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20:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новиков утвержден главным тренером «Динамо»

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Динамо» (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» 8 октября после отставки Дмитрия Хохлова.

«Футбольный клуб “Динамо” (Москва) и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20, согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».

Под руководством 38-летнего Новикова «Динамо» в трех матчах чемпионата России набрало пять очков, дважды сыграв вничью и одержав одну победу. После первого круга команда находится в зоне стыковых матчей и занимает 13-е место.

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