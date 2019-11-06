Сычев рассказал, какие три вещи нужно сделать Гилерме, чтобы до конца стать русским

«Чтобы стать до конца русским, Гилерме нужно три вещи: уметь пить водку, закусывая огурцами и помидорами, любить рыбалку и каждое лето ездить в Турцию и кричать: “Тагил!” Тогда вся страна, все 150 миллионов его примут, ни одного человека не останется. Скажут, это точно наш. Потому что он играет за сборную, выкладывается, доказывает делом. Все тебя уважают, любят. А этого не хватает», — сказал Сычев в эфире ютуб-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».
Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В ноябре 2015 года уроженец Бразилии получил российское гражданство, а в марте 2016-го — вызов в сборную России. За национальную команду вратарь провел 12 матчей и пропустил шесть голов.