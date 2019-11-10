Тренер «Сочи» Точилин опроверг информацию о данных ему двух матчах на исправление ситуации

Источник: РИА "Новости"

Ранее портал «Чемпионат.com» сообщил, что специалист может быть уволен в случае поражений команды от «Тамбова» и ЦСКА. В матче 15-го тура «Сочи» дома проиграл «Тамбову» со счетом 1:2, а в 16-м туре также на своем поле уступил ЦСКА (2:3).

«После этой игры с руководством не разговаривал. Может, теперь опять пойдут какие-то слухи, а может и не пойдут. По поводу того, что мне якобы давали два матча (с “Тамбовом” и ЦСКА. — прим. ТАСС) на исправление ситуации, могу сказать, что конкретно передо мной никто такую задачу не ставил», — сказал Точилин.

Футболисты «Сочи» дважды вели в счете по ходу матча с ЦСКА. «Комментировать особо нечего, ЦСКА выиграл заслуженно, у нас очередная потеря очков. Провалили начало второго тайма, поэтому было тяжело. В итоге это сказалось на результате», — отметил он.

«Многие команды перед нами показали, как надо играть с ЦСКА. Контратаки получались, другое дело, что даже при массированной обороне позволяли слишком много сопернику», — добавил он.