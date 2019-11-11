Две столичные команды претендуют на игрока сборной России
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов московских клубов «Динамо» и «Локомотив», передает «БИЗНЕС Online».
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов московских клубов «Динамо» и «Локомотив», передает «БИЗНЕС Online».
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин больше склоняется к нападающему чешской «Млады-Болеслав» Николаю Комличенко, но руководство поддерживает кандидатуру Соболева.
Контракт Соболева с «Крыльями Советов» истекает в декабре 2021 года.
В нынешнем сезоне футболист забил десять мячей в 16 матчах Российской