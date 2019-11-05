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18:38 (мск), источник: ТАСС

Безбородов рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в 16-м туре чемпионата России по футболу

ТАСС, 5 ноября. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга назначена на матч 16-го тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами станут Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей назначен Павел Шадыханов (Москва). На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), отвечать за нее будут Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Виталий Мешков (Дмитров). Встреча состоится в Москве 10 ноября.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 16, 9.11.2019, 19:00

Спартак-Крылья Советов-

Систему VAR также применят 9 ноября на матче между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Главным арбитром встречи назначен Мешков, его ассистентами выступят Игорь Демешко (Химки) и Андрей Гурбанов (Краснодар), резервным судьей назначен Казарцев. За систему VAR будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Алексей Матюнин (Москва).

Матч между «Ахматом» (Грозный) и «Уралом» (Екатеринбург) обслужит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), «Рубин» (Казань) и «Динамо» (Москва) рассудит Евгений Турбин (Дмитров), «Ростов» и «Тамбов» — Сергей Карасев (Москва), «Оренбург» и «Уфу» — Михаил Вилков (Нижний Новгород), «Арсенал» (Тула) и «Зенит» (Санкт-Петербург) — Алескей Еськов (Москва), «Сочи» и ЦСКА — Станислав Васильев (Ижевск).

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