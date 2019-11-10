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19:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА отправляет Точилина в отставку?

Армейцы прервали серию из четырех безвыигрышных матчей в РПЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Море, солнце, ЦСКАйф

В Сочи всеми силами стараются разбудить интерес к клубу. И отдельный повод для гордости — 35 тысяч зрителей на матче с «Зенитом».

Но тогда был купальный сезон, много туристов, в том числе из Питера. Теперь у отпускников пересменок — поклонники пляжного отдыха уже разъехались, а фанаты горных лыж и сноубордов потянутся в Сочи в декабре. На набережных пустынно, так что рассчитывать приходится только на местных жителей.

С ними работа идет вовсю. Скажем, в субботу, накануне матча с ЦСКА клуб впервые провел болельщицкий турнир. Желающих набралось немало — 16 команд. А перед началом футбольных баталий Сослан Джанаев показал небольшой мастер-класс. Вечером же фанаты в одном из культурных заведений приветствовали новичка клуба Эрика Варданяна из сборной Армении. Заявит его «Сочи» только зимой, но тренироваться с новыми партнерами полузащитник может уже сейчас.

В целях повышения интереса к клубу пресс-служба «барсов» организовала пресс-тур для столичных журналистов. Для которых, в частности, была проведена экскурсия по «Фишту» и открытая тренировка. Футболистов, правда, просили сильно не доставать. Логично, ведь и без слов понятно, насколько важен для южан матч с ЦСКА. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу и вспомнить о слухах, что игра с армейцами в случае неудачи может стать последней для главного тренера Александра Точилина.

Одним из шагов по популяризации нового клуба стало соглашение с Российским международным олимпийским университетом, подписанное за полчаса до начала встречи с ЦСКА. Ректор РМОУ сделал первый символический удар по мячу.

В итоге на встречу с армейцами пришло более 15 тысяч зрителей. Из них, наверное, около тысячи расположилось на гостевом секторе. Вообще за «Сочи» должны болеть не только в курортном городе, но и по всей стране. Какой еще выезд сравнится с сочинским? Где и в ноябре вполне можно купаться в Черном море, что многие болельщики ЦСКА и делали. Температура воздуха в Сочи даже в тени поднимается днем выше 20 градусов, а воды — около +17. Счастливые фанаты во весь свой сектор растянули баннер с изображением болельщиков в морских волнах и надписью: «Море, Горы, Солнце, ЦСКАйф».


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Два рикошета и детская ошибка

Этого кайфа, конечно, лишаться в следующем сезоне не хочется, но у армейцев свои задачи. Красно-синие угодили в полосу неудач, а в чемпионате не выигрывали последние четыре матча. Такими темпами и из пятерки недолго вывалиться, что еще недавно представлялось нереальным. «Спартак», обыграв «Крылья» в субботу, сократил разницу до шести очков.

По сравнению с матчем против «Ференцвароша» Виктор Гончаренко сделал два изменения в составе: вместо Бийола (дисквалификация) и Ахметова с первых минут вышли Бистрович и Кучаев. Точилин же после поражения от «Тамбова» сделал четыре перестановки: Калугина, Померко, Бурмистрова и Заболотного заменили Набиуллин, Лагатор, Новосельцев и Полоз.

Последний и стал одним из главных действующих лиц первой голевой атаки. Уже на седьмой минуте москвичи зевнули контратаку. После углового в их исполнении Цаллагов вынес мяч в свободную зону, а Полоз со своей половины рванул по левому флангу к чужой штрафной. В конце маршрута его настигли, да и пас вышел неудачным, но помог отскок от Кучаева, а потом и рикошет после удара Мостового — 1:0.

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Впрочем, фортуна довольно быстро вернула должок гостям. Удар Сигурдссона не выглядел опасным, но по дороге мяч встретил голову Мевли и полетел в другой угол. Джанаев оказался бессилен против рикошета — 1:1.

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В остальном же в первом тайме армейцы были поострее. Можно вспомнить по паре неплохих ударов Влашича и Облякова, а также попытки Дивеева и Сигурдссона. У противоположных ворот при этом напряжение практически не возникало. Разве что после штрафного Нобоа из выгодной позиции не попал по мячу Миладинович.

Однако на перерыв хозяева все же ушли, ведя в счете. Уже в компенсированное время из ничего возник пенальти. 17-летний Карпов сделал детскую ошибку, чуть подтолкнув сзади Мостового в довольно безобидной ситуации. А Полоз легко переиграл Акинфеева с 11-метрового — 2:1.

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Армейский дуплет

Армейцы, впрочем, вновь быстро отыгрались, а потом и вышли вперед. Их не смутил даже эпизод с неназначенным пенальти, когда мяч в штрафной угодил в руку защитнику сочинцев. На 52-й минуте Облякову удался отличный обводящий удар в ближнюю «девятку» метров с двадцати — 2:2. И здесь уже недовольство арбитром выражали хозяева, посчитавшие, что незадолго до этого мяч ушел за лицевую линию.

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А еще через три минуты капитан молодежной сборной России черпачком сделал заброс в штрафную на Чалова, а тот в касание пробил левой в дальний угол. Джанаев мяч задел, но предотвратить гол не сумел — 2:3!

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Сочинцы до последнего пытались отыграться, но сумели создать лишь пару моментов, которые с натяжкой можно назвать опасными. С попытками Лагатора и Бурмистрова весьма уверенно справился Акинфеев.

А самым примечательным моментом в концовке стал выход на замену Алана Дзагоева. Впервые с 3 ноября 2018 года.

Армейцы прервали неудачную серию, а вот за «Сочи» и будущее у руля Точилина становится тревожно.

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Сочи
2:3
Первый тайм: 2:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 1610.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Фишт, 15318 зрителей
Главные тренеры
Александр ТочилинВиктор Гончаренко
Голы
Андрей Мостовой7′
Миха Мевля16′
Дмитрий Полоз45+2′
Иван Обляков(Никола Влашич, Федор Чалов)52′
Федор Чалов(Иван Обляков)55′
Составы команд
35Сослан Джанаев
52′
35Игорь Акинфеев
13Федор Кудряшов
87′
23Хердур Магнуссон
25Иван Новосельцев
78Игорь Дивеев
18′
32Миха Мевля
2Мариу Фернандес
15Ибрагим Цаллагов
20Константин Кучаев
94Душан Лагатор
59′
25Кристиян Бистрович
90+1′
17Андрей Мостовой
98Иван Обляков
74′
77Дмитрий Полоз
9Федор Чалов
24Эльмир Набиуллин
60′
62Вадим Карпов
21′58′
90Павел Шакуро
31Звонимир Шарлия
45Иван Миладинович
79′
8Никола Влашич
85′
9Антон Заболотный
10Алан Дзагоев
16Кристиан Нобоа
68′
17Арнор Сигурдссон
71′
18Никита Бурмистров
7Ильзат Ахметов
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты6
7Удары (всего)19
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
8Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
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