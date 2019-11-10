«Арсенал» — «Зенит»: Шамов, Ерохин и Дзюба выйдут в стартовом составе
Стали известны составы «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в Туле, начало — в 14:00.
Стали известны составы «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в Туле, начало — в 14:00.
«Арсенал»: Шамов — Альварес, Денисов, Беляев, Григалава, Бауэр — Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Чаушич — Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Тудорие.
«Зенит»: Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос — Ерохин, Барриос, Оздоев, Жирков — Дзюба, Азмун.
Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Кузяев, Краневиттер, Шатов, Мак, Сутормин, Дриусси.