Чемпион ГДР и бывшая команда Тедеско. С каким клубом будет сотрудничать «Спартак»

Источник: Спорт-Экспресс

Восточно-германский период

Предшественник «Эрцгебирге» — клуб, появившийся сразу после окончания Второй мировой войны. Получившая название по месту прописки команда «Ауэ» с 1951 года начала выступления в Оберлиге ГДР, а потом временно сменила прописку. Став «Висмутом», она переехала в Хемниц — город, который только-только переименовали в Карл-Маркс-Штадт. И время базирования в столице одного из округов Саксонии стало самым ярким периодом в истории этого коллектива, когда за относительно короткий срок были выиграны три чемпионских титула и Кубок ГДР.

В Ауэ «Висмут» вернулся спустя 10 лет, однако звезд с неба больше не хватал. Лишь в середине 80-х середняку восточногерманского футбола удалось пару раз пробиться в еврокубки. Участие в одном из розыгрышей оборвалось на днепропетровском «Днепре» (1:3, 1:2). А после объединения Германии об элитных лигах пришлось забыть. Став в 1993 году «Эрцгебирге», клуб начал писать новую историю, хотя среди фанатов до сих пор популярная старая символика. Прежде всего, скрещенные молотки.

Спасатель Тедеско

Сейчас клуб из Ауэ выступает во второй бундеслиге, и впервые подняться на этот уровень удалось в 2003-м — после победы в региональной лиге. За полтора десятка лет лучшим результатом «Эрцгебирге» стало 5-е место в сезоне-2010/11. Сейчас «фиалки», как называют команду в Германии, готовы замахнуться на большее. Она идет четвертой и всего на одну победу отстает от «Штутгарта», занимающего третье место, которое дает право сыграть в «стыках».



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«Эрцгебирге», кстати, имеет относительно недавний опыт участия в переходных матчах. Правда, полтора года назад в противостоянии с «Карлсруэ» (0:0, 3:1) команде пришлось спасаться от вылета, не стремиться наверх. Вместе с тем за последние годы клуб дважды опускался в третий дивизион. Еще от одного фиаско спас только начинавший самостоятельную карьеру Доменико Тедеско. Приняв, казалось бы, обреченный коллектив на 17-м месте, тренер сотворил чудо и в первых пяти матчах набрал 13 очков. Кроме Тедеско «Спартак» и «Эрцгебирге» связывает Макс Урванчки: этого специалиста Доменико пригласил для работы с вратарями красно-белых.

Шанс для молодых

— С точки зрения организации футбольного хозяйства это крепкий клуб, который к тому же в последнее время входит в число ведущих команд второй бундеслиги, — прокомментировал клубной пресс-службе сотрудничество с «Эрцгебирге» генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. — Поэтому для нас крайне заманчивой выглядит перспектива отдавать туда в аренду наших молодых футболистов — очевидно, что уровень второй по силе лиги Германии станет хорошим подспорьем для совершенствования их игрового мастерства.

Здесь важно знать, что «фиалки» активно берут в аренду молодежь. Например, в прошлом сезоне у «Герты» позаимствовали Максимилиана Проничева. Сын советского футболиста Михаила Проничева родился в Берлине, но регулярно привлекался в юношеские сборные России и какое-то время выступал за «Зенит-2». Правда, за «Эрцгебирге» 21-летний нападающий так и не сыграл, зимой уйдя в другую аренду — в клуб третьей лиги «Галлешер».