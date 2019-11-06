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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Промес: Глушаков был лидером «Спартака», из-за него мы стали чемпионами

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Экс-игрок футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес рассказал о роли Дениса Глушакова в чемпионском сезоне-2016/17.

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Источник: Спорт РИА Новости

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 года. С нынешнего сезона голландец играет за «Аякс».

«Играть вместе с Денисом было для меня фантастикой. Я бы никогда не стал его критиковать. Глушаков был большим лидером команды, и в том числе из-за него мы стали чемпионами», сказал Промес в интервью «Чемпионату».

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Квинси также признался, что продолжает следить за «Спартаком»: «Знаю абсолютно все о команде, о ее результатах. Я подписан на аккаунты, связанные с клубом. Сегодня отреагировал, когда они сделали пост о матчах, когда мы стали чемпионами. Для меня это особенный момент. “Спартак” всегда будет оставаться для меня семьей».

В текущем сезоне «Спартак» занимает девятое мест в турнирной таблице и имеет в своем активе 18 очков по итогам 15 матчей чемпионата России.

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