ЦСКА отправляет Точилина в отставку?
Армейцы прервали серию из четырех безвыигрышных матчей в РПЛ.
Армейцы прервали серию из четырех безвыигрышных матчей в РПЛ.
В Сочи всеми силами стараются разбудить интерес к клубу. И отдельный повод для гордости — 35 тысяч зрителей на матче с «Зенитом».
Но тогда был купальный сезон, много туристов, в том числе из Питера. Теперь у отпускников пересменок — поклонники пляжного отдыха уже разъехались, а фанаты горных лыж и сноубордов потянутся в Сочи в декабре. На набережных пустынно, так что рассчитывать приходится только на местных жителей.
С ними работа идет вовсю. Скажем, в субботу, накануне матча с ЦСКА клуб впервые провел болельщицкий турнир. Желающих набралось немало — 16 команд. А перед началом футбольных баталий Сослан Джанаев показал небольшой
В целях повышения интереса к клубу
Одним из шагов по популяризации нового клуба стало соглашение с Российским международным олимпийским университетом, подписанное за полчаса до начала встречи с ЦСКА. Ректор РМОУ сделал первый символический удар по мячу.
В итоге на встречу с армейцами пришло более 15 тысяч зрителей. Из них, наверное, около тысячи расположилось на гостевом секторе. Вообще за «Сочи» должны болеть не только в курортном городе, но и по всей стране. Какой еще выезд сравнится с сочинским? Где и в ноябре вполне можно купаться в Черном море, что многие болельщики ЦСКА и делали. Температура воздуха в Сочи даже в тени поднимается днем выше 20 градусов, а воды — около +17. Счастливые фанаты во весь свой сектор растянули баннер с изображением болельщиков в морских волнах и надписью: «Море, Горы, Солнце, ЦСКАйф».
Этого кайфа, конечно, лишаться в следующем сезоне не хочется, но у армейцев свои задачи.
По сравнению с матчем против «Ференцвароша» Виктор Гончаренко сделал два изменения в составе: вместо Бийола (дисквалификация) и Ахметова с первых минут вышли Бистрович и Кучаев. Точилин же после поражения от «Тамбова» сделал четыре перестановки: Калугина, Померко, Бурмистрова и Заболотного заменили Набиуллин, Лагатор, Новосельцев и Полоз.
Последний и стал одним из главных действующих лиц первой голевой атаки. Уже на седьмой минуте москвичи зевнули контратаку. После углового в их исполнении Цаллагов вынес мяч в свободную зону, а Полоз со своей половины рванул по левому флангу к чужой штрафной. В конце маршрута его настигли, да и пас вышел неудачным, но помог отскок от Кучаева, а потом и рикошет после удара Мостового — 1:0.
Впрочем, фортуна довольно быстро вернула должок гостям. Удар Сигурдссона не выглядел опасным, но по дороге мяч встретил голову Мевли и полетел в другой угол. Джанаев оказался бессилен против рикошета — 1:1.
В остальном же в первом тайме армейцы были поострее. Можно вспомнить по паре неплохих ударов Влашича и Облякова, а также попытки Дивеева и Сигурдссона. У противоположных ворот при этом напряжение практически не возникало. Разве что после штрафного Нобоа из выгодной позиции не попал по мячу Миладинович.
Однако на перерыв хозяева все же ушли, ведя в счете. Уже в компенсированное время из ничего возник пенальти. 17-летний Карпов сделал детскую ошибку, чуть подтолкнув сзади Мостового в довольно безобидной ситуации. А Полоз легко переиграл Акинфеева с 11-метрового — 2:1.
Армейцы, впрочем, вновь быстро отыгрались, а потом и вышли вперед. Их не смутил даже эпизод с неназначенным пенальти, когда мяч в штрафной угодил в руку защитнику сочинцев. На 52-й минуте Облякову удался отличный обводящий удар в ближнюю «девятку» метров с двадцати — 2:2. И здесь уже недовольство арбитром выражали хозяева, посчитавшие, что незадолго до этого мяч ушел за лицевую линию.
А еще через три минуты капитан молодежной сборной России черпачком сделал заброс в штрафную на Чалова, а тот в касание пробил левой в дальний угол. Джанаев мяч задел, но предотвратить гол не сумел — 2:3!
Сочинцы до последнего пытались отыграться, но сумели создать лишь пару моментов, которые с натяжкой можно назвать опасными. С попытками Лагатора и Бурмистрова весьма уверенно справился Акинфеев.
А самым примечательным моментом в концовке стал выход на замену Алана Дзагоева. Впервые с 3 ноября 2018 года.
Армейцы прервали неудачную серию, а вот за «Сочи» и будущее у руля Точилина становится тревожно.
|Александр Точилин
|Виктор Гончаренко
|Андрей Мостовой
|7′
|Миха Мевля
|16′
|Дмитрий Полоз
|45+2′
|Иван Обляков(Никола Влашич, Федор Чалов)
|52′
|Федор Чалов(Иван Обляков)
|55′
|35
|Сослан Джанаев
52′
|35
|Игорь Акинфеев
|13
|Федор Кудряшов
87′
|23
|Хердур Магнуссон
|25
|Иван Новосельцев
|78
|Игорь Дивеев
18′
|32
|Миха Мевля
|2
|Мариу Фернандес
|15
|Ибрагим Цаллагов
|20
|Константин Кучаев
|94
|Душан Лагатор
59′
|25
|Кристиян Бистрович
90+1′
|17
|Андрей Мостовой
|98
|Иван Обляков
74′
|77
|Дмитрий Полоз
|9
|Федор Чалов
|24
|Эльмир Набиуллин
60′
|62
|Вадим Карпов
21′58′
|90
|Павел Шакуро
|31
|Звонимир Шарлия
|45
|Иван Миладинович
79′
|8
|Никола Влашич
85′
|9
|Антон Заболотный
|10
|Алан Дзагоев
|16
|Кристиан Нобоа
68′
|17
|Арнор Сигурдссон
71′
|18
|Никита Бурмистров
|7
|Ильзат Ахметов
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|7
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)