Карпин после поражения «Ростова» устроил разбирательства с судьей Карасевым прямо на поле

Игра 16-го тура российской Премьер-Лиги завершилась поражением ростовчан со счетом 1:2. В концовке игры команда Карпина сумела отыграться, но гол был отменен из-за офсайда.

Карпин некоторое время поговорил с Карасевым на повышенных тонах, активно жестикулируя. Что именно тренер «Ростова» говорил судье, на данный момент неизвестно.

Стоит отметить, что до Карпина претензии Карасеву высказали и несколько футболистов его команды.