Итоги 16-го тура РПЛ: «Зенит» пользуется осечками конкурентов

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 16, 9.11.2019, 14:00 Рубин 0 Динамо 1

К судьям снова вопросы

В Казани местный «Рубин» с минимальным счетом уступил московскому «Динамо». Гости одержали важную победу благодаря точному удару Себастьяна Шиманьски на 23-й минуте матча и поднялись в турнирной таблице на 11-е место. Но эта игра запомнится не опасными моментами и тактическими ходами тренеров, а ошибкой главного арбитра Евгения Турбина. Судья в спорной ситуации в конце первого тайма удалил хавбека хозяев Александра Зуева, который вступил в единоборство с защитником соперника Владимиром Рыковым.

Судья не видел игрового эпизода, это его промашка. Рыкову нужно ставить памятник, потому что он сотворил приличную махинацию, поставив своим артистизмом в трудные условия. Виновник этой игровой ситуации — Рыков, мне кажется, нужно снимать красную карточку с Зуева, а Рыкова необходимо подвергнуть дисквалификации. Сергей Хусаинов экс-арбитр ФИФА

«В первом тайме мы неплохо играли, но незаслуженно нам дали вторую желтую карточку (Зуеву), и это сломало игру. Я не пересматривал этот момент, но, по-моему, зря его удалили. Судья давал ненужные свистки, срывал моменты в матче», — заявил форвард «Рубина» Бека Микелтадзе журналистам.

Казанцы после поражения опустились в зону стыковых матчей (13- место), команда Романа Шаронова не забивает уже четыре тура подряд.

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«Тамбов» снова обыграл «Ростов»

Главный судья Сергей Карасёв (слева) и главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) и ФК "Тамбов" (Тамбов). | Источник: РИА "Новости"

«Тамбов», играющий без главного тренера и борющийся за возможность остаться в РПЛ, на выезде обыграл «Ростов» со счетом 2:1, повторив результат первого круга. Команда Валерия Карпина, считавшаяся безусловным фаворитом встречи, после этого поражения опустилась на третье место. Тамбовчане же одержали третью победу подряд, но из зоны переходных матчей пока выбраться не смогли.

Эмоции зашкаливают, это была трудная и волевая победа. Я не хотел бы кого-то выделять из игроков. Здесь вся команда молодец! Все ребята бились, пластались, сколько мячей накрыли, сколько отобрали. Все бились от первой до последней минуты, поэтому мы и победили. Павел Худяков спортивный директор «Тамбова»

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 16, 9.11.2019, 16:30 Ростов 1 Тамбов 2

Результаты, которые показывает команда в последнее время, позволяют с уверенностью говорить, что исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин останется руководить коллективом до конца сезона. «Конечно, он (Первушин) будет до конца сезона, это однозначно. Но дело в том, что у него нет (тренерской лицензии) категории Pro. Она есть у Тимура Шипшева, он будет главным тренером де-юре, а де-факто будет Первушин», — отметил Худяков.

Очередным, пятым по счету, голом в составе «Тамбова» отметился арендованный у «Спартака» 22-летний форвард Георгий Мелкадзе. «У нас один из самых маленьких бюджетов в Российской премьер-лиге. Скажу больше, ту зарплату, которую получает Мелкадзе, мы никогда не потянем. Если что-то поменяется через полгода, через год, то мы будет рассматривать. Он же в аренде у нас, платим только часть зарплаты, большую же часть платит «Спартак», — рассказал Худяков.

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Тедеско дает результат

Игрок ФК "Спартак" Алекс Крал (слева) и игрок ФК "Спартак" Зелимхан Бакаев радуются забитому голу в матче 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Крылья Советов" (Самара). | Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» начинает обретать уверенность под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско. После неудачи в прошлом матче с тульским «Арсеналом» (0:1) «красно-белые» уверенно переиграли дома самарские «Крылья Советов» (2:0) усилиями Эсекеля Понсе (3-я минута) и Зелимхана Бакаева (83-я). «Спартак» набрал 21 очко и идет на шестом месте, самарцы же с 18 баллами опустились на 12-ю строчку.

Мы очень счастливы. До этого «Спартак» не побеждал дома пять или шесть игр подряд. Были моменты, могли забивать еще. Доменико Тедеско главный тренер «Спартака»

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 16, 9.11.2019, 19:00 Спартак 2 Крылья Советов 0

За экспрессивное поведение Тедеско был наказан желтой карточкой. «Если дают карточки за то, что просто прыгаешь, за эмоции, футбол тогда скоро закончится. Если бы мне в Германии давали желтые за такое, то я бы пропустил минимум 10 игр. Да, я выскочил на поле, но игру остановили. Мне кажется, что такие решения не очень очевидны», — отметил специалист.

После этой игры к судейской бригаде также возникли вопросы. Арбитр Виталий Мешков не стал ставить пенальти в ворота гостей после падения в их штрафной площади форварда «Спартака» Джордана Ларссона.



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«Был чистый контакт и удар в ногу. Даже не знаю, зачем нужен VAR (система видеоассисента рефери). Все же было видно, арбитр должен был назначить пенальти», — заявил Ларссон журналистам.

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Чалов прервал голевую засуху

Главный судья Станислав Васильев, игроки ПФК ЦСКА Кристиян Бистрович, Иван Обляков и игрок ФК "Сочи" Федор Кудряшов (слева направо) в матче 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Сочи" (Сочи) и ПФК ЦСКА (Москва). | Источник: РИА "Новости"

Игра московского ЦСКА осенью вызывает очень много вопросов, и их количество могло прибавиться после гостевой игры с «Сочи». Армейцы, проигрывая 1:2 после первого тайма, смогли переломить ход встречи и вырвать победу со счетом 3:2. Долгожданным голом отметился нападающий «красно-синих» Федор Чалов. В последний раз лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона отметился взятием ворот в составе армейцев 22 сентября, а его «сухая» серия составила 843 минуты. Благодаря его победному голу ЦСКА набрал 30 очков и поднялся на четвертое место.

Мы довольны победой, давно не выигрывали, давно не забивали три мяча, не создавали столько моментов. Победа волевая, в последний раз такое было в Туле. У команды есть характер, после перерыва смогли найти эмоции. Виктор Гончаренко главный тренер ЦСКА

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 16, 10.11.2019, 16:30 Сочи 2 ЦСКА 3

«Комментировать особо нечего, ЦСКА победил заслуженно, а у нас опять потеря очков. Игра для нас удачно складывалась, вели в счете после первого тайма. Плюс забили гол в раздевалку, он должен был дать нам определенный оптимизм, но провалили начало второго тайма. Это и сказалось на итоговом результате. Дальше пытались искать, но было тяжело», — сказал главный тренер «Сочи» Александр Точилин журналистам.

Сочинцы, являющиеся дебютантами РПЛ, с 13 очками идут на последнем месте в турнирной таблице, при этом, по словам Точилина, он не говорил с руководством клуба о своей отставке.

И в этом матче не обошлось без недовольства работой судей. Ганчаренко в перерыве на повышенных тонах общался с главным судьей встречи Станиславом Васильевым, за что получил желтую карточку. Этот эпизод будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), о чем журналистам сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

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Азмун принес «Зениту» победу

Игроки ФК "Зенит" Артем Дзюба (слева) и Сердар Азмун радуются забитому мячу в матче 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Арсенал" (Тула) и ФК "Зенит" (Санкт-Петербург). | Источник: РИА "Новости"

В Туле лидер чемпионата «Зенит» в довольно равной встрече одержал минимальную победу над местным «Арсеналом» благодаря голу нападающего Сердара Азмуна (63-я). Петербуржцы с 36 очками продолжают довольно уверенно лидировать в нынешнем розыгрыше РПЛ, а туляки с 17 баллами опустились на седьмую строчку.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 16, 10.11.2019, 14:00 Арсенал Т 0 Зенит 1

Однако команде нельзя расслабляться после этой победы, заявил РИА Новости генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. «У “Арсенала” хорошие турнирные перспективы, а “Зениту” успокаиваться на этой победе нельзя, поскольку она добыта в тяжелой борьбе. Второй тайм мне понравился больше в исполнении “Зенита”, “Арсенал” подустал, а Азмун показал, что ему не надо дважды до мяча касаться, достаточно одного. Забивать одним касанием — это его козырная карта, он сделал все грамотно», — сказал он.

«Тяжелая игра и погодные условия, порывистый ветер накладывал отпечаток. Отдадим должное “Арсеналу”, который играл очень хорошо. Сложно было использовать моменты в позиционной атаке, особенно в первом тайме. То, что создали, создали со стандартов. К сожалению для нас, блестяще сыграл вратарь, который вытащил практически не берущийся мяч. Во втором тайме после забитого мяча игра раскрылась, могли забить больше. Хорошая игра, боевая, где у нас было больше шансов на победу. Уходим на перерыв с хорошим настроением», — отметил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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«Локомотив» снова теряет игроков и очки

Игрок ФК "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов (слева) и игрок ФК "Локомотив" Владислав Игнатьев в матче 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Краснодар" (Краснодар). | Источник: РИА "Новости"

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 16, 10.11.2019, 19:00 Локомотив 1 Краснодар 1

«Локомотив» в Москве проводил встречу с «Краснодаром» и имел отличную возможность немного оторваться от конкурентов и вплотную приблизиться к «Зениту». Однако свой отпечаток на ход игры наложили травмы — перед началом встречи стало известно, что москвичам не помогут получившие повреждения Мацей Рыбус и Дмитрий Баринов. Плюс ко всему уже по ходу матча сотрясение мозга получил Гжегож Крыховяк.

Но для «красно-зеленых» были и хорошие новости — после травм на поле вышли Федор Смолов и Антон Миранчук, но они не смогли принести хозяевам победу. На гол Крыховяка на 41-й минуте «быки» ответили точным ударом Маркуса Берга в компенсированное к первому тайму время — 1:1.

«Потеряли два очка, сегодня обязательно надо было выигрывать, но не сложилось. Нужно лечить футболистов и стараться максимально привлекать молодых к работе», — сказал генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе РИА Новости.

«Локомотив» не может победить уже пять матчей подряд во всех турнирах.

Нормальная ситуация. Мы набираем очки, находимся на втором месте (в РПЛ). У нас никакого кризиса нет, только движение вперед. Юрий Семин главный тренер «Локомотива»

«Первый тайм был больше за “Локомотивом”, а во втором тайме мы играли, в принципе, хорошо. Мы имели больше моментов, которые могли реализовать, но не получилось в завершающей стадии», — сказал тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на пресс-конференции.

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Еще две встречи тура — между грозненским «Ахматом» и екатеринбургским «Уралом», а также между «Оренбургом» и Уфой — завершились вничью со счетом 0:0.

Следующий тур РПЛ пройдет после паузы на игры национальных сборных.