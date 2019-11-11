«Краснодар» вырубил Крыховяка, но не дожал «Локо». У «Зенита» уже +5

Источник: Sport24

«Локо» и «Краснодар» хлестко зарубились в Черкизово: мы увидели жуткую травму Крыховяка, девять желтых карточек и два гола.

После выезда в Турин «Локо» завалил второй тайм со «Спартаком»: давил до перерыва, но в конце наткнулся на три контратаки. С «Краснодаром» — чуть не скопировал старт домашней рубки с «Юве». Снова из-за Гилерме: теперь кипер ошибся с передачей и вместо паса в ноги Хеведесу покатил на Фернандеша, который аккуратно зачерпнул на Ари. От гола от двух бывших игроков Семина спас офсайд.

При этом именно Фернандеш играл по Крыховяку, когда «Локо» открыл счет. Миранчук попал в перекладину, поляк быстро среагировал и спокойно покатил в пустые. Главная проблема: этого штрафного вообще не должно было случиться. В начале контратаки «Локо» Жоао Марио сфолил на Камболове, но Безбородов решил, что все чисто. А уже после назначил штрафной, после которого Гжегож забил 6-й мяч в сезоне (лучший показатель в команде). «Пока не пересматривали эпизод, но со скамейки тоже показалось, что на Камболове был фол», — сказал после игры Сергей Матвеев.

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Чтобы сравнять, «Краснодару» пришлось вырубить Крыховяка. Прямо перед перерывом Ари протаранил Гжегожа так мощно, что тот потерял сознание в воздухе и рухнул в газон лицом. Поляка минуты три поднимали на ноги, но не поменяли — перерыв был совсем скоро. Крыховяк остался на поле, но еле ходил и полностью выключился из игры. В этот момент Берг открылся под пас Ари, выскочив из-под Живоглядова, и прошил Гилерме.

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На второй тайм Крыховяк уже не вышел — Семину пришлось снова менять состав. На тренировке сломался Баринов (его заменил Коломейцев), на разминке — Рыбус (Игнатьеву пришлось уходить налево и освобождать фланг Живоглядову), Чорлука пропускал матч из-за перебора карточек. Крыховяка сменил Антон Миранчук — из-за этого в центр опустился Жоао Марио.

В этом сезоне у «Краснодара» идеальная статистика вторых таймов: в 15 матчах банда Мусаева ни разу их не проигрывала. Поражения не случилось и в Черкизово, хотя «Локо» впервые за долгое время не сдал физически (помогло, что Семин наконец-то смог использовать все замены), но и на победу объективно не наиграл.



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Матвеев с этим согласен: «Второй тайм провели лучше, создали больше моментов и, считаю, были ближе к победе».