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12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
12:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Миранчук и «Ювентус»: подходят ли они друг другу?

Корреспондент «СЭ» — об интересе итальянских клубов к полузащитнику «Локомотива».

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Источник: Спорт-Экспресс

Итальянский интерес

В четверг Алексей Миранчук в очередной раз расставил акценты относительно планов на будущее.

— Про интерес «Зенита» нечего рассказывать, — сказал Миранчук. — Это только СМИ придумывают. Разговоры всегда есть. На данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.

Ну, а Европа, похоже, готова выбрать Миранчука. И, кажется, это серьезно, потому что далеко не каждому удается с интервалом в две недели дважды поразить ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов. До Алексея в рамках одного розыгрыша подобное удавалось Криштиану Роналду в сезоне-2013/14. Португалец спустя несколько лет перебрался из Мадрида в Турин, а теперь, если верить итальянским СМИ, «старая синьора» хочет заполучить и своего нового обидчика.

Еще после первого матча в Турине Маурицио Сарри признался, что ему понравился 59-й номер «Локомотива» и похвалил левую ногу Алексея. А в Черкизово, как утверждают в Италии, игру Миранчука предметно изучали скауты «Ювентуса». Пожалуй, это самая конкретная на данный момент информация относительно возможных перспектив футболиста.

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Позднее в числе претендентов на Алексея назвали еще и «Наполи» с «Миланом», однако в этих клубах неспокойно. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис настроил против себя команду решением запереть игроков на базе до конца недели в связи с неудовлетворительными результатами. Футболисты в ответ взбунтовались и разъехались по домам после матча Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1), а теперь под ударом оказался де-факто поддержавший своих подопечных Карло Анчелотти.

Чем все закончится — непонятно. Это же можно сказать и о «Милане», где совсем недавно поменяли главного тренера. Тем не менее, пока работа Стефано Пиоли не производит впечатления, и перспективы «россонери» по-прежнему туманны. В общем, если слухи об интересе к Миранчуку на Апеннинах правдивы, выбирать лучше Турин.


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Комфортная схема Сарри

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Теперь — об аргументах в пользу «Старой синьоры». Нет смысла долго рассуждать об очевидном, вроде доминирования «Ювентуса» в серии А и его претензиях на триумф в Лиге чемпионов. Это также очевидно, как и тот факт, что переезжать в Турин стоит только по окончании сезона. Даже с поправкой на то, что Сарри перестраивает игру чемпиона на свой лад и регулярно экспериментирует, еще один игрок в среднюю линию ему в данный момент не требуется.

Там и так предостаточно исполнителей, и даже летние новички еще не до конца встроены в команду. Рэмси, забивший в Черкизово первый гол в черно-белой форме, долго лечился и только набирает оптимальные кондиции. На Рабьо же не могли не сказаться несколько месяцев простоя, вызванных тем, что «ПСЖ» в начале года отстранил хавбека от главной команды за отказ подписывать новый контракт.

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Вот и получается, что Сарри чаще опирается на старую гвардию — ставшего ключевой фигурой средней линии Пьянича, а также Матюиди и Хедиру. Между тем несколько месяцев назад немец и француз фигурировали в числе тех, кто может покинуть Турин. И пусть итальянский чемпионат славится футбольными старожилами, не стоит забывать: к концу текущего чемпионата обоим ветеранам исполнится по 33 года. Расставание с ними более чем реально. Как и уход Эмре Джана, который чувствует себя обманутым и обижен на то, что «Ювентус» не внес его в заявку на Лигу чемпионов.

Если уйдут все трое, пока что гипотетические шансы Миранчука на переход и попадание в состав возрастут. Хотя, конкуренция останется высочайшей, ведь в полузащите есть еще и Бентанкур. Плюс имеется ряд оговорок. Можно ведь только предполагать, в каком качестве нужен Сарри так понравившийся ему россиянин. Речь ведь может идти как о месте в тройке центральных полузащитников, так и о роли атакующего хавбека в часто применяемой сейчас расстановке 4−3−1−2. Под парой форвардов располагаются либо творец в лице Дибалы, либо трудяга Бернардески. Играет там и Рэмси, однако валлиец, как и в «Арсенале», может быть полезнее на позиции «восьмерки» и работать в диапазоне от штрафной до штрафной. Это отмечал еще раскрывший талант Аарона в «Арсенале» Арсен Венгер, но у Сарри может быть свое видение ситуации. Миранчук же, как кажется, будет органичнее выглядеть под Криштиану Роналду и Игуаином. Пока лишь в теории и в наших мечтах, но почему бы им не материализоваться?

Андрей Кузичев

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