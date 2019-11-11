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10 ноября, источник: ТАСС

КДК РФС рассмотрит слова тренера ЦСКА в адрес арбитров во время матча с «Сочи»

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит высказывания главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес судей во время матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в субботу в гостях обыграл «Сочи» со счетом 3:2. В телеэфир попал разговор Гончаренко с судьями встречи, который произошел в подтрибунном помещении перед вторым таймом.

«Высказывания Виктора Гончаренко в адрес арбитров будут рассмотрены на заседании КДК», — сообщили в пресс-службе.

Сочи
2:3
Первый тайм: 2:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 1610.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Фишт, 15318 зрителей
Главные тренеры
Александр ТочилинВиктор Гончаренко
Голы
Андрей Мостовой7′
Миха Мевля16′
Дмитрий Полоз45+2′
Иван Обляков(Никола Влашич, Федор Чалов)52′
Федор Чалов(Иван Обляков)55′
Составы команд
35Сослан Джанаев
52′
35Игорь Акинфеев
13Федор Кудряшов
87′
23Хердур Магнуссон
25Иван Новосельцев
78Игорь Дивеев
18′
32Миха Мевля
2Мариу Фернандес
15Ибрагим Цаллагов
20Константин Кучаев
94Душан Лагатор
59′
25Кристиян Бистрович
90+1′
17Андрей Мостовой
98Иван Обляков
74′
77Дмитрий Полоз
9Федор Чалов
24Эльмир Набиуллин
60′
62Вадим Карпов
21′58′
90Павел Шакуро
31Звонимир Шарлия
45Иван Миладинович
79′
8Никола Влашич
85′
9Антон Заболотный
10Алан Дзагоев
16Кристиан Нобоа
68′
17Арнор Сигурдссон
71′
18Никита Бурмистров
7Ильзат Ахметов
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты6
7Удары (всего)19
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
8Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Вторая желтая карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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