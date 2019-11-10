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13:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» — «Зенит»: Шамов, Ерохин и Дзюба выйдут в стартовом составе

Стали известны составы «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в Туле, начало — в 14:00.

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«Арсенал»: Шамов — Альварес, Денисов, Беляев, Григалава, Бауэр — Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Чаушич — Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Тудорие.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос — Ерохин, Барриос, Оздоев, Жирков — Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Кузяев, Краневиттер, Шатов, Мак, Сутормин, Дриусси.

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