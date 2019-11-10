«Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

«Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.