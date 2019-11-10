«Зенит» так и не проснулся после «Лейпцига». Но даже в таком состояни обыграл «Арсенал»

Поездки в Тулу в последнее время не несли «Зениту» ничего хорошего. Год назад питерцы здесь проиграли со счетом 2:4. В позапрошлом сезоне во многом из-за гостевой ничьей с «Арсеналом» (3:3) пропали надежды на Лигу чемпионов. Решающий гол в ворота «Зенита» в том матче на последних минутах забил форвард «Арсенала» Артем Дзюба.

На этот раз Дзюба был за «Зенит». А Сергей Семак снова удивил стартовым составом. Он вернулся к схеме с двумя центральным защитниками. Вместо Дриусси с первых минут снова вышел Ерохин. А Жирков отправился на правое крыло атаки.

Игорь Черевченко тоже потасовал состав, который неделю назад прибил «Спартак». Если Лесовой не смог сыграть с «Зенитом» по условиям арендного соглашения с «Зенитом», то Комбров и Луценко не появились на поле по спортиным причинам.

Первый голевой момент в матче случился у ворот «Зенита». Но Кержаков без проблем парировал мяч после дальнего удара. Дальше атаковали преимущественно гости.

«Зенит» впервые мог забить на 16-й минуте после углового, но сначала Ракицкий, а потом Иванович в упор не смогли пробить Шамова. В общем, игра шла с премуществом питерцев, но действовали они довольно инертно. Складывалось ощущение, что команда еще не отошла от поражения в матче с «Лейпцигом».



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В перерыве Семак поменял Ерохина на Дриусси и дело пошло повеселее. Причем в обе стороны. «Зенит» давил, Тула играла на контратаках. И одна из них завершилась выходом Кангва один на один с Кержаковым. Но зенитовский кипер выручил во второй раз.

Развязка наступила на 64-й минуте. Жирков идеальным пасом ввел Караваева в штрафную соперника, тот прострелил, а на дальней штанге Азмун буквально внес мяч в ворота.

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После гола «Арсенал» раскрылся, но создать голевую атаку так и не смог. «Зенит» же мог забить еще несколько раз. Азмун головой бил чуть выше, Дзюба ногой в дальний угол — тоже немного неточно. Но по такой игре даже 1:0 для нынешнего «Зенита» — хороший результат.

Но и этого результата могло не быть. На последних секундах Ломовицкий ворвался в штрафную и неплохо пробил с острого угла. Но Кержаков среагировал.

Питерцы набрали 36 очков и теперь опередают в турнирной таблице «Ростов» и «Локомотив» уже на шесть очков. Правда, у железнодорожников есть еще матч в запасе. В любом случае, на перерыв на сборные «Зенит» уходит лидером.