«Динамо» Новикова идет по чемпионскому графику

Источник: Спорт-Экспресс

Матч с «Рубином» стал первым для Кирилла Новикова в статусе главного тренера клуба РПЛ. До этого три встречи он провел в статусе «исполняющим обязанности», а новый контракт до конца сезона подписал в пятницу — накануне отъезда в Казань.

И об этом не стоит забывать, оценивая работу 38-летнего специалиста, — для него многое происходит впервые. Скажем, после двух хороших игр с фаворитами — «Краснодаром» и ЦСКА — Кирилл Александрович не стал менять тактику, оставив трех центральных защитников и против аутсайдера «Ахмата». За что подвергся критике — футбол получился блеклым. Отчасти с упреками можно согласиться, но новый тренер еще только изучает возможности футболистов.

Судя по послематчевым комментариям, Новиков ждал, что бровочники Морозов и Рауш, а также кто-то из опорников будут активно помогать атакам. Однако этого не случилось.

Что ж, тренер наверняка делает выводы. В Казани он обязан был идти на изменения в составе из-за дисквалификаций Каборе и Игбуна, но и схему впервые выбрал иную — более активную 4−4−2. Рауш передвинулся в полузащиту, а Плиев на фланг обороны.

Что касается персональных изменений, то дисквалифицированных заменили Юсупов и Нжи, а улучшивший форму дорогостоящий новичок Филипп вытеснил из состава Панченко. И самый большой эффект, на мой взгляд, Новиков получил не от выхода немца, а от смены тактики и появления Юсупова. Если Каборе и Нойштедтер в опорной зоне дублируют друг друга, неплохо разрушают, то экс-зенитовец гораздо лучше видит поле и отдает обостряющие передачи.



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Именно Юсупов и поднявшийся выше Рауш подготовили гол для Шиманьски. «Стенка» россиян с выводом один на один поляка решила исход матча. А во втором тайме Юсупов после подачи Рауша вполне мог снять все вопросы досрочно — хозяев выручил голкипер.

Шиманьски же признан динамовскими болельщиками лучшим игроком октября, Себастьян всегда очень активен, но это для него лишь первый забитый мяч в московском клубе. Психологически этот мяч наверняка станет большим подспорьем для молодого легионера.

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После окончания встречи Новиков назвал первый тайм в исполнении своей команды идеальным. С ним трудно не согласиться — преимущество бело-голубых оказалось ощутимым. И будь чуть расторопнее перед воротами Нжи, все решилось бы уже до перерыва.

Тем более, что в первой половине тайма случилось еще и удаление у хозяев — Рыков хитро подставился под Зуева, а рефери среагировал на крик защитника.

К слову, в матче первого круга случилось примерно то же самое — красная карточка рубиновцу еще в стартовой 45-минутке. Но тогда динамовцы в большинстве пропустили и проиграли. Теперь такого подарка казанцы не дождались. Второй тайм не вышел ярким для гостей, к тому же судья уравнял составы, рассмотрев столь же неочевидный, как и у Зуева, фол Ордеца. Но «Динамо» сейчас куда важнее результат, чем качество футбола, и победу они сохранили, не позволив сопернику многого.

Бело-голубые продлили беспроигрышную серию нового тренера и прервали самую длительную безвыигрышную серию клуба. «Динамо» не побеждало в Казани 13 лет! Последний раз это случилось в ноябре 2006-го года, когда победный мяч забил Дерлей.