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19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Краснодар»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Встреча состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Локомотив»: Гильерме, Хёведес, Мурильо, Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Лысов, Магкеев, Тугарев, Куликов, Ан. Миранчук, Живоглядов, Смолов.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, де Вильена, Камболов, Ари, Фернандеш, Сулейманов, Берг.

Запасные: Крицюк, Фьолусон, Кайо, Уткин, Стоцкий, Скопинцев, Намли, Ольссон, Игнатьев.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

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