий Дюпин
|2
|Владимир Полуяхтов
|29
|Виталий Денисов
|3
|Никита Чернов
18′
|71
|Николай Поярков
7′
|50
|Максим Карпов
|5
|Филип Уремович
|77
|Дмитрий Кабутов
|80
|Егор Сорокин
|99
|Максим Канунников
|12
|Александр Зуев
|8
|Александр Гацкан
72′
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|40
|Артем Тимофеев
90+5′
|10
|Игорь Коновалов
46′
|7
|Александр Соболев
|88
|Александр Ташаев
61′82′
|23
|Дмитрий Комбаров
73′
|21
|Хвича Кварацхелия
90+5′
|14
|Раду Гынсарь
|11
|Зурико Давиташвили
89′
|17
|Антон Зиньковский
77′
|20
|Евгений Марков
|9
|Деян Радонич
|7
|Вячеслав Подберезкин
72′
|18
|Павел Могилевец
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|14
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|21
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Владимир Миневич(Россия, Смоленск)