«Локомотив» — «Краснодар»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Встреча состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).