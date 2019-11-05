Безбородов рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в 16-м туре чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Ассистентами станут Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей назначен Павел Шадыханов (Москва). На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), отвечать за нее будут Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Виталий Мешков (Дмитров). Встреча состоится в Москве 10 ноября.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 16, 9.11.2019, 19:00 Спартак - Крылья Советов -

Систему VAR также применят 9 ноября на матче между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Главным арбитром встречи назначен Мешков, его ассистентами выступят Игорь Демешко (Химки) и Андрей Гурбанов (Краснодар), резервным судьей назначен Казарцев. За систему VAR будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Алексей Матюнин (Москва).