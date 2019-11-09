«Ростов» страдает без Еременко, Попова и Норманна. Карпина прибили Обухов и Мелкадзе
У «Тамбова» третья победа подряд без Григоряна.
У «Тамбова» третья победа подряд без Григоряна.
Перед первым же матчем второго круга РПЛ Валерию Карпину пришлось поломать голову над стартовым составом. Всю первую часть чемпионата игру «Ростова» определяла тройка полузащитников Норманн — Еременко — Попов. В матче с «Тамбовом» тренер не мог рассчитывать ни на кого из них: Матиас восстанавливается после повреждения, Роман и Ивелин пропускали игру
В связи с этим Карпин пошел на изменение схемы с 4−3−3 на 4−4−2 — в опорной зоне вышли Глебов и Зайнутдинов, по флангам — Ионов с Байрамяном, а в атаке ударный дуэт составили Шомуродов и Сигурдарссон.
«Тамбов» вышел по своей привычной расстановке 5−4−1 с мобильным Обуховым на острие и действующим рядом с ним Мелкадзе.
Уже на 7-й минуте «Ростов» открыл счет — хозяева здорово разыграли мяч на левой бровке, мяч в полуфланге получил Байрамян и сделал роскошную передачу точно в голову Сигурдарссону. Исландец забил свой второй гол в этом сезоне, впервые появившись в стартовом составе.
Уже через несколько минут Байрамян был близок к тому, чтобы заработать пенальти, но Гиорги Шелия четко сыграл в мяч и успел первым.
Статистика первого тайма — 6−6 по ударам (3:2 в створ в пользу «Тамбова»), 50 на 50 владение мячом, 0 поданных угловых — могла бы взбесить Карпина, если бы он не видел самой игры.
Но, если не отталкиваться от цифр, «Ростов» провел очень крепкую сорокапятиминутку. Сказывалось отсутствие полузащитников с мощно прокачанными передачами (Глебов и Зайнутдинов много ошибались), но моменты создавались. Сигурдарссон был очень близок к голу после великолепной передачи Ионова пяткой, но зарядил выше.
«Тамбов» же создавал полумоменты в контратаках в основном после выносов Шелии и хорошей игры на подборах Мелкадзе. Георгий в одном эпизоде классно выкатил Обухову под удар, а в другом уже бил сам. С ударом Обухова справился Бабурин, удар Мелкадзе прошел выше. Но, опять же, «Ростов» контролировал ситуацию и без лишних нервов вел игру.
В начале второго тайма у «Ростова» был шанс снять все вопросы — Шомуродов черпачком выводил Сигурдарссона на ударную позицию, но Бьорн, находясь совсем один, с одиннадцати метров со всей силы ударил в газон, от которого отскочивший мяч перелетел через перекладину.
И вот после этого момента «Ростов» посыпался. Контролировать мяч не получалось вообще, а «Тамбов» все чаще вспарывал соперника. Одну из ошибок Козлова после неудачного отбора в центре поля Георгий Мелкадзе преобразовал в гол. Есть третий гол
Спустя двадцать минуть Игорь Обухов, которого Карпин в свое время подводил к первой команде «Спартака», головой замкнул подачу Килина. 1:2!
«Ростов» тужился создать
«Тамбов» довел матч до третьей подряд победы. После ухода Александра Григоряна под руководством и. о. Сергея Первушина новичок РПЛ не теряет очков. Ну, а «Ростов» входит в пике — после разгрома от «Зенита» — победа над «Сочи», вылет из Кубка, упущенная победа над «Краснодаром» в добавленное время и вот — домашнее поражение от аутсайдера. Теперь ни у кого не останется вопросов, почему Карпин не ротирует состав. Скамейка у «Ростова» очень слабая.
|Валерий Карпин
|Сергей Первушин
|Бьорн Сигурдарсон(Хорен Байрамян, Алексей Ионов)
|7′
|Георгий Мелкадзе
|52′
|Владимир Обухов(Антон Килин, Георгий Мелкадзе)
|70′
|1
|Егор Бабурин
|88
|Гиорги Шелия
|34
|Алексей Козлов
|2
|Алексей Рыбин
|28
|Евгений Чернов
|8
|Антон Килин
|5
|Деннис Хаджикадунич
60′
|27
|Алексей Грицаенко
|6
|Рагнар Сигурдссон
|55
|Максим Осипенко
33′
|11
|Алексей Ионов
|13
|Владимир Обухов
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|77
|Михаил Костюков
41′
|15
|Данил Глебов
|3
|Гурам Тетрашвили
|19
|Хорен Байрамян
|58
|Адессойе Ойеволе
82′86′
|14
|Элдор Шомуродов
|30
|Сослан Таказов
|9
|Бьорн Сигурдарсон
56′77′
|19
|Георгий Мелкадзе
64′78′
|47
|Александр Долгов
|17
|Хетаг Хосонов
|25
|Павел Карасев
81′
|92
|Валерий Чуперка
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|17
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)