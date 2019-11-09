Карпин после поражения «Ростова» устроил разбирательства с судьей Карасевым прямо на поле
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сразу после окончания домашнего матча с «Тамбовом» вышел на поле для общения с главным судьей Сергеем Карасевым.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сразу после окончания домашнего матча с «Тамбовом» вышел на поле для общения с главным судьей Сергеем Карасевым.
Игра 16-го тура российской
Карпин некоторое время поговорил с Карасевым на повышенных тонах, активно жестикулируя. Что именно тренер «Ростова» говорил судье, на данный момент неизвестно.
Стоит отметить, что до Карпина претензии Карасеву высказали и несколько футболистов его команды.
При этом Карпин отказался отвечать на вопрос о судействе в послематчевом интервью на ТВ: «Не комментирую. Вы сами все видели. Проиграли мы не
|Валерий Карпин
|Сергей Первушин
|Бьорн Сигурдарсон(Хорен Байрамян, Алексей Ионов)
|7′
|Георгий Мелкадзе
|52′
|Владимир Обухов(Антон Килин, Георгий Мелкадзе)
|70′
|1
|Егор Бабурин
|88
|Гиорги Шелия
|34
|Алексей Козлов
|2
|Алексей Рыбин
|28
|Евгений Чернов
|8
|Антон Килин
|5
|Деннис Хаджикадунич
60′
|27
|Алексей Грицаенко
|6
|Рагнар Сигурдссон
|55
|Максим Осипенко
33′
|11
|Алексей Ионов
|13
|Владимир Обухов
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|77
|Михаил Костюков
41′
|15
|Данил Глебов
|3
|Гурам Тетрашвили
|19
|Хорен Байрамян
|58
|Адессойе Ойеволе
82′86′
|14
|Элдор Шомуродов
|30
|Сослан Таказов
|9
|Бьорн Сигурдарсон
56′77′
|19
|Георгий Мелкадзе
64′78′
|47
|Александр Долгов
|17
|Хетаг Хосонов
|25
|Павел Карасев
81′
|92
|Валерий Чуперка
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|17
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)