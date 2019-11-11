«Краснодар» вырубил Крыховяка, но не дожал «Локо». У «Зенита» уже +5
1:1 в главном матче воскресенья.
1:1 в главном матче воскресенья.
«Локо» и «Краснодар» хлестко зарубились в Черкизово: мы увидели жуткую травму Крыховяка, девять желтых карточек и два гола.
После выезда в Турин «Локо» завалил второй тайм со «Спартаком»: давил до перерыва, но в конце наткнулся на три контратаки. С «Краснодаром» — чуть не скопировал старт домашней рубки с «Юве». Снова
При этом именно Фернандеш играл по Крыховяку, когда «Локо» открыл счет. Миранчук попал в перекладину, поляк быстро среагировал и спокойно покатил в пустые. Главная проблема: этого штрафного вообще не должно было случиться. В начале контратаки «Локо» Жоао Марио сфолил на Камболове, но Безбородов решил, что все чисто. А уже после назначил штрафной, после которого Гжегож забил 6-й мяч в сезоне (лучший показатель в команде). «Пока не пересматривали эпизод, но со скамейки тоже показалось, что на Камболове был фол», — сказал после игры Сергей Матвеев.
Чтобы сравнять, «Краснодару» пришлось вырубить Крыховяка. Прямо перед перерывом Ари протаранил Гжегожа так мощно, что тот потерял сознание в воздухе и рухнул в газон лицом. Поляка минуты три поднимали на ноги, но не поменяли — перерыв был совсем скоро. Крыховяк остался на поле, но еле ходил и полностью выключился из игры. В этот момент Берг открылся под пас Ари, выскочив
На второй тайм Крыховяк уже не вышел — Семину пришлось снова менять состав. На тренировке сломался Баринов (его заменил Коломейцев), на разминке — Рыбус (Игнатьеву пришлось уходить налево и освобождать фланг Живоглядову), Чорлука пропускал матч
В этом сезоне у «Краснодара» идеальная статистика вторых таймов: в 15 матчах банда Мусаева ни разу их не проигрывала. Поражения не случилось и в Черкизово, хотя «Локо» впервые за долгое время не сдал физически (помогло, что Семин
Матвеев с этим согласен: «Второй тайм провели лучше, создали больше моментов и, считаю, были ближе к победе».
Семин — тоже: «Ничья для нас — очень хороший результат, учитывая энергозатратный матч в Лиге чемпионов и количество травмированных. Например, Рыбус и до игры был под сомнением. Вышел на разминку, но
|Юрий Семин
|Мурад Мусаев
|Гжегож Крыховяк
|41′
|Маркус Берг(Арикленес да Силва Ари)
|45+2′
|1
|Маринату Гильерме
|39
|Матвей Сафонов
|2
|Дмитрий Живоглядов
|98
|Сергей Петров
|20
|Владислав Игнатьев
65′
|6
|Кристиан Рамирес
27′
|5
|Бенедикт Хеведес
|4
|Александр Мартынович
|27
|Мурило
|5
|Урош Спаич
40′
|23
|Жоау Мариу
19′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|59
|Алексей Миранчук
|99
|Мануэл Фернандеш
|18
|Александр Коломейцев
|52
|Тонни Вилена
|17
|Рифат Жемалетдинов
52′71′
|9
|Арикленес да Силва Ари
45+1′80′
|69
|Даниил Куликов
72′
|47
|Даниил Уткин
|19
|Эдер
55′
|33
|Маркус Берг
48′73′
|9
|Федор Смолов
|17
|Иван Игнатьев
|7
|Гжегож Крыховяк
46′
|77
|Руслан Камболов
65′
|11
|Антон Миранчук
|14
|Кристоффер Олссон
70′
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)