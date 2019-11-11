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21:52 (мск), источник: Газета.Ру

Две столичные команды претендуют на игрока сборной России

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов московских клубов «Динамо» и «Локомотив», передает «БИЗНЕС Online».

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Источник: РИА "Новости"

Бело-голубые хотели приобрести 22-летнего российского нападающего еще летом. В сферу интересов красно-зеленых форвард попал осенью.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин больше склоняется к нападающему чешской «Млады-Болеслав» Николаю Комличенко, но руководство поддерживает кандидатуру Соболева.

Контракт Соболева с «Крыльями Советов» истекает в декабре 2021 года.

В нынешнем сезоне футболист забил десять мячей в 16 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Александр Соболев: «Не ждал, что вызовут. Думал, мне еще рано»
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7 октября© Ньюстюб
Крылья Советов
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