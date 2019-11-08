Новиков утвержден главным тренером «Динамо»
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Динамо» (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Динамо» (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды.
Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» 8 октября после отставки Дмитрия Хохлова.
«Футбольный клуб “Динамо” (Москва) и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20, согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».
Под руководством 38-летнего Новикова «Динамо» в трех матчах чемпионата России набрало пять очков, дважды сыграв вничью и одержав одну победу. После первого круга команда находится в зоне стыковых матчей и занимает 13-е место.