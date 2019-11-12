Евсеев — за Гончаренко, расширение РПЛ и правильный футбол

Источник: Спорт-Экспресс

О своей фразе «Футбол в чем заключается, в забивании голов?» и ради чего играет его команда

— Я, наверное, имел ввиду ту ситуацию, когда играют две команды с моментами, но не забивают мячи. Это не значит, что они играют плохо. Если меньше моментов у наших ворот, значит, мы правильно действовали.

«Уфа» не та команда, которая может играть в открытый футбол. У нас нет возможностей покупать игроков за большие деньги. Кому-то может это не нравиться, но мы действуем от организации, от обороны. Если будем качественно обороняться, всегда в атаке будут моменты.

Не могу требовать от ребят того, чего они не могут. На сегодняшний момент «Уфа» так играет. С Семаком, Гончаренко у команды были примерно такие же задачи. Смысл был один — выжимать из футболистов максимум.

О том, раздражают ли его журналисты

— Неподготовленность вопросов? В начале моей тренерской карьеры кто-то, возможно, это специально делал из журналистов. Мне хочется отвечать на профессиональные вопросы — об игре, о тактике, а не о том, кто вчера что-то сделал. В плане того, что с футболом не связано.



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Но это, как понимаю, наша сегодняшняя жизнь. Интересны отрицательные моменты, больше лайков, больше в Инстаграмах и Фейсбуках. Жизнь меняется в этом плане. Хотят желтой зрелищности. Например, вопрос в Оренбурге, по-моему, сам задающий не понял, что хотел спросить.

О возможном расширении РПЛ

— Мы сейчас с «Тамбовом» играли в Саранске. Нужен там стадион, если «Мордовия» играет на «Старте»?

Я, например, считаю, что лучше больше команд. Мы же все говорим, почему мало играем. Добавьте две команды, будет 18. В чемпионате Германии 18 команд, 2 вылетают, 1 в стыках играет. У нас 16 команд играют, 2 вылетают, 2 в стыках. Нонсенс! Не понимаю смысл. Сделайте 1 вылетает, 2 в стыках.

Перед началом чемпионата тот же Черчесов собирал руководителей, говорил, чтобы играли в атакующий футбол, ему нужны игроки. Для сборной они нужны, а нам как быть?

О ВАР

— У меня вопрос, как выбираются матчи с ВАР? Он или для каждого матча, или ни для кого. А что у нас выборочно-то. То там, то там. Или ставьте для всех, или не начинайте. Скажите, что не готовы, через год. Сегодня играем с ВАР, завтра без. Мне эта ситуация непонятна. Что касается ошибок, то они в любой сфере есть.

О судействе и Викторе Гончаренко, который попросил арбитров сделать «лица попроще»

— Я не видел. Но правильно он сказал, попроще лицо сделайте. Проблема с судьями всегда будет. Человеческий фактор никто не отменял. В каком-то чемпионате ошибок больше, в каком-то меньше. От кого зависит, я не знаю. С умыслом или без, категория судья. В это лезть не собираюсь.

Гончаренко правильно сказал. Кто-то может поговорить, объяснить, выслушать. Но есть и такие, которые считают, что только его мнение правильное, и общаться не стоит.

О том, какую задачу он видит для «Уфы»