Спасибо Тедеско за Бакаева. Возможно, теперь он станет настоящей «десяткой»
Предшественник немца красиво говорил, но мало что делал. Доменико взял и сделал.
Предшественник немца красиво говорил, но мало что делал. Доменико взял и сделал.
11 июля этого года. Официальный сайт «Спартака» выкладывает перед стартом сезона большое интервью Олега Кононова. Программное, так сказать. В нем достаточно много «воды», а самое интересное, что в нем было — высказывание про Зелимхана Бакаева. Вот оно:
Вопрос: — По итогам австрийского сбора почти все выделяли игру Бакаева. Это и два гола, и действия в атаке, плюс многих он удивил тем, что забрал себе сакральную «десятку» — особенный номер.
Ответ: — Зелимхана я знаю давно. Взял его в команду, когда тренировал тульский «Арсенал». Но обращал на него внимание, еще когда он играл и за молодежную сборную, и выходил в «Спартаке». У него есть свой почерк. Я рад, что он прогрессирует, провел замечательный сезон в «Арсенале» и важно, что не собирается останавливаться. Очень важно, чтобы Зелимхан понимал, что тот номер, который он взял, накладывает определенные обязательства и на командные взаимодействия. Все мы знаем, что он хорошо играет индивидуально, но 10-й номер должен играть и на команду. Подыгрывать — мало, он должен определять игру. Когда Зелимхан обратился ко мне с просьбой взять «десятку», я ему сказал примерно то же, что и сейчас вам. Он сказал, что готов выполнять все требования. Поэтому мне самому интересно, как он будет играть и выполнять все эти требования.
Начался чемпионат. «Спартак» параллельно проводил масштабную трансферную кампанию, перестраивая состав. В том числе за 18 миллионов евро был куплен атакующий полузащитник Гус Тил, который, как говорилось в проморолике с его представлением, должен был «вернуть легендарный стиль».
Шли матчи, Бакаев кочевал по полю. Начал сезон на месте правого атакующего полузащитника в схеме 4−2−3−1. Ладно, не самое лучшее место для того, чтобы вести и определять игру, но, в конце концов, на худой конец можно было лепить из него русского Роббена.
Потом Кононов переставил Бакаева налево — с тем, чтобы справа играл Джордан Ларссон. Как оказалось,
Дальше дела шли все хуже и хуже, пока, наконец, не пришел новый тренер. Вряд ли Доменико Тедеско
Тедеско просто провел несколько тренировок со «Спартаком» и посмотрел на Бакаева в деле (хотя, готовясь подписать контракт, наверняка посмотрел видеоматериалы). Потом поговорил с ним. И решил переставить игрока в центр поля. Потому что посчитал, что там он может раскрыться лучше всего и принести пользу команде.
На этой неделе меня раз десять спросили про Бакаева и его новое амплуа. Я поинтересовался у него: как ему на этой позиции. Он ответил, что ему очень нравится эта позиция. Когда игрок мне говорит такое, я не могу ему отказать. Сохраняется возможность, что в
какой-тоигре он может выйти на фланге. Универсальные игроки — это очень здорово.
Почувствуйте разницу — один следил, рассматривал, думал, говорил красивые слова. Второй — взял и сделал, посоветовавшись при этом с самим игроком.
Статистика Бакаева при Кононове — 16 матчей, пять голов и четыре передачи. Вполне неплохо, особенно для футболиста проблемной команды.
Но. Статистика Бакаева при Тедеско — четыре матча, один гол и четыре передачи. Если считать по системе «гол+пас», то больше одного очка за игру.
Но дело не только в статистике. Дело во влиянии на игру команды. То, о чем говорил Кононов в том самом июльском интервью, но при этом совершенно не помогал в этом. Отличная иллюстрация — матч с «Арсеналом». Не было Бакаева — почти не было обострений. И на контрасте — матч с «Крыльями», где были не только гол и пас, но и еще как минимум три потенциально голевых передачи. А, главное, самому игроку нравится в новой роли — это то, чего он хотел еще летом, но так и не дождался от прежнего тренера.
Невероятно интересно наблюдать за развитием всей этой истории. Не исключено, что
Дмитрий Гирин