Казахстанец Зайнутдинов стал лучшим игроком «Ростова» в матче РПЛ

Главный тренер Валерий Карпин дал казахстанцу очередной шанс в стартовом составе, поскольку у «Ростова» не могли играть сразу несколько ключевых футболистов в центре поля, включая Романа Еременко, Ивелина Попова и Матиаса Норманна.

Несмотря на неожиданное поражение «Ростова» (1:2), Зайнутдинов провел впечатляющий и очень интенсивный матч. Казахстанец нанес четыре удара по воротам (лидер по этому показателю вместе с Бьорном Сигурдарссоном), отдал 43 передачи, совершил 66 касаний с мячом и заработал оценку 7,6 от портала Whoscored.com (лучший игрок «Ростова» по данной версии). К слову, такую же оценку получил лучший игрок матча — нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе.