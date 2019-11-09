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18:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» Новикова идет по чемпионскому графику

Бело-голубые прервали 13-летнюю безвыигрышную серию в Казани.

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Источник: Спорт-Экспресс

Матч с «Рубином» стал первым для Кирилла Новикова в статусе главного тренера клуба РПЛ. До этого три встречи он провел в статусе «исполняющим обязанности», а новый контракт до конца сезона подписал в пятницу — накануне отъезда в Казань.

И об этом не стоит забывать, оценивая работу 38-летнего специалиста, — для него многое происходит впервые. Скажем, после двух хороших игр с фаворитами — «Краснодаром» и ЦСКА — Кирилл Александрович не стал менять тактику, оставив трех центральных защитников и против аутсайдера «Ахмата». За что подвергся критике — футбол получился блеклым. Отчасти с упреками можно согласиться, но новый тренер еще только изучает возможности футболистов.

Судя по послематчевым комментариям, Новиков ждал, что бровочники Морозов и Рауш, а также кто-то из опорников будут активно помогать атакам. Однако этого не случилось.

Что ж, тренер наверняка делает выводы. В Казани он обязан был идти на изменения в составе из-за дисквалификаций Каборе и Игбуна, но и схему впервые выбрал иную — более активную 4−4−2. Рауш передвинулся в полузащиту, а Плиев на фланг обороны.

Что касается персональных изменений, то дисквалифицированных заменили Юсупов и Нжи, а улучшивший форму дорогостоящий новичок Филипп вытеснил из состава Панченко. И самый большой эффект, на мой взгляд, Новиков получил не от выхода немца, а от смены тактики и появления Юсупова. Если Каборе и Нойштедтер в опорной зоне дублируют друг друга, неплохо разрушают, то экс-зенитовец гораздо лучше видит поле и отдает обостряющие передачи.


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Именно Юсупов и поднявшийся выше Рауш подготовили гол для Шиманьски. «Стенка» россиян с выводом один на один поляка решила исход матча. А во втором тайме Юсупов после подачи Рауша вполне мог снять все вопросы досрочно — хозяев выручил голкипер.

Шиманьски же признан динамовскими болельщиками лучшим игроком октября, Себастьян всегда очень активен, но это для него лишь первый забитый мяч в московском клубе. Психологически этот мяч наверняка станет большим подспорьем для молодого легионера.

Во время загрузки произошла ошибка.

После окончания встречи Новиков назвал первый тайм в исполнении своей команды идеальным. С ним трудно не согласиться — преимущество бело-голубых оказалось ощутимым. И будь чуть расторопнее перед воротами Нжи, все решилось бы уже до перерыва.

Тем более, что в первой половине тайма случилось еще и удаление у хозяев — Рыков хитро подставился под Зуева, а рефери среагировал на крик защитника.

К слову, в матче первого круга случилось примерно то же самое — красная карточка рубиновцу еще в стартовой 45-минутке. Но тогда динамовцы в большинстве пропустили и проиграли. Теперь такого подарка казанцы не дождались. Второй тайм не вышел ярким для гостей, к тому же судья уравнял составы, рассмотрев столь же неочевидный, как и у Зуева, фол Ордеца. Но «Динамо» сейчас куда важнее результат, чем качество футбола, и победу они сохранили, не позволив сопернику многого.

Бело-голубые продлили беспроигрышную серию нового тренера и прервали самую длительную безвыигрышную серию клуба. «Динамо» не побеждало в Казани 13 лет! Последний раз это случилось в ноябре 2006-го года, когда победный мяч забил Дерлей.

А Новиков в своих четырех матчах во главе «Динамо» набрал восемь очков. Две победы и две ничьи — чемпионский график.

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Рубин
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 169.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Центральный, 4757 зрителей
Главные тренеры
Роман ШароновКирилл Новиков
Голы
Себастьян Шиманьски(Константин Рауш, Артур Юсупов)23′
Составы команд
22Юрий Дюпин
1Антон Шунин
3Константин Плиев
2Григорий Морозов
71Николай Поярков
3Заурбек Плиев
5Филип Уремович
4Владимир Рыков
80Егор Сорокин
18Иван Ордец
34′66′
11Зурико Давиташвили
72′
11Себастьян Шиманьски
12Александр Зуев
26′45′
6Артур Юсупов
18Павел Могилевец
15Роман Нойштедтер
8Видар Ерн Кьяртанссон
34Константин Рауш
82′
88Александр Ташаев
51′58′
17Сергей Паршивлюк
90′
21Хвича Кварацхелия
5Максимилиан Филипп
73′
7Вячеслав Подберезкин
84′
99Рамиль Шейдаев
26Бека Микелтадзе
9Клинтон Нжи
30′69′
24Роман Евгеньев
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
9Удары (всего)10
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
13Фолы11
0Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
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