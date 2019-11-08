Чемпион ГДР и бывшая команда Тедеско. С каким клубом будет сотрудничать «Спартак»
Рассказываем о новом
Рассказываем о новом
Предшественник «Эрцгебирге» — клуб, появившийся сразу после окончания Второй мировой войны. Получившая название по месту прописки команда «Ауэ» с 1951 года начала выступления в Оберлиге ГДР, а потом временно сменила прописку. Став «Висмутом», она переехала в Хемниц — город, который
В Ауэ «Висмут» вернулся спустя 10 лет, однако звезд с неба больше не хватал. Лишь в середине 80-х середняку восточногерманского футбола удалось пару раз пробиться в еврокубки. Участие в одном из розыгрышей оборвалось на днепропетровском «Днепре» (1:3, 1:2). А после объединения Германии об элитных лигах пришлось забыть. Став в 1993 году «Эрцгебирге», клуб начал писать новую историю, хотя среди фанатов до сих пор популярная старая символика. Прежде всего, скрещенные молотки.
Сейчас клуб из Ауэ выступает во второй бундеслиге, и впервые подняться на этот уровень удалось в 2003-м — после победы в региональной лиге. За полтора десятка лет лучшим результатом «Эрцгебирге» стало 5-е место в сезоне-2010/11. Сейчас «фиалки», как называют команду в Германии, готовы замахнуться на большее. Она идет четвертой и всего на одну победу отстает от «Штутгарта», занимающего третье место, которое дает право сыграть в «стыках».
«Эрцгебирге», кстати, имеет относительно недавний опыт участия в переходных матчах. Правда, полтора года назад в противостоянии с «Карлсруэ» (0:0, 3:1) команде пришлось спасаться от вылета, не стремиться наверх. Вместе с тем за последние годы клуб дважды опускался в третий дивизион. Еще от одного фиаско спас только начинавший самостоятельную карьеру Доменико Тедеско. Приняв, казалось бы, обреченный коллектив на 17-м месте, тренер сотворил чудо и в первых пяти матчах набрал 13 очков. Кроме Тедеско «Спартак» и «Эрцгебирге» связывает Макс Урванчки: этого специалиста Доменико пригласил для работы с вратарями
— С точки зрения организации футбольного хозяйства это крепкий клуб, который к тому же в последнее время входит в число ведущих команд второй бундеслиги, — прокомментировал клубной
Здесь важно знать, что «фиалки» активно берут в аренду молодежь. Например, в прошлом сезоне у «Герты» позаимствовали Максимилиана Проничева. Сын советского футболиста Михаила Проничева родился в Берлине, но регулярно привлекался в юношеские сборные России и
Если же молодые спартаковцы доберутся до Ауэ, то в адаптации им может помочь Дмитрий Назаров. 29-летний футболист родился в Казахстане, по линии отца имеет азербайджанские корни и выступает за сборную этой закавказской страны. Туда его пригласил знаменитый немецкий тренер Берти Фогтса. Футбольную науку Назаров, воспитанник «Кайзерслаутерна», постигал в Германии. В Ауэ он выступает уже четвертый сезон и сейчас это один из лидеров «Эрцгебирге».