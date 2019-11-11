Две столичные команды претендуют на игрока сборной России

Источник: РИА "Новости"

Бело-голубые хотели приобрести 22-летнего российского нападающего еще летом. В сферу интересов красно-зеленых форвард попал осенью.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин больше склоняется к нападающему чешской «Млады-Болеслав» Николаю Комличенко, но руководство поддерживает кандидатуру Соболева.

Контракт Соболева с «Крыльями Советов» истекает в декабре 2021 года.