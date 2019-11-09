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18:55 (мск), источник: Sport24

«Ростов» страдает без Еременко, Попова и Норманна. Карпина прибили Обухов и Мелкадзе

У «Тамбова» третья победа подряд без Григоряна.

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Источник: Sport24

Перед первым же матчем второго круга РПЛ Валерию Карпину пришлось поломать голову над стартовым составом. Всю первую часть чемпионата игру «Ростова» определяла тройка полузащитников Норманн — Еременко — Попов. В матче с «Тамбовом» тренер не мог рассчитывать ни на кого из них: Матиас восстанавливается после повреждения, Роман и Ивелин пропускали игру из-за перебора карточек. Плюс недоступен был основной центральный защитник Чистяков, недавно получивший вызов в сборную.

В связи с этим Карпин пошел на изменение схемы с 4−3−3 на 4−4−2 — в опорной зоне вышли Глебов и Зайнутдинов, по флангам — Ионов с Байрамяном, а в атаке ударный дуэт составили Шомуродов и Сигурдарссон.

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«Тамбов» вышел по своей привычной расстановке 5−4−1 с мобильным Обуховым на острие и действующим рядом с ним Мелкадзе.

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Уже на 7-й минуте «Ростов» открыл счет — хозяева здорово разыграли мяч на левой бровке, мяч в полуфланге получил Байрамян и сделал роскошную передачу точно в голову Сигурдарссону. Исландец забил свой второй гол в этом сезоне, впервые появившись в стартовом составе.

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Уже через несколько минут Байрамян был близок к тому, чтобы заработать пенальти, но Гиорги Шелия четко сыграл в мяч и успел первым.

Статистика первого тайма — 6−6 по ударам (3:2 в створ в пользу «Тамбова»), 50 на 50 владение мячом, 0 поданных угловых — могла бы взбесить Карпина, если бы он не видел самой игры.


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Но, если не отталкиваться от цифр, «Ростов» провел очень крепкую сорокапятиминутку. Сказывалось отсутствие полузащитников с мощно прокачанными передачами (Глебов и Зайнутдинов много ошибались), но моменты создавались. Сигурдарссон был очень близок к голу после великолепной передачи Ионова пяткой, но зарядил выше.

«Тамбов» же создавал полумоменты в контратаках в основном после выносов Шелии и хорошей игры на подборах Мелкадзе. Георгий в одном эпизоде классно выкатил Обухову под удар, а в другом уже бил сам. С ударом Обухова справился Бабурин, удар Мелкадзе прошел выше. Но, опять же, «Ростов» контролировал ситуацию и без лишних нервов вел игру.

В начале второго тайма у «Ростова» был шанс снять все вопросы — Шомуродов черпачком выводил Сигурдарссона на ударную позицию, но Бьорн, находясь совсем один, с одиннадцати метров со всей силы ударил в газон, от которого отскочивший мяч перелетел через перекладину.

И вот после этого момента «Ростов» посыпался. Контролировать мяч не получалось вообще, а «Тамбов» все чаще вспарывал соперника. Одну из ошибок Козлова после неудачного отбора в центре поля Георгий Мелкадзе преобразовал в гол. Есть третий гол экс-спартаковца в сезоне. А вы над ним смеялись.

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Спустя двадцать минуть Игорь Обухов, которого Карпин в свое время подводил к первой команде «Спартака», головой замкнул подачу Килина. 1:2!

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«Ростов» тужился создать что-то у чужих ворот, но без качественных передач разрезать глубокую оборону закрывшегося «Тамбова» было нереально. Неплохой момент был у Чернова, а Долгов уже в добавленное время сравнял счет. Правда, Карасев зафиксировал офсайд.

«Тамбов» довел матч до третьей подряд победы. После ухода Александра Григоряна под руководством и. о. Сергея Первушина новичок РПЛ не теряет очков. Ну, а «Ростов» входит в пике — после разгрома от «Зенита» — победа над «Сочи», вылет из Кубка, упущенная победа над «Краснодаром» в добавленное время и вот — домашнее поражение от аутсайдера. Теперь ни у кого не останется вопросов, почему Карпин не ротирует состав. Скамейка у «Ростова» очень слабая.

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Первый тайм: 1:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 169.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 25589 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинСергей Первушин
Голы
Бьорн Сигурдарсон(Хорен Байрамян, Алексей Ионов)7′
Георгий Мелкадзе52′
Владимир Обухов(Антон Килин, Георгий Мелкадзе)70′
Составы команд
1Егор Бабурин
88Гиорги Шелия
34Алексей Козлов
2Алексей Рыбин
28Евгений Чернов
8Антон Килин
5Деннис Хаджикадунич
60′
27Алексей Грицаенко
6Рагнар Сигурдссон
55Максим Осипенко
33′
11Алексей Ионов
13Владимир Обухов
18Бактиер Зайнутдинов
77Михаил Костюков
41′
15Данил Глебов
3Гурам Тетрашвили
19Хорен Байрамян
58Адессойе Ойеволе
82′86′
14Элдор Шомуродов
30Сослан Таказов
9Бьорн Сигурдарсон
56′77′
19Георгий Мелкадзе
64′78′
47Александр Долгов
17Хетаг Хосонов
25Павел Карасев
81′
92Валерий Чуперка
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
17Удары (всего)10
5Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
13Фолы13
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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