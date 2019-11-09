«Динамо» Новикова идет по чемпионскому графику

Матч с «Рубином» стал первым для Кирилла Новикова в статусе главного тренера клуба РПЛ. До этого три встречи он провел в статусе «исполняющим обязанности», а новый контракт до конца сезона подписал в пятницу — накануне отъезда в Казань.
И об этом не стоит забывать, оценивая работу 38-летнего специалиста, — для него многое происходит впервые. Скажем, после двух хороших игр с фаворитами — «Краснодаром» и ЦСКА — Кирилл Александрович не стал менять тактику, оставив трех центральных защитников и против аутсайдера «Ахмата». За что подвергся критике — футбол получился блеклым. Отчасти с упреками можно согласиться, но новый тренер еще только изучает возможности футболистов.
Что ж, тренер наверняка делает выводы. В Казани он обязан был идти на изменения в составе
Что касается персональных изменений, то дисквалифицированных заменили Юсупов и Нжи, а улучшивший форму дорогостоящий новичок Филипп вытеснил из состава Панченко. И самый большой эффект, на мой взгляд, Новиков получил не от выхода немца, а от смены тактики и появления Юсупова. Если Каборе и Нойштедтер в опорной зоне дублируют друг друга, неплохо разрушают, то
Именно Юсупов и поднявшийся выше Рауш подготовили гол для Шиманьски. «Стенка» россиян с выводом один на один поляка решила исход матча. А во втором тайме Юсупов после подачи Рауша вполне мог снять все вопросы досрочно — хозяев выручил голкипер.
Шиманьски же признан динамовскими болельщиками лучшим игроком октября, Себастьян всегда очень активен, но это для него лишь первый забитый мяч в московском клубе. Психологически этот мяч наверняка станет большим подспорьем для молодого легионера.
После окончания встречи Новиков назвал первый тайм в исполнении своей команды идеальным. С ним трудно не согласиться — преимущество
Тем более, что в первой половине тайма случилось еще и удаление у хозяев — Рыков хитро подставился под Зуева, а рефери среагировал на крик защитника.
К слову, в матче первого круга случилось примерно то же самое — красная карточка рубиновцу еще в стартовой 45-минутке. Но тогда динамовцы в большинстве пропустили и проиграли. Теперь такого подарка казанцы не дождались. Второй тайм не вышел ярким для гостей, к тому же судья уравнял составы, рассмотрев столь же неочевидный, как и у Зуева, фол Ордеца. Но «Динамо» сейчас куда важнее результат, чем качество футбола, и победу они сохранили, не позволив сопернику многого.
А Новиков в своих четырех матчах во главе «Динамо» набрал восемь очков. Две победы и две ничьи — чемпионский график.
|Роман Шаронов
|Кирилл Новиков
|Себастьян Шиманьски(Константин Рауш, Артур Юсупов)
|23′
|22
|Юрий Дюпин
|1
|Антон Шунин
|3
|Константин Плиев
|2
|Григорий Морозов
|71
|Николай Поярков
|3
|Заурбек Плиев
|5
|Филип Уремович
|4
|Владимир Рыков
|80
|Егор Сорокин
|18
|Иван Ордец
34′66′
|11
|Зурико Давиташвили
72′
|11
|Себастьян Шиманьски
|12
|Александр Зуев
26′45′
|6
|Артур Юсупов
|18
|Павел Могилевец
|15
|Роман Нойштедтер
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|34
|Константин Рауш
82′
|88
|Александр Ташаев
51′58′
|17
|Сергей Паршивлюк
90′
|21
|Хвича Кварацхелия
|5
|Максимилиан Филипп
73′
|7
|Вячеслав Подберезкин
84′
|99
|Рамиль Шейдаев
|26
|Бека Микелтадзе
|9
|Клинтон Нжи
30′69′
|24
|Роман Евгеньев
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)