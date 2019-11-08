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10:55 (мск), источник: Известия

Тренер «Зенита» рассказал о первом разговоре с Кокориным после тюрьмы

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак раскрыл подробности возвращения в команду форварда Александра Кокорина. Нападающий после приговора суда по делу о двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года отбывал заключение в Белгородской области и освободился по УДО 17 сентября.

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Источник: Известия

«Процесс сделали показательным, чтобы подать сигнал: любой человек, вне зависимости от статуса, понесет такое же наказание. Тем не менее считаю, что нужно уметь прощать. Зная Сашу, могу точно сказать: он понимает, в чем и насколько оказался не прав», — сказал Семак в интервью «Спорт-Экспрессу» в пятницу, 8 ноября.

Тренер чемпиона России сообщил, что не общался с Кокориным после ареста. При этом он контактировал с супругой и матерью сына форварда Дарьей Валитовой.

«С самим Сашей — нет, поддерживал контакт с его супругой. Возможности поговорить с ним лично не было. Кокорин позвонил сразу после освобождения — я спросил, какие у него дальнейшие планы. И с человеческой, и с тренерской точки зрения считаю, что Саше нужно дать шанс. Конечно, нужно было согласовывать его возвращение. Определяющую роль в этом вопросе сыграло как раз отношение руководства», — отметил тренер.

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Кокорин веселится с Дзюбой и Азмуном на тренировке

Специалист при этом жалеет, что футбольные власти не разрешили «Зениту» включить Кокорина в заявку на сезон сразу после освобождения в сентябре. Теперь он может принимать участие в официальных матчах только после зимней паузы в чемпионате.

«Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы “Зениту”. Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре», — заключил специалист.


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28-летний Кокорин проходил по делу о хулиганстве и нанесении побоев вместе со своим младшим братом Кириллом, бывшим партнером по сборной России, экс-полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и его другом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким. Все они были признаны виновными и осуждены за причинение вреда здоровью водителю ведущей Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку, директору департамента Минпромторга Денису Паку и гендиректору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину. 17 сентября по УДО освободились братья Кокорины и Мамаев.

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