ЦСКА отправляет Точилина в отставку?

Источник: Спорт-Экспресс

Море, солнце, ЦСКАйф

В Сочи всеми силами стараются разбудить интерес к клубу. И отдельный повод для гордости — 35 тысяч зрителей на матче с «Зенитом».

Но тогда был купальный сезон, много туристов, в том числе из Питера. Теперь у отпускников пересменок — поклонники пляжного отдыха уже разъехались, а фанаты горных лыж и сноубордов потянутся в Сочи в декабре. На набережных пустынно, так что рассчитывать приходится только на местных жителей.

С ними работа идет вовсю. Скажем, в субботу, накануне матча с ЦСКА клуб впервые провел болельщицкий турнир. Желающих набралось немало — 16 команд. А перед началом футбольных баталий Сослан Джанаев показал небольшой мастер-класс. Вечером же фанаты в одном из культурных заведений приветствовали новичка клуба Эрика Варданяна из сборной Армении. Заявит его «Сочи» только зимой, но тренироваться с новыми партнерами полузащитник может уже сейчас.

В целях повышения интереса к клубу пресс-служба «барсов» организовала пресс-тур для столичных журналистов. Для которых, в частности, была проведена экскурсия по «Фишту» и открытая тренировка. Футболистов, правда, просили сильно не доставать. Логично, ведь и без слов понятно, насколько важен для южан матч с ЦСКА. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу и вспомнить о слухах, что игра с армейцами в случае неудачи может стать последней для главного тренера Александра Точилина.

Одним из шагов по популяризации нового клуба стало соглашение с Российским международным олимпийским университетом, подписанное за полчаса до начала встречи с ЦСКА. Ректор РМОУ сделал первый символический удар по мячу.

В итоге на встречу с армейцами пришло более 15 тысяч зрителей. Из них, наверное, около тысячи расположилось на гостевом секторе. Вообще за «Сочи» должны болеть не только в курортном городе, но и по всей стране. Какой еще выезд сравнится с сочинским? Где и в ноябре вполне можно купаться в Черном море, что многие болельщики ЦСКА и делали. Температура воздуха в Сочи даже в тени поднимается днем выше 20 градусов, а воды — около +17. Счастливые фанаты во весь свой сектор растянули баннер с изображением болельщиков в морских волнах и надписью: «Море, Горы, Солнце, ЦСКАйф».



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Два рикошета и детская ошибка

Этого кайфа, конечно, лишаться в следующем сезоне не хочется, но у армейцев свои задачи. Красно-синие угодили в полосу неудач, а в чемпионате не выигрывали последние четыре матча. Такими темпами и из пятерки недолго вывалиться, что еще недавно представлялось нереальным. «Спартак», обыграв «Крылья» в субботу, сократил разницу до шести очков.

По сравнению с матчем против «Ференцвароша» Виктор Гончаренко сделал два изменения в составе: вместо Бийола (дисквалификация) и Ахметова с первых минут вышли Бистрович и Кучаев. Точилин же после поражения от «Тамбова» сделал четыре перестановки: Калугина, Померко, Бурмистрова и Заболотного заменили Набиуллин, Лагатор, Новосельцев и Полоз.

Последний и стал одним из главных действующих лиц первой голевой атаки. Уже на седьмой минуте москвичи зевнули контратаку. После углового в их исполнении Цаллагов вынес мяч в свободную зону, а Полоз со своей половины рванул по левому флангу к чужой штрафной. В конце маршрута его настигли, да и пас вышел неудачным, но помог отскок от Кучаева, а потом и рикошет после удара Мостового — 1:0.

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Впрочем, фортуна довольно быстро вернула должок гостям. Удар Сигурдссона не выглядел опасным, но по дороге мяч встретил голову Мевли и полетел в другой угол. Джанаев оказался бессилен против рикошета — 1:1.

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В остальном же в первом тайме армейцы были поострее. Можно вспомнить по паре неплохих ударов Влашича и Облякова, а также попытки Дивеева и Сигурдссона. У противоположных ворот при этом напряжение практически не возникало. Разве что после штрафного Нобоа из выгодной позиции не попал по мячу Миладинович.

Однако на перерыв хозяева все же ушли, ведя в счете. Уже в компенсированное время из ничего возник пенальти. 17-летний Карпов сделал детскую ошибку, чуть подтолкнув сзади Мостового в довольно безобидной ситуации. А Полоз легко переиграл Акинфеева с 11-метрового — 2:1.

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Армейский дуплет

Армейцы, впрочем, вновь быстро отыгрались, а потом и вышли вперед. Их не смутил даже эпизод с неназначенным пенальти, когда мяч в штрафной угодил в руку защитнику сочинцев. На 52-й минуте Облякову удался отличный обводящий удар в ближнюю «девятку» метров с двадцати — 2:2. И здесь уже недовольство арбитром выражали хозяева, посчитавшие, что незадолго до этого мяч ушел за лицевую линию.

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А еще через три минуты капитан молодежной сборной России черпачком сделал заброс в штрафную на Чалова, а тот в касание пробил левой в дальний угол. Джанаев мяч задел, но предотвратить гол не сумел — 2:3!

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Сочинцы до последнего пытались отыграться, но сумели создать лишь пару моментов, которые с натяжкой можно назвать опасными. С попытками Лагатора и Бурмистрова весьма уверенно справился Акинфеев.

А самым примечательным моментом в концовке стал выход на замену Алана Дзагоева. Впервые с 3 ноября 2018 года.