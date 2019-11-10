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16:26 (мск), источник: Sport24

«Зенит» так и не проснулся после «Лейпцига». Но даже в таком состояни обыграл «Арсенал»

Лидерству питерцев ничто не угрожает.

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Поездки в Тулу в последнее время не несли «Зениту» ничего хорошего. Год назад питерцы здесь проиграли со счетом 2:4. В позапрошлом сезоне во многом из-за гостевой ничьей с «Арсеналом» (3:3) пропали надежды на Лигу чемпионов. Решающий гол в ворота «Зенита» в том матче на последних минутах забил форвард «Арсенала» Артем Дзюба.

На этот раз Дзюба был за «Зенит». А Сергей Семак снова удивил стартовым составом. Он вернулся к схеме с двумя центральным защитниками. Вместо Дриусси с первых минут снова вышел Ерохин. А Жирков отправился на правое крыло атаки.

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Игорь Черевченко тоже потасовал состав, который неделю назад прибил «Спартак». Если Лесовой не смог сыграть с «Зенитом» по условиям арендного соглашения с «Зенитом», то Комбров и Луценко не появились на поле по спортиным причинам.

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Первый голевой момент в матче случился у ворот «Зенита». Но Кержаков без проблем парировал мяч после дальнего удара. Дальше атаковали преимущественно гости.

«Зенит» впервые мог забить на 16-й минуте после углового, но сначала Ракицкий, а потом Иванович в упор не смогли пробить Шамова. В общем, игра шла с премуществом питерцев, но действовали они довольно инертно. Складывалось ощущение, что команда еще не отошла от поражения в матче с «Лейпцигом».


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В перерыве Семак поменял Ерохина на Дриусси и дело пошло повеселее. Причем в обе стороны. «Зенит» давил, Тула играла на контратаках. И одна из них завершилась выходом Кангва один на один с Кержаковым. Но зенитовский кипер выручил во второй раз.

Развязка наступила на 64-й минуте. Жирков идеальным пасом ввел Караваева в штрафную соперника, тот прострелил, а на дальней штанге Азмун буквально внес мяч в ворота.

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После гола «Арсенал» раскрылся, но создать голевую атаку так и не смог. «Зенит» же мог забить еще несколько раз. Азмун головой бил чуть выше, Дзюба ногой в дальний угол — тоже немного неточно. Но по такой игре даже 1:0 для нынешнего «Зенита» — хороший результат.

Но и этого результата могло не быть. На последних секундах Ломовицкий ворвался в штрафную и неплохо пробил с острого угла. Но Кержаков среагировал.

Питерцы набрали 36 очков и теперь опередают в турнирной таблице «Ростов» и «Локомотив» уже на шесть очков. Правда, у железнодорожников есть еще матч в запасе. В любом случае, на перерыв на сборные «Зенит» уходит лидером.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Рубином», после чего дома примет сначала «Спартак», а потом «Динамо».

Арсенал Т
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 1610.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Арсенал
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоСергей Семак
Голы
Сердар Азмун(Вячеслав Караваев, Юрий Жирков)64′
Составы команд
50Егор Шамов
41Михаил Кержаков
4Роберт Бауэр
15Вячеслав Караваев
23′
21Виктор Альварес
54′
3Дуглас Сантос
6Максим Беляев
6Бранислав Иванович
8Гиа Григалава
44Ярослав Ракицкий
23Игорь Горбатенко
27Магомед Оздоев
11Сергей Ткачев
69′
7Сердар Азмун
70Георгий Костадинов
5Вильмар Барриос
10Эванс Кангва
18Юрий Жирков
79′
71Александр Денисов
91Алексей Сутормин
20Горан Чаушич
49′
21Александр Ерохин
46′
27Александр Ломовицкий
11Себастьян Дриусси
22Артем Дзюба
90′
14Далер Кузяев
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
3Голевые моменты7
8Удары (всего)13
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
11Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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