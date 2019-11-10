Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
Рома
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
31
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Тулуза
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Сент-Этьен
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетико
Эспаньол
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Байер
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Амьен
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Лечче
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
СПАЛ
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия М
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Фиорентина
52
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Зенит
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Мальорка
Вильярреал
31
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Уфа
00
Все события
Фоторепортажи
25UFC Fight Night в Москве
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
19:51 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Сочи» Точилин опроверг информацию о данных ему двух матчах на исправление ситуации

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин опроверг информацию о данных ему двух матчах на исправление ситуации в чемпионате России. Об этом он рассказал на пресс-конференции после поражения от ЦСКА в матче 16-го тура.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее портал «Чемпионат.com» сообщил, что специалист может быть уволен в случае поражений команды от «Тамбова» и ЦСКА. В матче 15-го тура «Сочи» дома проиграл «Тамбову» со счетом 1:2, а в 16-м туре также на своем поле уступил ЦСКА (2:3).

«После этой игры с руководством не разговаривал. Может, теперь опять пойдут какие-то слухи, а может и не пойдут. По поводу того, что мне якобы давали два матча (с “Тамбовом” и ЦСКА. — прим. ТАСС) на исправление ситуации, могу сказать, что конкретно передо мной никто такую задачу не ставил», — сказал Точилин.

Футболисты «Сочи» дважды вели в счете по ходу матча с ЦСКА. «Комментировать особо нечего, ЦСКА выиграл заслуженно, у нас очередная потеря очков. Провалили начало второго тайма, поэтому было тяжело. В итоге это сказалось на результате», — отметил он.
«Многие команды перед нами показали, как надо играть с ЦСКА. Контратаки получались, другое дело, что даже при массированной обороне позволяли слишком много сопернику», — добавил он.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

Сочи
2:3
Первый тайм: 2:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 1610.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Фишт, 15318 зрителей
Главные тренеры
Александр ТочилинВиктор Гончаренко
Голы
Андрей Мостовой7′
Миха Мевля16′
Дмитрий Полоз45+2′
Иван Обляков(Никола Влашич, Федор Чалов)52′
Федор Чалов(Иван Обляков)55′
Составы команд
35Сослан Джанаев
52′
35Игорь Акинфеев
13Федор Кудряшов
87′
23Хердур Магнуссон
25Иван Новосельцев
78Игорь Дивеев
18′
32Миха Мевля
2Мариу Фернандес
15Ибрагим Цаллагов
20Константин Кучаев
94Душан Лагатор
59′
25Кристиян Бистрович
90+1′
17Андрей Мостовой
98Иван Обляков
74′
77Дмитрий Полоз
9Федор Чалов
24Эльмир Набиуллин
60′
62Вадим Карпов
21′58′
90Павел Шакуро
31Звонимир Шарлия
45Иван Миладинович
79′
8Никола Влашич
85′
9Антон Заболотный
10Алан Дзагоев
16Кристиан Нобоа
68′
17Арнор Сигурдссон
71′
18Никита Бурмистров
7Ильзат Ахметов
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты6
7Удары (всего)19
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
8Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Ничего страшного с Загитовой не происходит. Она просто взрослеет
«Локомотив» потерял Крыховяка и упустил победу над «Краснодаром»
Российские хоккеисты заняли предпоследнее место на Кубке Карьяла
Уральский талант дождался шанса от клуба НХЛ и бьется за мечту
ЦСКА отправляет Точилина в отставку? «Сочи» повержен
«МЮ» одержал первую за два месяца домашнюю победу в АПЛ
Малкин сотворил второй камбэк за три дня. Его ассист — шедевр
Жена Де Хеа пожертвовала карьерой и переехала в Англию (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь