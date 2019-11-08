«Спартак» объявил о сотрудничестве с ФК «Эрцгебирге», который тренировал Тедеско

«Мы рады возможности сотрудничества с немецким “Эрцгебирге”, — заявил генеральный директор “Спартака” Томас Цорн. — С точки зрения организации футбольного хозяйства это крепкий клуб, который к тому же в последнее время входит в число ведущих команд второго по силе дивизиона чемпионата Германии. Поэтому для нас крайне заманчивой выглядит перспектива отдавать туда в аренду наших молодых футболистов, очевидно, что уровень чемпионата, в котором выступает “Эрцгебирге”, станет хорошим подспорьем для совершенствования их игрового мастерства».