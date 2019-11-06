Все смешалось в доме футбольских
Во втором круге пять клубов поспорят за золото, а 11 — за выживание.
Во втором круге пять клубов поспорят за золото, а 11 — за выживание.
По итогам первого круга в турнирной таблице наблюдается рекордная плотность результатов. Отставание 16-го места от 6-го, которое при определенном раскладе позволяет получить путевку в еврокубки, составляет лишь шесть очков. Такого после завершения 15 туров в Российской
Первый круг чемпионата России по футболу, завершившийся в воскресенье победой «Арсенала» над «Спартаком», разделил 16 команд на две неравные группы. В первую входят «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, претендующие на медали. Во второй — остальные 11 клубов.
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. «Зенит»
|10
|3
|2
|30:8
|33
|2. «Ростов»
|9
|3
|3
|28:23
|30
|3. «Локомотив»
|9
|3
|3
|23:15
|30
|4. «Краснодар»
|8
|5
|2
|29:17
|29
|5. ЦСКА
|8
|3
|4
|21:14
|27
|6. «Арсенал»
|5
|4
|6
|17:20
|19
|7. «Крылья Советов»
|5
|3
|7
|18:18
|18
|8. «Оренбург»
|5
|3
|7
|20:22
|18
|9. «Спартак»
|5
|3
|7
|16:16
|18
|10. «Урал»
|5
|3
|7
|21:29
|18
|11. «Уфа»
|4
|5
|6
|13:16
|17
|12. «Рубин»
|4
|5
|6
|8:16
|17
|13. «Динамо»
|3
|6
|6
|11:16
|15
|14. «Тамбов»
|4
|2
|9
|16:22
|14
|15. «Ахмат»
|3
|5
|7
|10:21
|14
|16. «Сочи»
|3
|4
|8
|12:20
|13
Причем разрыв между двумя группами составляет восемь очков, а разница между первым и пятым местами, как, впрочем, и между 6-м и 16-м, — всего шесть баллов.
|Сезон
|Разрыв между 1-м и 5-м местами
|Разрыв между 6-м и 16-м местами
|2012/13
|8 очков
|19 очков
|2013/14
|10 очков
|18 очков
|2014/15
|9 очков
|17 очков
|2015/16
|12 очков
|15 очков
|2016/17
|12 очков
|15 очков
|2017/18
|9 очков
|10 очков
|2018/19
|11 очков
|13 очков
|2019/20
|6 очков
|6 очков
Для Российской
На данный момент самые серьезные аргументы в борьбе за чемпионство предъявил «Зенит», который опережает ближайших преследователей на три очка, да и по игре наиболее стабилен. Статистика вроде бы тоже в пользу петербуржцев. Случаи, при которых команда, выигрывавшая первый круг, затем упускала золото, чрезвычайно редки. А за последние восемь сезонов, то есть после того, как российский чемпионат перешел на систему «осень-весна», единственным примером такой неудачи является выступление «Зенита» в сезоне-2013/14, когда в итоге его опередил ЦСКА. Впрочем, неподалеку от действующего чемпиона расположились ростовчане и железнодорожники, да и краснодарцы с армейцами находятся рядом.
Не менее интересна с точки зрения статистики и ситуация в другой части таблицы, объединяющей две трети всех команд. Там положение серьезно меняется едва ли не после каждого тура. Показательно, что на последнем месте успели побывать уже пять клубов: ЦСКА, «Сочи», «Оренбург», «Тамбов» и «Крылья Советов». А на финише первого круга «Тамбов» благодаря победе над «Сочи» поднялся с последнего места в зону переходных матчей, и в подвале таблицы снова оказались южане.
Отчасти подобная ситуация объясняется тем, что в этом сезоне в РПЛ нет клубов, испытывающих плачевное финансовое положение, как в прошлом сезоне «Анжи», а в позапрошлом — «Тосно». В любом случае от прямого вылета в этом сезоне не выглядят застрахованными ни титулованный «Спартак», которого от последнего места отделяют пять очков, ни даже опережающий
То же самое касается и борьбы за шестое место, которое в случае победы «Зенита» или ЦСКА в Кубке России гарантирует путевку в Лигу Европы. Середняки перемешались с аутсайдерами и образовали все вместе такую плотную группу, что в последних турах чемпионата тоже можно ожидать любой развязки.
Евгений Федяков.