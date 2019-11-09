Первушин останется тренером «Тамбова» до конца сезона

Первушин в октябре был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Александра Григоряна. Под руководством нового тренера «Тамбов» одержал три победы в премьер-лиге — над «Уфой», «Сочи» и «Ростовом».

«В понедельник этот вопрос мы обсудим с президентом, но заочно уже это проговорили. Конечно, он (Первушин) будет до конца сезона, это однозначно. Но дело в том, что у него нет (тренерской лицензии) категории Pro. Она есть у Тимура Шипшева, он будет главным тренером де-юре, а де-факто будет Первушин», — сказал Худяков по телефону.