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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в Оренбурге, завершилась со счетом 0:0.

«Оренбург» с 19 очками занимает восьмое место, «Уфа» с 18 баллами идет десятой.

В 17-м туре «Оренбург» 23 ноября примет грозненский «Ахмат», «Уфа» 24 ноября сыграет дома с «Сочи».

Оренбург
0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 1610.11.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Газовик
Главные тренеры
Владимир ФедотовВадим Евсеев
Составы команд
38Андрей Климович
31Александр Беленов
12Андрей Малых
33Александр Сухов
15Георгий Зотов
5Боян Йокич
4Урош Радакович
73′
15Александр Пуцко
5Тимур Аюпов
90′
27Йонуц Неделчару
13Сергей Терехов
22Артем Голубев
7Филип Рогич
74Даниил Фомин
8Даниэл Мишкич
8Кэтэлин Карп
9Джордже Деспотович
55Джемал Табидзе
72′
10Рикарду Алвеш
82′
11Ловро Бизяк
32Артем Кулишев
57Вячеслав Кротов
79′
20Джоэль Фамейе
77′
32Андрес Вомбергар
22Федор Черных
99Андрей Козлов
74′
3Павел Аликин
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
1Голевые моменты2
11Удары (всего)8
2Удары в створ0
0Штанги, перекладины1
2Угловые0
17Фолы20
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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