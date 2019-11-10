«Оренбург» — «Уфа»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Встреча состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).