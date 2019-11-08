Второй круг чемпионата России стартует в пятницу в Грозном
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Шестнадцатый тур чемпионата России по футболу пройдет
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Шестнадцатый тур чемпионата России по футболу пройдет
Откроется второй круг чемпионата России матчем в Грозном, где местный «Ахмат» (14 очков, 15-е место) примет екатеринбургский «Урал» (18, 10-е). Несмотря на статус гостевой встречи, футболисты «Урала» могут рассчитывать на положительный для себя результат. В последних четырех выездных встречах команда Дмитрия Парфенова набрала 8 очков из 12, в том числе, победив московский «Спартак». А игра первого круга между «Уралом» и «Ахматом» завершилась поражением чеченского клуба со счетом 0:3.
На субботу запланированы три матча. Казанский «Рубин» (17, 12-е) сыграет против московского «Динамо» (15, 13-е). Клуб из Татарстана осенью не радует болельщиков высокой результативностью, но и практически не пропускает — в последних пяти матчах четырежды была зафиксирована нулевая ничья, еще в одной игре одержана победа (2:1). «Динамо» после назначения Кирилла Новикова на должность и.о. главного тренера набрало 5 очков в трех матчах. А во встрече первого круга в Москве сильнее оказались казанцы — 1:0.
Идущий вторым в турнирной таблице «Ростов» (30 очков) примет преобразившийся в последних двух турах «Тамбов» (14). Сергей Первушин, сменивший Александра Григоряна, набрал со своей командой шесть очков и поднял «Тамбов» из зоны вылета на 14-е место. «Ростов» — лидер сезона по количеству домашних очков, команда Валерия Карпина в семи играх одержала шесть побед при одной ничьей, тогда как тамбовчане набрали на выезде всего пять баллов из 21. В первом круге «Ростов» проиграл со счетом 1:2.
«Спартак» (18, 9-е) после первого поражения (от тульского «Арсенала» — 0:1) при новом главном тренере Доменико Тедеско постарается исправиться в игре с самарскими «Крыльями Советов» (18, 7-е). Гости проведут свой последний матч без дисквалифицированного главного тренера Миодрага Божовича. В Самаре «красно-белые» оказались сильнее со счетом 2:1. «Крылья Советов» не побеждали «Спартак» на его поле с 2008 года, а последние четыре очных матча в чемпионате проиграли.
Оставшиеся четыре матча состоятся в воскресенье. «Уфа» (17, 11-е) в гостях сыграет с «Оренбургом» (18, 8-е). Уфимцы — худший клуб в чемпионате России по матчам на выезде. В шести играх команда Вадима Евсеева трижды сыграла вничью и трижды проиграла, в пяти встречах подряд футболисты не могут забить гол. «Оренбург» в первом круге в Уфе победил со счетом 2:1.
«Арсенал» (19, 6-е) дома встретится с лидером и действующим чемпионом России «Зенитом» (33) из
Столичный ЦСКА после ничейного результата в Лиге Европы в матче против венгерского «Ференцвароша» (0:0) в гостях сыграет с «Сочи». Москвичи набрали 27 очков и расположились на пятом месте в РПЛ, их соперник замыкает таблицу (13). Также «Сочи» меньше всех в лиге набрал очков в домашних матчах (4) и забил (3). В последних пяти гостевых матчах ЦСКА одержал три победы и два раза сыграл вничью. А игра первого круга между командами закончилась со счетом 0:0.
Завершит программу тура поединок «Локомотива» и «Краснодара». Обе команды
По окончании тура чемпионат России возьмет перерыв на матчи национальных сборных.