Три матча в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Тремя матчами в субботу продолжится 16-й тур чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Тремя матчами в субботу продолжится 16-й тур чемпионата России по футболу.
Матч «Рубин» — «Динамо» начнется в 14:00 мск и пройдет на Центральном стадионе в Казани. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В матче первого круга, перед которым был официально открыт реконструированный стадион в Петровском парке в Москве, «Динамо» потерпело поражение от казанцев со счетом 0:1.
Игра станет первой для Кирилла Новикова в качестве главного тренера
С Новиковым «Динамо» в трех матчах одержало победу над ЦСКА (1:0) и дважды сыграло вничью (с «Краснодаром» и «Ахматом»). Причем против грозненцев
В Казани «Динамо» не смогут помочь удаленный в игре с «Ахматом» полузащитник Шарль Каборе и получивший четвертую желтую карточку нападающий Сильвестр Игбун, признанный лучшим игроком команды в сентябре.
«Рубин» не проигрывает в Российской
Во втором матче дня сыграют «Ростов» и «Тамбов», матч начнется в 16:30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым из Москвы.
Ростовчане упустили возможность догнать «Зенит», упустив победу в Краснодаре при счете 0:2 и пропустив при этом оба мяча в добавленное время. Несмотря на то, что в субботу матч пройдет на родной арене и против аутсайдера, команда Валерия Карпина может столкнуться с проблемами при игре в атаке при дисквалификации двух ключевых центральных полузащитников. В игре с «Краснодаром» Ивелин Попов и Роман Еременко получили предупреждения и оба матч с «Тамбовом» пропустят.
Также
«Тамбов» после ухода Александра Григоряна и назначения и. о. главного тренера Сергея Первушина одержал уже вторую победу, обыграв на выезде «Сочи». Обрел себя в команде перешедший летом из «Спартака» Георгий Мелкадзе, забивший четыре мяча в семи играх, в том числе и победный на сочинском «Фиште» неделю назад. Мелкадзе дважды отличился и в середине сентября в матче первого круга этих команд, который стал победным для «Тамбова». Против «Ростова» должен сыграть и полузащитник Валерий Чуперка, пропустивший матч с «Сочи».
«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в заключительном матче дня, начало — 19:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. На игре будет работать система видеоассистента рефери.
Эта игра станет пятой для пришедшего в середине октября главного тренера
«Спартаку» в предстоящем матче не поможет Илья Кутепов. 26-летний защитник после давних травм с сентября вернулся в основной состав, а в матче с «Арсеналом» получил травму задней поверхности бедра и выбыл из строя на несколько недель. В матче с «Арсеналом» «Спартаку» не хватало и Зелимхана Бакаева, который в игре с «Локомотивом» поучаствовал во всех трех голах, полузащитник вернется, отбыв дисквалификацию.
В первом круге в Самаре «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Эта победа стала последней для предыдущего главного тренера
«Крылья Советов» проведут третий матч после дисквалификации главного тренера Миодрага Божовича. За это время самарцы уступили «Зениту» (0:2) и сыграли вничью с «Рубином» (0:0). В Москве гостям не поможет