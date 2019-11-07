Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
АПОЭЛ
Карабах
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Дюделанж
Севилья
04
Футбол. Еврокубки
перерыв
Копенгаген
Динамо К
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Лугано
Мальме
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Базель
Хетафе
11
Футбол. Еврокубки
перерыв
Краснодар
Трабзонспор
20
Футбол. Еврокубки
перерыв
Русенборг
Спортинг
02
Футбол. Еврокубки
перерыв
ЛАСК
ПСВ
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лацио
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
перерыв
ЧФР
Ренн
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Стандард Л
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Эспаньол
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Александрия
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсберг
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Партизан
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
АЗ
05
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
11«Зенит» не смог обыграть ЦСКА, но первый круг закончил на первом месте
19:14 (мск), источник: ТАСС

РФС проводит консультации с IFAB по спорным моментам в матчах чемпионата России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) консультируется с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) по спорным моментам, которые происходят во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава проекта по внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонид Калошин.

Наверх
Источник: AP 2019

Впервые VAR использовался в российских футбольных соревнованиях в апреле 2019 года, в первом полуфинальном матче Олимп — Кубка России «Урал» — «Арсенал». В чемпионате России система применяется с сезона-2019/20. В первом туре VAR работал в офлайн-режиме на матче «Локомотив» — «Рубин», со второго по четвертый туры — применялся только в одном матче из восьми в каждом из туров. Начиная с пятого система действует на двух играх каждого из туров.

«Как известно, все топовые в футбольном плане страны Европы используют систему VAR; некоторые из них ее применяют уже третий сезон в своих чемпионатах, — сказал Калошин. — Естественно, мнение VAR-инструкторов и действующих арбитров, работающих на этих соревнованиях, является очень ценным. Поэтому, не учитывать их огромный опыт было бы не разумно. Обмениваемся клипами, обсуждаем и стараемся достичь единого подхода и трактовки».

«Также важно и взаимодействие с IFAB, потому что не надо забывать, что глобально права на использование VAR принадлежат этой международной организации, которая в том числе выдает лицензию судьям, VAR и AVAR, для работы на live-соревновательных матчах», — отметил глава проекта по внедрению VAR в России.

VAR вмешивается только в случае явной ошибки

В качестве примера взаимодействия с IFAB Калошин привел спорный эпизод на 7-й минуте матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА, в котором нападающий петербуржцев Сердар Азмун наступил на икру полузащитнику армейцев Ивану Облякову. На встрече работала система VAR, а судивший игру главный арбитр Михаил Вилков том эпизоде не стал выносить дисциплинарных санкций в отношении игрока домашней команды.


Нажмите,
чтобы включить звук

«Это, безусловно, интересный момент, который обсуждали в рабочем режиме и с IFAB, и с иностранными коллегами, — сказал Калошин. — Это именно спорный эпизод для дискуссии. И было ими подчеркнуто, что видеоассистент не должен вмешиваться в случае просто назначения штрафного удара или вынесения желтой или красной карточки судьей, который находился в оптимальной позиции и видел все детали единоборства. В соответствии с действующей редакцией Правил игры IFAB на сезон-2019/20, «видеопомощник судьи — официальное лицо матча, которое может помочь судье только в случае явной и очевидной ошибки или пропуска серьезного инцидента, касательно (4 типов) ситуаций».

«Более того, циркулярное письмо IFAB № 17 от 21/08/2019 «Правила игры 2019/2020 — Важные разъяснения» гласит, что «протокол не позволяет судьям просматривать инцидент, в котором первоначально принятое на поле решение не является явной и очевидной ошибкой. Видеопросмотры не разрешены для второго шанса, чтобы посмотреть инцидент «еще раз», — подчеркнул он.

Калошин привел в пример слова старшего офицера УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти, который заметил, что при внедрении VAR в России местные футбольные власти придерживаются линии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Хотелось бы напомнить, что Роберто Розетти, который в конце прошлой недели в Москве проводил VAR-семинары для российских арбитров, представителей клубов и СМИ, в интервью по итогам встречи сказал, что он удовлетворен тем, что в проекте по внедрению VAR в России мы следуем линии УЕФА, — отметил он. — Это очень важно как для российских команд, которые играют в еврокубках, так и для видеоассистентов, которые уже начинают привлекаться УЕФА для работы на матчах Лиги чемпионов. Первый дебютный матч в качестве AVAR (помощника видеоассистента главного судьи — прим. ТАСС) провел Виталий Мешков на игре “Валенсия” — “Лилль”, которая состоялась 5 ноября — это свидетельствует о высококачественном выполнении своих функций в качестве видеоассистента на матчах национального чемпионата».

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Ничего страшного с Загитовой не происходит. Она просто взрослеет
«Локо» еще может выйти в плей-офф ЛЧ. Для этого нужны две победы
Российскому спорту предрекли «самые серьезные санкции»
Средний возраст сборной России по биатлону как у тренера шведов
Щербакова в битве с судьями. Главные интриги «Гран-при Китая»
Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
«Краснодар» играет с «Трабзонспором» в Лиге Европы (трансляция)
Российские хоккеисты играют с Финляндией (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь