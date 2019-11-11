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10 ноября, источник: Sport24

«Краснодар» вырубил Крыховяка, но не дожал «Локо». У «Зенита» уже +5

1:1 в главном матче воскресенья.

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Источник: Sport24

«Локо» и «Краснодар» хлестко зарубились в Черкизово: мы увидели жуткую травму Крыховяка, девять желтых карточек и два гола.

После выезда в Турин «Локо» завалил второй тайм со «Спартаком»: давил до перерыва, но в конце наткнулся на три контратаки. С «Краснодаром» — чуть не скопировал старт домашней рубки с «Юве». Снова из-за Гилерме: теперь кипер ошибся с передачей и вместо паса в ноги Хеведесу покатил на Фернандеша, который аккуратно зачерпнул на Ари. От гола от двух бывших игроков Семина спас офсайд.

При этом именно Фернандеш играл по Крыховяку, когда «Локо» открыл счет. Миранчук попал в перекладину, поляк быстро среагировал и спокойно покатил в пустые. Главная проблема: этого штрафного вообще не должно было случиться. В начале контратаки «Локо» Жоао Марио сфолил на Камболове, но Безбородов решил, что все чисто. А уже после назначил штрафной, после которого Гжегож забил 6-й мяч в сезоне (лучший показатель в команде). «Пока не пересматривали эпизод, но со скамейки тоже показалось, что на Камболове был фол», — сказал после игры Сергей Матвеев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы сравнять, «Краснодару» пришлось вырубить Крыховяка. Прямо перед перерывом Ари протаранил Гжегожа так мощно, что тот потерял сознание в воздухе и рухнул в газон лицом. Поляка минуты три поднимали на ноги, но не поменяли — перерыв был совсем скоро. Крыховяк остался на поле, но еле ходил и полностью выключился из игры. В этот момент Берг открылся под пас Ари, выскочив из-под Живоглядова, и прошил Гилерме.

Во время загрузки произошла ошибка.

На второй тайм Крыховяк уже не вышел — Семину пришлось снова менять состав. На тренировке сломался Баринов (его заменил Коломейцев), на разминке — Рыбус (Игнатьеву пришлось уходить налево и освобождать фланг Живоглядову), Чорлука пропускал матч из-за перебора карточек. Крыховяка сменил Антон Миранчук — из-за этого в центр опустился Жоао Марио.

В этом сезоне у «Краснодара» идеальная статистика вторых таймов: в 15 матчах банда Мусаева ни разу их не проигрывала. Поражения не случилось и в Черкизово, хотя «Локо» впервые за долгое время не сдал физически (помогло, что Семин наконец-то смог использовать все замены), но и на победу объективно не наиграл.


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Матвеев с этим согласен: «Второй тайм провели лучше, создали больше моментов и, считаю, были ближе к победе».

Семин — тоже: «Ничья для нас — очень хороший результат, учитывая энергозатратный матч в Лиге чемпионов и количество травмированных. Например, Рыбус и до игры был под сомнением. Вышел на разминку, но из-за мышечной боли играть не мог. У Крыховяка — что-то серьезное. Баринов после “Ювентуса” испытывал проблемы с голеностопом — из-за этого не провел ни одной тренировки и сегодня утром сказал, что не может играть. Пять матчей без побед? Это нормальная ситуация. Мы набираем очки, идем вторыми, единственный трофей сезона (Суперкубок. — Sport24) у нас. Никакого кризиса, только движение вперед».

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1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1610.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 17612 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминМурад Мусаев
Голы
Гжегож Крыховяк41′
Маркус Берг(Арикленес да Силва Ари)45+2′
Составы команд
1Маринату Гильерме
39Матвей Сафонов
2Дмитрий Живоглядов
98Сергей Петров
20Владислав Игнатьев
65′
6Кристиан Рамирес
27′
5Бенедикт Хеведес
4Александр Мартынович
27Мурило
5Урош Спаич
40′
23Жоау Мариу
19′
93Магомед-Шапи Сулейманов
59Алексей Миранчук
99Мануэл Фернандеш
18Александр Коломейцев
52Тонни Вилена
17Рифат Жемалетдинов
52′71′
9Арикленес да Силва Ари
45+1′80′
69Даниил Куликов
72′
47Даниил Уткин
19Эдер
55′
33Маркус Берг
48′73′
9Федор Смолов
17Иван Игнатьев
7Гжегож Крыховяк
46′
77Руслан Камболов
65′
11Антон Миранчук
14Кристоффер Олссон
70′
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
7Удары (всего)9
1Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
1Угловые3
20Фолы13
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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