Сычев рассказал, какие три вещи нужно сделать Гилерме, чтобы до конца стать русским

«Чтобы стать до конца русским, Гилерме нужно три вещи: уметь пить водку, закусывая огурцами и помидорами, любить рыбалку и каждое лето ездить в Турцию и кричать: “Тагил!” Тогда вся страна, все 150 миллионов его примут, ни одного человека не останется. Скажут, это точно наш. Потому что он играет за сборную, выкладывается, доказывает делом. Все тебя уважают, любят. А этого не хватает», — сказал Сычев в эфире ютуб-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».