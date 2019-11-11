КДК РФС рассмотрит слова тренера ЦСКА в адрес арбитров во время матча с «Сочи»
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/.
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/.
ЦСКА в субботу в гостях обыграл «Сочи» со счетом 3:2. В телеэфир попал разговор Гончаренко с судьями встречи, который произошел в подтрибунном помещении перед вторым таймом.
«Высказывания Виктора Гончаренко в адрес арбитров будут рассмотрены на заседании КДК», — сообщили в
|Александр Точилин
|Виктор Гончаренко
|Андрей Мостовой
|7′
|Миха Мевля
|16′
|Дмитрий Полоз
|45+2′
|Иван Обляков(Никола Влашич, Федор Чалов)
|52′
|Федор Чалов(Иван Обляков)
|55′
|35
|Сослан Джанаев
52′
|35
|Игорь Акинфеев
|13
|Федор Кудряшов
87′
|23
|Хердур Магнуссон
|25
|Иван Новосельцев
|78
|Игорь Дивеев
18′
|32
|Миха Мевля
|2
|Мариу Фернандес
|15
|Ибрагим Цаллагов
|20
|Константин Кучаев
|94
|Душан Лагатор
59′
|25
|Кристиян Бистрович
90+1′
|17
|Андрей Мостовой
|98
|Иван Обляков
74′
|77
|Дмитрий Полоз
|9
|Федор Чалов
|24
|Эльмир Набиуллин
60′
|62
|Вадим Карпов
21′58′
|90
|Павел Шакуро
|31
|Звонимир Шарлия
|45
|Иван Миладинович
79′
|8
|Никола Влашич
85′
|9
|Антон Заболотный
|10
|Алан Дзагоев
|16
|Кристиан Нобоа
68′
|17
|Арнор Сигурдссон
71′
|18
|Никита Бурмистров
|7
|Ильзат Ахметов
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|7
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)