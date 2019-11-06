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5 ноября, источник: Sport24

Сычев рассказал, какие три вещи нужно сделать Гилерме, чтобы до конца стать русским

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, какие три вещи нужно сделать голкиперу железнодорожников, чтобы окончательно стать русским и заслужить полное признание российских болельщиков.

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Источник: Sport24

«Чтобы стать до конца русским, Гилерме нужно три вещи: уметь пить водку, закусывая огурцами и помидорами, любить рыбалку и каждое лето ездить в Турцию и кричать: “Тагил!” Тогда вся страна, все 150 миллионов его примут, ни одного человека не останется. Скажут, это точно наш. Потому что он играет за сборную, выкладывается, доказывает делом. Все тебя уважают, любят. А этого не хватает», — сказал Сычев в эфире ютуб-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В ноябре 2015 года уроженец Бразилии получил российское гражданство, а в марте 2016-го — вызов в сборную России. За национальную команду вратарь провел 12 матчей и пропустил шесть голов.

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22 июля© Ньюстюб
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