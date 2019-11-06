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37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
11«Зенит» не смог обыграть ЦСКА, но первый круг закончил на первом месте
16:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Все смешалось в доме футбольских

Во втором круге пять клубов поспорят за золото, а 11 — за выживание.

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Источник: Коммерсантъ

По итогам первого круга в турнирной таблице наблюдается рекордная плотность результатов. Отставание 16-го места от 6-го, которое при определенном раскладе позволяет получить путевку в еврокубки, составляет лишь шесть очков. Такого после завершения 15 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) не было никогда. Похожая ситуация и в группе лидеров. Таким образом, во второй половине турнира как никогда упорными будут и спор за медали, и борьба за то, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

Первый круг чемпионата России по футболу, завершившийся в воскресенье победой «Арсенала» над «Спартаком», разделил 16 команд на две неравные группы. В первую входят «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, претендующие на медали. Во второй — остальные 11 клубов.

Положение команд после первого круга


ВНПМО
1. «Зенит»103230:833
2. «Ростов»93328:2330
3. «Локомотив»93323:1530
4. «Краснодар»85229:1729
5. ЦСКА83421:1427
6. «Арсенал»54617:2019
7. «Крылья Советов»53718:1818
8. «Оренбург»53720:2218
9. «Спартак»53716:1618
10. «Урал»53721:2918
11. «Уфа»45613:1617
12. «Рубин»4568:1617
13. «Динамо»36611:1615
14. «Тамбов»42916:2214
15. «Ахмат»35710:2114
16. «Сочи»34812:2013

Причем разрыв между двумя группами составляет восемь очков, а разница между первым и пятым местами, как, впрочем, и между 6-м и 16-м, — всего шесть баллов.

Плотность турнирной таблицы по итогам первых кругов чемпионатов России

СезонРазрыв между 1-м и 5-м местамиРазрыв между 6-м и 16-м местами
2012/138 очков19 очков
2013/1410 очков18 очков
2014/159 очков17 очков
2015/1612 очков15 очков
2016/1712 очков15 очков
2017/189 очков10 очков
2018/1911 очков13 очков
2019/206 очков6 очков

Для Российской премьер-лиги, созданной 18 лет назад, такая расстановка уникальна. Во всяком случае, по итогам первой половины чемпионата ничего подобного не было никогда. И это, безусловно, идет на пользу турнирной интриге. Пусть круг возможных претендентов на золото и остальные медали очерчен очень четко, исход их спора пока непредсказуем.

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На данный момент самые серьезные аргументы в борьбе за чемпионство предъявил «Зенит», который опережает ближайших преследователей на три очка, да и по игре наиболее стабилен. Статистика вроде бы тоже в пользу петербуржцев. Случаи, при которых команда, выигрывавшая первый круг, затем упускала золото, чрезвычайно редки. А за последние восемь сезонов, то есть после того, как российский чемпионат перешел на систему «осень-весна», единственным примером такой неудачи является выступление «Зенита» в сезоне-2013/14, когда в итоге его опередил ЦСКА. Впрочем, неподалеку от действующего чемпиона расположились ростовчане и железнодорожники, да и краснодарцы с армейцами находятся рядом.

Не менее интересна с точки зрения статистики и ситуация в другой части таблицы, объединяющей две трети всех команд. Там положение серьезно меняется едва ли не после каждого тура. Показательно, что на последнем месте успели побывать уже пять клубов: ЦСКА, «Сочи», «Оренбург», «Тамбов» и «Крылья Советов». А на финише первого круга «Тамбов» благодаря победе над «Сочи» поднялся с последнего места в зону переходных матчей, и в подвале таблицы снова оказались южане.


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Отчасти подобная ситуация объясняется тем, что в этом сезоне в РПЛ нет клубов, испытывающих плачевное финансовое положение, как в прошлом сезоне «Анжи», а в позапрошлом — «Тосно». В любом случае от прямого вылета в этом сезоне не выглядят застрахованными ни титулованный «Спартак», которого от последнего места отделяют пять очков, ни даже опережающий красно-белых на один балл и идущий шестым «Арсенал».

То же самое касается и борьбы за шестое место, которое в случае победы «Зенита» или ЦСКА в Кубке России гарантирует путевку в Лигу Европы. Середняки перемешались с аутсайдерами и образовали все вместе такую плотную группу, что в последних турах чемпионата тоже можно ожидать любой развязки.

Евгений Федяков.

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