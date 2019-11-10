«Арсенал» — «Зенит»: Шамов, Ерохин и Дзюба выйдут в стартовом составе

«Арсенал» — «Зенит»: Шамов, Ерохин и Дзюба выйдут в стартовом составе

Стали известны составы «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в Туле, начало — в 14:00.