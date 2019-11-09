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01:23 (мск), источник: ТАСС

Три матча в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Тремя матчами в субботу продолжится 16-й тур чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Рубин» — «Динамо» начнется в 14:00 мск и пройдет на Центральном стадионе в Казани. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В матче первого круга, перед которым был официально открыт реконструированный стадион в Петровском парке в Москве, «Динамо» потерпело поражение от казанцев со счетом 0:1.

Игра станет первой для Кирилла Новикова в качестве главного тренера бело-голубых. После ухода с этого поста Дмитрия Хохлова в начале октября решением руководства Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера, до этого руководив молодежным составом «Динамо».

Премьер-лига 2019/2020
Тур 16, 9.11.2019, 14:00

Рубин-Динамо-

С Новиковым «Динамо» в трех матчах одержало победу над ЦСКА (1:0) и дважды сыграло вничью (с «Краснодаром» и «Ахматом»). Причем против грозненцев бело-голубые спаслись от поражения лишь в добавленное время встречи. Пять очков в трех играх позволили бело-голубым выбраться из зоны прямого вылета, а победа в Казани поможет «Динамо» обойти «Рубин» в споре за 12-е место.

В Казани «Динамо» не смогут помочь удаленный в игре с «Ахматом» полузащитник Шарль Каборе и получивший четвертую желтую карточку нападающий Сильвестр Игбун, признанный лучшим игроком команды в сентябре.

«Рубин» не проигрывает в Российской премьер-лиге (РПЛ) пять матчей подряд, однако в последних трех играх казанцы не могут забить. В последний раз они одержали победу в начале октября, одолев «Тамбов» (2:1). Против «Динамо» команде не поможет полузащитник Игорь Коновалов из-за перебора желтых карточек, зато отбыл дисквалификацию защитник Константин Плиев.


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Мелкадзе постарается забить «Ростову»

Во втором матче дня сыграют «Ростов» и «Тамбов», матч начнется в 16:30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым из Москвы.

Ростовчане упустили возможность догнать «Зенит», упустив победу в Краснодаре при счете 0:2 и пропустив при этом оба мяча в добавленное время. Несмотря на то, что в субботу матч пройдет на родной арене и против аутсайдера, команда Валерия Карпина может столкнуться с проблемами при игре в атаке при дисквалификации двух ключевых центральных полузащитников. В игре с «Краснодаром» Ивелин Попов и Роман Еременко получили предупреждения и оба матч с «Тамбовом» пропустят.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 16, 9.11.2019, 16:30

Ростов-Тамбов-

Также из-за дисквалификации пропустит игру Дмитрий Чистяков — матч с «Тамбовом» станет первым в РПЛ в нынешнем сезоне, который пропустит 25-летний защитник.

«Тамбов» после ухода Александра Григоряна и назначения и. о. главного тренера Сергея Первушина одержал уже вторую победу, обыграв на выезде «Сочи». Обрел себя в команде перешедший летом из «Спартака» Георгий Мелкадзе, забивший четыре мяча в семи играх, в том числе и победный на сочинском «Фиште» неделю назад. Мелкадзе дважды отличился и в середине сентября в матче первого круга этих команд, который стал победным для «Тамбова». Против «Ростова» должен сыграть и полузащитник Валерий Чуперка, пропустивший матч с «Сочи».

Самарское испытание для Тедеско

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в заключительном матче дня, начало — 19:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. На игре будет работать система видеоассистента рефери.

Эта игра станет пятой для пришедшего в середине октября главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, в активе которого две победы, ничья и поражение. При этом «Спартак» под его руководством обыграл «Локомотив» (3:0) и в Олимп — Кубке России «Ростов» (2:1), но не сумел выиграть у «Рубина» (0:0) и «Арсенала"(0:1).

«Спартаку» в предстоящем матче не поможет Илья Кутепов. 26-летний защитник после давних травм с сентября вернулся в основной состав, а в матче с «Арсеналом» получил травму задней поверхности бедра и выбыл из строя на несколько недель. В матче с «Арсеналом» «Спартаку» не хватало и Зелимхана Бакаева, который в игре с «Локомотивом» поучаствовал во всех трех голах, полузащитник вернется, отбыв дисквалификацию.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 16, 9.11.2019, 19:00

Спартак-Крылья Советов-

В первом круге в Самаре «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Эта победа стала последней для предыдущего главного тренера красно-белых Олега Кононова, под руководством которого «Спартак» потерпел четыре поражения подряд, что обернулось отставкой. Победный гол в Самаре тогда забил Гус Тил, который не всегда попадает в основной состав.

«Крылья Советов» проведут третий матч после дисквалификации главного тренера Миодрага Божовича. За это время самарцы уступили «Зениту» (0:2) и сыграли вничью с «Рубином» (0:0). В Москве гостям не поможет из-за перебора желтых карточек центральный защитник Никита Чернов, который после перехода из ЦСКА стал одним из основных игроков обороны «Крыльев Советов».

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