Гончаренко «наехал» на судей. Что ему грозит?
Эмоции тренера ЦСКА понятны, но теперь его ждёт наказание.
Эмоции тренера ЦСКА понятны, но теперь его ждёт наказание.
Матч 16-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА (2:3) запомнится не только камбэком столичной команды и долгожданным голом Фёдора Чалова, прервавшего сухую серию в чемпионате России. После игры
Первый тайм ЦСКА проиграл со счётом 1:2, пропустив второй гол в компенсированное время с пенальти. Как только прозвучал свисток на перерыв, Гончаренко направился к судье Станиславу Васильеву из Ижевска и
Эй, товарищ судья, когда с вами разговаривают, лицо
чуть-чутьпопроще делайте, хорошо? Вы сейчас научились прекрасно отвечать. Так вы прекрасно принимайте критику, которая вам тоже говорится. Потому что вы с такими лицами отвечаете, что просто…
В монологе Гончаренко проскочила также нецензурная лексика, и, к сожалению для тренера, его спич попал в эфир телеканала «Матч Премьер».
Интересно, что по окончании игры, когда эмоции остыли, а настроение подняла победа, Гончаренко на
Эмоции Гончаренко понять можно. В предыдущем туре был напряжённый матч с «Зенитом» в
Очевидно, срыв Гончаренко связан и с результатами команды. До игры в Сочи «армейцы» одержали лишь одну победу в восьми матчах разных турниров, практически потеряли шансы на выход в
В
Между тем, в похожую историю попал в августе 2019-го главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который после домашнего матча с «Ахматом» назвал судей «козлами». Правда, он не напрямую оскорбил москвича Алексея Матюнина и его бригаду, а косвенно. «Не надо с этими козлами разговаривать!» — сказал Семак, обращаясь к своему помощнику Виллиаму де Оливейре, и эмоциональное высказывание зенитовского наставника тоже попало на камеры.
Позже Семак извинился перед Матюниным за произнесённые на эмоциях слова. Тренера «Зенита» тогда дисквалифицировали на два матча (один — реальный, второй — условный, с испытательным сроком до конца сезона). Кроме того, его оштрафовали на 100 тыс. рублей.
Анатолий Романов
|Александр Точилин
|Виктор Гончаренко
|Андрей Мостовой
|7′
|Миха Мевля
|16′
|Дмитрий Полоз
|45+2′
|Иван Обляков(Никола Влашич, Федор Чалов)
|52′
|Федор Чалов(Иван Обляков)
|55′
|35
|Сослан Джанаев
52′
|35
|Игорь Акинфеев
|13
|Федор Кудряшов
87′
|23
|Хердур Магнуссон
|25
|Иван Новосельцев
|78
|Игорь Дивеев
18′
|32
|Миха Мевля
|2
|Мариу Фернандес
|15
|Ибрагим Цаллагов
|20
|Константин Кучаев
|94
|Душан Лагатор
59′
|25
|Кристиян Бистрович
90+1′
|17
|Андрей Мостовой
|98
|Иван Обляков
74′
|77
|Дмитрий Полоз
|9
|Федор Чалов
|24
|Эльмир Набиуллин
60′
|62
|Вадим Карпов
21′58′
|90
|Павел Шакуро
|31
|Звонимир Шарлия
|45
|Иван Миладинович
79′
|8
|Никола Влашич
85′
|9
|Антон Заболотный
|10
|Алан Дзагоев
|16
|Кристиан Нобоа
68′
|17
|Арнор Сигурдссон
71′
|18
|Никита Бурмистров
|7
|Ильзат Ахметов
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|7
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)