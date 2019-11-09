Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Норвич
Уотфорд
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Леганес
11
Футбол. Зарубежный
8.11
Ницца
Бордо
11
Футбол. Зарубежный
8.11
Сассуоло
Болонья
31
Футбол. Зарубежный
8.11
Кельн
Хоффенхайм
12
Футбол. Премьер-лига
8.11
Ахмат
Урал
00
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Чайка
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Химки
Все события
Фоторепортажи
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
8 ноября, источник: Чемпионат.com

«Наполи» и «Милан» заинтересовались Ал. Миранчуком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов двух итальянских клубов — «Наполи» и «Милана», сообщает Calciomercato.it.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Согласно информации источника, неполитанцы и «россонери» готовы составить конкуренцию в борьбе за 24-летнего хавбека «железнодорожников» туринскому «Ювентусу», который также следит за россиянином.

В 15 матчах текущего сезона на клубном уровне Алексей Миранчук забил 8 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 16 млн.

«Ювентус», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (18) — на 7-м месте, «Милан» (12) — на 13-м.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Ученицу Тутберидзе загнобили в соцсетях за критику Загитовой!
Щербакова разбирает подарки, Туктамышева ошибается
Футболист «Зенита» вызван в сборную России на матчи отбора ЧЕ
Миранчук: Роналду разозлило, что против него хорошо сыграли
Матч «Спартак» — «Крылья Советов» начнется с минуты молчания
Пляжники РФ уступили в полуфинале Межконтинентального кубка
Источник: Месси и Гризманн не разговаривают друг с другом
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь