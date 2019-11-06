«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Арсеналом»

Автором единственного гола стал форвард тульской команды Евгений Луценко. Даниил Лесовой с левого фланга сместился в центр, от радиуса штрафной пробивать не стал, а выбрал передачу правее, откуда Кирилл Комбаров исполнил мягкий навес к вратарской. Освободившийся от опеки нападающий «Арсенала» головой направил мяч точно под дальнюю штангу ворот хозяев.