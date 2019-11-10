«Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Оренбурге, завершилась со счетом 0:0.
«Оренбург» с 19 очками занимает восьмое место, «Уфа» с 18 баллами идет десятой.
В 17-м туре «Оренбург» 23 ноября примет грозненский «Ахмат», «Уфа» 24 ноября сыграет дома с «Сочи».
|Владимир Федотов
|Вадим Евсеев
|38
|Андрей Климович
|31
|Александр Беленов
|12
|Андрей Малых
|33
|Александр Сухов
|15
|Георгий Зотов
|5
|Боян Йокич
|4
|Урош Радакович
73′
|15
|Александр Пуцко
|5
|Тимур Аюпов
90′
|27
|Йонуц Неделчару
|13
|Сергей Терехов
|22
|Артем Голубев
|7
|Филип Рогич
|74
|Даниил Фомин
|8
|Даниэл Мишкич
|8
|Кэтэлин Карп
|9
|Джордже Деспотович
|55
|Джемал Табидзе
72′
|10
|Рикарду Алвеш
82′
|11
|Ловро Бизяк
|32
|Артем Кулишев
|57
|Вячеслав Кротов
79′
|20
|Джоэль Фамейе
77′
|32
|Андрес Вомбергар
|22
|Федор Черных
|99
|Андрей Козлов
74′
|3
|Павел Аликин
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|0
|17
|Фолы
|20
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)