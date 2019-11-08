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18:29 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» объявил о сотрудничестве с ФК «Эрцгебирге», который тренировал Тедеско

ТАСС, 8 ноября. Московский «Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким футбольным клубом «Эрцгебирге». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

По условиям соглашения, москвичи смогут отдавать футболистов в аренду немецкой команде. Также клубы намерены сотрудничать по вопросам подготовки игроков и организации тренировочного процесса, проводить товарищеские матчи.

«Мы рады возможности сотрудничества с немецким “Эрцгебирге”, — заявил генеральный директор “Спартака” Томас Цорн. — С точки зрения организации футбольного хозяйства это крепкий клуб, который к тому же в последнее время входит в число ведущих команд второго по силе дивизиона чемпионата Германии. Поэтому для нас крайне заманчивой выглядит перспектива отдавать туда в аренду наших молодых футболистов, очевидно, что уровень чемпионата, в котором выступает “Эрцгебирге”, станет хорошим подспорьем для совершенствования их игрового мастерства».

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавлял клуб в первой половине 2017 года. В тренерский штаб немца в «Спартаке» входит тренер вратарей Макс Урванчки, предыдущим местом работы которого был «Эрцгебирге».

«Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 18 очков после 15 матчей. В 16-м туре москвичи примут самарские «Крылья Советов» в субботу, начало встречи в 19:00 мск.

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