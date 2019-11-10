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11:15 (мск), источник: Московский комсомолец

Гордость лиги: символическая сборная первого круга чемпионата России

8 ноября начинается второй круг РПЛ. До декабря российские клубы проведут несколько матчей, после чего они отправятся до марта на каникулы.

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Сейчас же мы решили подвести окончательные итоги первой половины сезона в нашем чемпионате, рассказав вам о символической сборной по результатам 15 туров, составленной порталом WhoScored.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
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