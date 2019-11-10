Спасибо Тедеско за Бакаева. Возможно, теперь он станет настоящей «десяткой»

Источник: Спорт-Экспресс

Слова и дела

11 июля этого года. Официальный сайт «Спартака» выкладывает перед стартом сезона большое интервью Олега Кононова. Программное, так сказать. В нем достаточно много «воды», а самое интересное, что в нем было — высказывание про Зелимхана Бакаева. Вот оно:

Вопрос: — По итогам австрийского сбора почти все выделяли игру Бакаева. Это и два гола, и действия в атаке, плюс многих он удивил тем, что забрал себе сакральную «десятку» — особенный номер.



Ответ: — Зелимхана я знаю давно. Взял его в команду, когда тренировал тульский «Арсенал». Но обращал на него внимание, еще когда он играл и за молодежную сборную, и выходил в «Спартаке». У него есть свой почерк. Я рад, что он прогрессирует, провел замечательный сезон в «Арсенале» и важно, что не собирается останавливаться. Очень важно, чтобы Зелимхан понимал, что тот номер, который он взял, накладывает определенные обязательства и на командные взаимодействия. Все мы знаем, что он хорошо играет индивидуально, но 10-й номер должен играть и на команду. Подыгрывать — мало, он должен определять игру. Когда Зелимхан обратился ко мне с просьбой взять «десятку», я ему сказал примерно то же, что и сейчас вам. Он сказал, что готов выполнять все требования. Поэтому мне самому интересно, как он будет играть и выполнять все эти требования.

Начался чемпионат. «Спартак» параллельно проводил масштабную трансферную кампанию, перестраивая состав. В том числе за 18 миллионов евро был куплен атакующий полузащитник Гус Тил, который, как говорилось в проморолике с его представлением, должен был «вернуть легендарный стиль».



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Шли матчи, Бакаев кочевал по полю. Начал сезон на месте правого атакующего полузащитника в схеме 4−2−3−1. Ладно, не самое лучшее место для того, чтобы вести и определять игру, но, в конце концов, на худой конец можно было лепить из него русского Роббена.

Потом Кононов переставил Бакаева налево — с тем, чтобы справа играл Джордан Ларссон. Как оказалось, вообще-то профильный нападающий. Вот так экс-главный тренер «Спартака» умудрился поставить сразу двух игроков на позиции, которые им неудобны и не позволяют раскрыться. Довольно красноречивая деталь, на мой взгляд.

Увидел и сделал

Дальше дела шли все хуже и хуже, пока, наконец, не пришел новый тренер. Вряд ли Доменико Тедеско что-то слышал о Бакаеве до тех пор, пока не получил предложение возглавить «Спартак». Но точно он не наблюдал за ним несколько лет. И уж совершенно точно немец не знал о сакральности 10-го номера для красно-белых, хотя это не редкая история для многих клубов, и не искал в пыльных чуланах Тарасовки конспекты Бескова в попытках найти ответы на насущные вопросы.

37 фотографий 37 фотографий 37 фотографий «Спартак» впервые проиграл при Тедеско

Тедеско просто провел несколько тренировок со «Спартаком» и посмотрел на Бакаева в деле (хотя, готовясь подписать контракт, наверняка посмотрел видеоматериалы). Потом поговорил с ним. И решил переставить игрока в центр поля. Потому что посчитал, что там он может раскрыться лучше всего и принести пользу команде.

На этой неделе меня раз десять спросили про Бакаева и его новое амплуа. Я поинтересовался у него: как ему на этой позиции. Он ответил, что ему очень нравится эта позиция. Когда игрок мне говорит такое, я не могу ему отказать. Сохраняется возможность, что в какой-то игре он может выйти на фланге. Универсальные игроки — это очень здорово. Доменико Тедеско главный тренер «Спартака»

Почувствуйте разницу — один следил, рассматривал, думал, говорил красивые слова. Второй — взял и сделал, посоветовавшись при этом с самим игроком.

Статистика Бакаева при Кононове — 16 матчей, пять голов и четыре передачи. Вполне неплохо, особенно для футболиста проблемной команды.

Но. Статистика Бакаева при Тедеско — четыре матча, один гол и четыре передачи. Если считать по системе «гол+пас», то больше одного очка за игру.

Влияние и признание

Но дело не только в статистике. Дело во влиянии на игру команды. То, о чем говорил Кононов в том самом июльском интервью, но при этом совершенно не помогал в этом. Отличная иллюстрация — матч с «Арсеналом». Не было Бакаева — почти не было обострений. И на контрасте — матч с «Крыльями», где были не только гол и пас, но и еще как минимум три потенциально голевых передачи. А, главное, самому игроку нравится в новой роли — это то, чего он хотел еще летом, но так и не дождался от прежнего тренера.

Невероятно интересно наблюдать за развитием всей этой истории. Не исключено, что когда-нибудь даже спартаковские ортодоксы, видевшие великих, признают — Бакаев достоин носить красно-белую футболку с «десяткой» на спине.