Гордость лиги: символическая сборная первого круга чемпионата России
8 ноября начинается второй круг РПЛ. До декабря российские клубы проведут несколько матчей, после чего они отправятся до марта на каникулы.
8 ноября начинается второй круг РПЛ. До декабря российские клубы проведут несколько матчей, после чего они отправятся до марта на каникулы.
Сейчас же мы решили подвести окончательные итоги первой половины сезона в нашем чемпионате, рассказав вам о символической сборной по результатам 15 туров, составленной порталом WhoScored.