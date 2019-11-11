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17:58 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов стал лучшим игроком «Ростова» в матче РПЛ

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов оказался самым полезным игроком «Ростова» в матче 16-го тура чемпионата России против «Тамбова», сообщает Vesti.kz.

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Главный тренер Валерий Карпин дал казахстанцу очередной шанс в стартовом составе, поскольку у «Ростова» не могли играть сразу несколько ключевых футболистов в центре поля, включая Романа Еременко, Ивелина Попова и Матиаса Норманна.

Несмотря на неожиданное поражение «Ростова» (1:2), Зайнутдинов провел впечатляющий и очень интенсивный матч. Казахстанец нанес четыре удара по воротам (лидер по этому показателю вместе с Бьорном Сигурдарссоном), отдал 43 передачи, совершил 66 касаний с мячом и заработал оценку 7,6 от портала Whoscored.com (лучший игрок «Ростова» по данной версии). К слову, такую же оценку получил лучший игрок матча — нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе.

Для Зайнутдинова это был шестой матч в российской премьер-лиге, на его счету один гол. «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Ростов
1:2
Первый тайм: 1:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 169.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 25589 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинСергей Первушин
Голы
Бьорн Сигурдарсон(Хорен Байрамян, Алексей Ионов)7′
Георгий Мелкадзе52′
Владимир Обухов(Антон Килин, Георгий Мелкадзе)70′
Составы команд
1Егор Бабурин
88Гиорги Шелия
34Алексей Козлов
2Алексей Рыбин
28Евгений Чернов
8Антон Килин
5Деннис Хаджикадунич
60′
27Алексей Грицаенко
6Рагнар Сигурдссон
55Максим Осипенко
33′
11Алексей Ионов
13Владимир Обухов
18Бактиер Зайнутдинов
77Михаил Костюков
41′
15Данил Глебов
3Гурам Тетрашвили
19Хорен Байрамян
58Адессойе Ойеволе
82′86′
14Элдор Шомуродов
30Сослан Таказов
9Бьорн Сигурдарсон
56′77′
19Георгий Мелкадзе
64′78′
47Александр Долгов
17Хетаг Хосонов
25Павел Карасев
81′
92Валерий Чуперка
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
17Удары (всего)10
5Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
13Фолы13
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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