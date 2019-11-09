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19:35 (мск), источник: Sport24

Карпин после поражения «Ростова» устроил разбирательства с судьей Карасевым прямо на поле

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сразу после окончания домашнего матча с «Тамбовом» вышел на поле для общения с главным судьей Сергеем Карасевым.

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Игра 16-го тура российской Премьер-Лиги завершилась поражением ростовчан со счетом 1:2. В концовке игры команда Карпина сумела отыграться, но гол был отменен из-за офсайда.

Карпин некоторое время поговорил с Карасевым на повышенных тонах, активно жестикулируя. Что именно тренер «Ростова» говорил судье, на данный момент неизвестно.

Стоит отметить, что до Карпина претензии Карасеву высказали и несколько футболистов его команды.

При этом Карпин отказался отвечать на вопрос о судействе в послематчевом интервью на ТВ: «Не комментирую. Вы сами все видели. Проиграли мы не из-за Карасева. Что мне его комментировать?».

Ростов
1:2
Первый тайм: 1:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 169.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 25589 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинСергей Первушин
Голы
Бьорн Сигурдарсон(Хорен Байрамян, Алексей Ионов)7′
Георгий Мелкадзе52′
Владимир Обухов(Антон Килин, Георгий Мелкадзе)70′
Составы команд
1Егор Бабурин
88Гиорги Шелия
34Алексей Козлов
2Алексей Рыбин
28Евгений Чернов
8Антон Килин
5Деннис Хаджикадунич
60′
27Алексей Грицаенко
6Рагнар Сигурдссон
55Максим Осипенко
33′
11Алексей Ионов
13Владимир Обухов
18Бактиер Зайнутдинов
77Михаил Костюков
41′
15Данил Глебов
3Гурам Тетрашвили
19Хорен Байрамян
58Адессойе Ойеволе
82′86′
14Элдор Шомуродов
30Сослан Таказов
9Бьорн Сигурдарсон
56′77′
19Георгий Мелкадзе
64′78′
47Александр Долгов
17Хетаг Хосонов
25Павел Карасев
81′
92Валерий Чуперка
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
17Удары (всего)10
5Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
13Фолы13
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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