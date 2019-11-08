Новиков утвержден главным тренером «Динамо»

«Футбольный клуб “Динамо” (Москва) и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20, согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».

Под руководством 38-летнего Новикова «Динамо» в трех матчах чемпионата России набрало пять очков, дважды сыграв вничью и одержав одну победу. После первого круга команда находится в зоне стыковых матчей и занимает 13-е место.