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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» — «Уфа»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Уфы» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Встреча состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Карп, Козлов.

Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Алиев, Емельянов, Фольмер, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

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