«Зенит» так и не проснулся после «Лейпцига». Но даже в таком состояни обыграл «Арсенал»
Лидерству питерцев ничто не угрожает.
Лидерству питерцев ничто не угрожает.
Поездки в Тулу в последнее время не несли «Зениту» ничего хорошего. Год назад питерцы здесь проиграли со счетом 2:4. В позапрошлом сезоне во многом
На этот раз Дзюба был за «Зенит». А Сергей Семак снова удивил стартовым составом. Он вернулся к схеме с двумя центральным защитниками. Вместо Дриусси с первых минут снова вышел Ерохин. А Жирков отправился на правое крыло атаки.
Игорь Черевченко тоже потасовал состав, который неделю назад прибил «Спартак». Если Лесовой не смог сыграть с «Зенитом» по условиям арендного соглашения с «Зенитом», то Комбров и Луценко не появились на поле по спортиным причинам.
Первый голевой момент в матче случился у ворот «Зенита». Но Кержаков без проблем парировал мяч после дальнего удара. Дальше атаковали преимущественно гости.
«Зенит» впервые мог забить на 16-й минуте после углового, но сначала Ракицкий, а потом Иванович в упор не смогли пробить Шамова. В общем, игра шла с премуществом питерцев, но действовали они довольно инертно. Складывалось ощущение, что команда еще не отошла от поражения в матче с «Лейпцигом».
В перерыве Семак поменял Ерохина на Дриусси и дело пошло повеселее. Причем в обе стороны. «Зенит» давил, Тула играла на контратаках. И одна из них завершилась выходом Кангва один на один с Кержаковым. Но зенитовский кипер выручил во второй раз.
Развязка наступила на 64-й минуте. Жирков идеальным пасом ввел Караваева в штрафную соперника, тот прострелил, а на дальней штанге Азмун буквально внес мяч в ворота.
После гола «Арсенал» раскрылся, но создать голевую атаку так и не смог. «Зенит» же мог забить еще несколько раз. Азмун головой бил чуть выше, Дзюба ногой в дальний угол — тоже немного неточно. Но по такой игре даже 1:0 для нынешнего «Зенита» — хороший результат.
Но и этого результата могло не быть. На последних секундах Ломовицкий ворвался в штрафную и неплохо пробил с острого угла. Но Кержаков среагировал.
Питерцы набрали 36 очков и теперь опередают в турнирной таблице «Ростов» и «Локомотив» уже на шесть очков. Правда, у железнодорожников есть еще матч в запасе. В любом случае, на перерыв на сборные «Зенит» уходит лидером.
В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Рубином», после чего дома примет сначала «Спартак», а потом «Динамо».
|Игорь Черевченко
|Сергей Семак
|Сердар Азмун(Вячеслав Караваев, Юрий Жирков)
|64′
|50
|Егор Шамов
|41
|Михаил Кержаков
|4
|Роберт Бауэр
|15
|Вячеслав Караваев
23′
|21
|Виктор Альварес
54′
|3
|Дуглас Сантос
|6
|Максим Беляев
|6
|Бранислав Иванович
|8
|Гиа Григалава
|44
|Ярослав Ракицкий
|23
|Игорь Горбатенко
|27
|Магомед Оздоев
|11
|Сергей Ткачев
69′
|7
|Сердар Азмун
|70
|Георгий Костадинов
|5
|Вильмар Барриос
|10
|Эванс Кангва
|18
|Юрий Жирков
79′
|71
|Александр Денисов
|91
|Алексей Сутормин
|20
|Горан Чаушич
49′
|21
|Александр Ерохин
46′
|27
|Александр Ломовицкий
|11
|Себастьян Дриусси
|22
|Артем Дзюба
90′
|14
|Далер Кузяев
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|7
|8
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)