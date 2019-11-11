Казахстанец Зайнутдинов стал лучшим игроком «Ростова» в матче РПЛ
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов оказался самым полезным игроком «Ростова» в матче 16-го тура чемпионата России против «Тамбова», сообщает Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов оказался самым полезным игроком «Ростова» в матче 16-го тура чемпионата России против «Тамбова», сообщает Vesti.kz.
Главный тренер Валерий Карпин дал казахстанцу очередной шанс в стартовом составе, поскольку у «Ростова» не могли играть сразу несколько ключевых футболистов в центре поля, включая Романа Еременко, Ивелина Попова и Матиаса Норманна.
Несмотря на неожиданное поражение «Ростова» (1:2), Зайнутдинов провел впечатляющий и очень интенсивный матч. Казахстанец нанес четыре удара по воротам (лидер по этому показателю вместе с Бьорном Сигурдарссоном), отдал 43 передачи, совершил 66 касаний с мячом и заработал оценку 7,6 от портала Whoscored.com (лучший игрок «Ростова» по данной версии). К слову, такую же оценку получил лучший игрок матча — нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе.
Для Зайнутдинова это был шестой матч в российской
|Валерий Карпин
|Сергей Первушин
|Бьорн Сигурдарсон(Хорен Байрамян, Алексей Ионов)
|7′
|Георгий Мелкадзе
|52′
|Владимир Обухов(Антон Килин, Георгий Мелкадзе)
|70′
|1
|Егор Бабурин
|88
|Гиорги Шелия
|34
|Алексей Козлов
|2
|Алексей Рыбин
|28
|Евгений Чернов
|8
|Антон Килин
|5
|Деннис Хаджикадунич
60′
|27
|Алексей Грицаенко
|6
|Рагнар Сигурдссон
|55
|Максим Осипенко
33′
|11
|Алексей Ионов
|13
|Владимир Обухов
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|77
|Михаил Костюков
41′
|15
|Данил Глебов
|3
|Гурам Тетрашвили
|19
|Хорен Байрамян
|58
|Адессойе Ойеволе
82′86′
|14
|Элдор Шомуродов
|30
|Сослан Таказов
|9
|Бьорн Сигурдарсон
56′77′
|19
|Георгий Мелкадзе
64′78′
|47
|Александр Долгов
|17
|Хетаг Хосонов
|25
|Павел Карасев
81′
|92
|Валерий Чуперка
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|17
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)