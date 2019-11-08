Игрок «Краснодара» Фернандеш считает, что ему нечего доказывать в матче с «Локомотивом»
КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Футболист «Краснодара» Мануэл Фернандеш не считает, что ему надо
КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Футболист «Краснодара» Мануэл Фернандеш не считает, что ему надо
Предыдущим клубом Фернандеша был «Локомотив», за который он выступал в течение пяти сезонов. За это время он принял участие в 144 матчах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» он трижды выиграл Кубок России, в сезоне-2017/18 стал чемпионом страны. Португалец ушел из команды в конце июня по истечении срока контракта. 2 сентября 33-летний португалец подписал годичный контракт с «Краснодаром».
«Исходя из того, на какой позиции мы находимся в таблице, это будет очень важный матч. Нужно выигрывать, но сказать, что будет самый важный матч, я не могу. “Локомотиву” мне доказывать нечего, мне нужно доказывать в “Краснодаре”. Всегда есть тон важности, когда ты играешь против бывшей команды, где смог многого достичь», — заявил португалец.
В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает четвертое место с 29 очками в активе после 15 туров. «Локомотив» идет третьим, набрав 30 очков. Очная встреча команд пройдет 10 ноября в рамках 16-го тура чемпионата страны.