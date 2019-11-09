«Ростов» страдает без Еременко, Попова и Норманна. Карпина прибили Обухов и Мелкадзе

Источник: Sport24

Перед первым же матчем второго круга РПЛ Валерию Карпину пришлось поломать голову над стартовым составом. Всю первую часть чемпионата игру «Ростова» определяла тройка полузащитников Норманн — Еременко — Попов. В матче с «Тамбовом» тренер не мог рассчитывать ни на кого из них: Матиас восстанавливается после повреждения, Роман и Ивелин пропускали игру из-за перебора карточек. Плюс недоступен был основной центральный защитник Чистяков, недавно получивший вызов в сборную.

В связи с этим Карпин пошел на изменение схемы с 4−3−3 на 4−4−2 — в опорной зоне вышли Глебов и Зайнутдинов, по флангам — Ионов с Байрамяном, а в атаке ударный дуэт составили Шомуродов и Сигурдарссон.

«Тамбов» вышел по своей привычной расстановке 5−4−1 с мобильным Обуховым на острие и действующим рядом с ним Мелкадзе.

Уже на 7-й минуте «Ростов» открыл счет — хозяева здорово разыграли мяч на левой бровке, мяч в полуфланге получил Байрамян и сделал роскошную передачу точно в голову Сигурдарссону. Исландец забил свой второй гол в этом сезоне, впервые появившись в стартовом составе.

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Уже через несколько минут Байрамян был близок к тому, чтобы заработать пенальти, но Гиорги Шелия четко сыграл в мяч и успел первым.

Статистика первого тайма — 6−6 по ударам (3:2 в створ в пользу «Тамбова»), 50 на 50 владение мячом, 0 поданных угловых — могла бы взбесить Карпина, если бы он не видел самой игры.



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Но, если не отталкиваться от цифр, «Ростов» провел очень крепкую сорокапятиминутку. Сказывалось отсутствие полузащитников с мощно прокачанными передачами (Глебов и Зайнутдинов много ошибались), но моменты создавались. Сигурдарссон был очень близок к голу после великолепной передачи Ионова пяткой, но зарядил выше.

«Тамбов» же создавал полумоменты в контратаках в основном после выносов Шелии и хорошей игры на подборах Мелкадзе. Георгий в одном эпизоде классно выкатил Обухову под удар, а в другом уже бил сам. С ударом Обухова справился Бабурин, удар Мелкадзе прошел выше. Но, опять же, «Ростов» контролировал ситуацию и без лишних нервов вел игру.

В начале второго тайма у «Ростова» был шанс снять все вопросы — Шомуродов черпачком выводил Сигурдарссона на ударную позицию, но Бьорн, находясь совсем один, с одиннадцати метров со всей силы ударил в газон, от которого отскочивший мяч перелетел через перекладину.

И вот после этого момента «Ростов» посыпался. Контролировать мяч не получалось вообще, а «Тамбов» все чаще вспарывал соперника. Одну из ошибок Козлова после неудачного отбора в центре поля Георгий Мелкадзе преобразовал в гол. Есть третий гол экс-спартаковца в сезоне. А вы над ним смеялись.

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Спустя двадцать минуть Игорь Обухов, которого Карпин в свое время подводил к первой команде «Спартака», головой замкнул подачу Килина. 1:2!

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«Ростов» тужился создать что-то у чужих ворот, но без качественных передач разрезать глубокую оборону закрывшегося «Тамбова» было нереально. Неплохой момент был у Чернова, а Долгов уже в добавленное время сравнял счет. Правда, Карасев зафиксировал офсайд.