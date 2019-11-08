Тедеско объяснил, почему не играет самый дорогой игрок «Спартака»

После назначения Тедеско Тиль вышел на поле в двух матчах из четырех. Футболист не получил игровых минут во встречах с «Локомотивом» в чемпионате (3:0) и «Ростовом» (2:1) в кубке страны.

«Тиль отличный игрок, и у него есть все нужные качества. Ему немного следует освободить свою голову. Да и муссирование вопроса о его игровом времени тоже сказывается на нем. Я всегда с ним разговариваю, и его время еще придет. Мы знаем, сколько Гус стоит, но мы никогда не отталкиваемся от стоимости игроков в тренировочном процессе», — сказал Тедеско журналистам.