РФС проводит консультации с IFAB по спорным моментам в матчах чемпионата России

Источник: AP 2019

Впервые VAR использовался в российских футбольных соревнованиях в апреле 2019 года, в первом полуфинальном матче Олимп — Кубка России «Урал» — «Арсенал». В чемпионате России система применяется с сезона-2019/20. В первом туре VAR работал в офлайн-режиме на матче «Локомотив» — «Рубин», со второго по четвертый туры — применялся только в одном матче из восьми в каждом из туров. Начиная с пятого система действует на двух играх каждого из туров.

«Как известно, все топовые в футбольном плане страны Европы используют систему VAR; некоторые из них ее применяют уже третий сезон в своих чемпионатах, — сказал Калошин. — Естественно, мнение VAR-инструкторов и действующих арбитров, работающих на этих соревнованиях, является очень ценным. Поэтому, не учитывать их огромный опыт было бы не разумно. Обмениваемся клипами, обсуждаем и стараемся достичь единого подхода и трактовки».

«Также важно и взаимодействие с IFAB, потому что не надо забывать, что глобально права на использование VAR принадлежат этой международной организации, которая в том числе выдает лицензию судьям, VAR и AVAR, для работы на live-соревновательных матчах», — отметил глава проекта по внедрению VAR в России.

VAR вмешивается только в случае явной ошибки

В качестве примера взаимодействия с IFAB Калошин привел спорный эпизод на 7-й минуте матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА, в котором нападающий петербуржцев Сердар Азмун наступил на икру полузащитнику армейцев Ивану Облякову. На встрече работала система VAR, а судивший игру главный арбитр Михаил Вилков том эпизоде не стал выносить дисциплинарных санкций в отношении игрока домашней команды.



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«Это, безусловно, интересный момент, который обсуждали в рабочем режиме и с IFAB, и с иностранными коллегами, — сказал Калошин. — Это именно спорный эпизод для дискуссии. И было ими подчеркнуто, что видеоассистент не должен вмешиваться в случае просто назначения штрафного удара или вынесения желтой или красной карточки судьей, который находился в оптимальной позиции и видел все детали единоборства. В соответствии с действующей редакцией Правил игры IFAB на сезон-2019/20, «видеопомощник судьи — официальное лицо матча, которое может помочь судье только в случае явной и очевидной ошибки или пропуска серьезного инцидента, касательно (4 типов) ситуаций».

«Более того, циркулярное письмо IFAB № 17 от 21/08/2019 «Правила игры 2019/2020 — Важные разъяснения» гласит, что «протокол не позволяет судьям просматривать инцидент, в котором первоначально принятое на поле решение не является явной и очевидной ошибкой. Видеопросмотры не разрешены для второго шанса, чтобы посмотреть инцидент «еще раз», — подчеркнул он.