Промес: Глушаков был лидером «Спартака», из-за него мы стали чемпионами
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 года. С нынешнего сезона голландец играет за «Аякс».
«Играть вместе с Денисом было для меня фантастикой. Я бы никогда не стал его критиковать. Глушаков был большим лидером команды, и в том числе
Квинси также признался, что продолжает следить за «Спартаком»: «Знаю абсолютно все о команде, о ее результатах. Я подписан на аккаунты, связанные с клубом. Сегодня отреагировал, когда они сделали пост о матчах, когда мы стали чемпионами. Для меня это особенный момент. “Спартак” всегда будет оставаться для меня семьей».
В текущем сезоне «Спартак» занимает девятое мест в турнирной таблице и имеет в своем активе 18 очков по итогам 15 матчей чемпионата России.