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16:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» — ЦСКА: Дзагоев попал в заявку армейцев

Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 16-го тура РПЛ.

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Впервые в этом сезоне в заявку армейцев включен полузащитник Алан Дзагоев, который не выходил на поле больше года после разрыва крестообразных связок колена.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Лагатор, Полоз.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Калугин, Шакуро, Померко, Бурмистров, Колдунов, А. Заболотный, Карапетян.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Сантос, Нисимура.

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