Евсеев — за Гончаренко, расширение РПЛ и правильный футбол
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». Вот главные цитаты.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». Вот главные цитаты.
— Я, наверное, имел ввиду ту ситуацию, когда играют две команды с моментами, но не забивают мячи. Это не значит, что они играют плохо. Если меньше моментов у наших ворот, значит, мы правильно действовали.
«Уфа» не та команда, которая может играть в открытый футбол. У нас нет возможностей покупать игроков за большие деньги.
Не могу требовать от ребят того, чего они не могут. На сегодняшний момент «Уфа» так играет. С Семаком, Гончаренко у команды были примерно такие же задачи. Смысл был один — выжимать из футболистов максимум.
— Неподготовленность вопросов? В начале моей тренерской карьеры
Но это, как понимаю, наша сегодняшняя жизнь. Интересны отрицательные моменты, больше лайков, больше в Инстаграмах и Фейсбуках. Жизнь меняется в этом плане. Хотят желтой зрелищности. Например, вопрос в Оренбурге,
— Мы сейчас с «Тамбовом» играли в Саранске. Нужен там стадион, если «Мордовия» играет на «Старте»?
Я, например, считаю, что лучше больше команд. Мы же все говорим, почему мало играем. Добавьте две команды, будет 18. В чемпионате Германии 18 команд, 2 вылетают, 1 в стыках играет. У нас 16 команд играют, 2 вылетают, 2 в стыках. Нонсенс! Не понимаю смысл. Сделайте 1 вылетает, 2 в стыках.
Перед началом чемпионата тот же Черчесов собирал руководителей, говорил, чтобы играли в атакующий футбол, ему нужны игроки. Для сборной они нужны, а нам как быть?
— У меня вопрос, как выбираются матчи с ВАР? Он или для каждого матча, или ни для кого. А что у нас
— Я не видел. Но правильно он сказал, попроще лицо сделайте. Проблема с судьями всегда будет. Человеческий фактор никто не отменял. В
Гончаренко правильно сказал.
— Мы на земле живем, имею ввиду в «Уфе». Реально оцениваем свои возможности. Конечно, мы стараемся залезть в еврокубки. Конечно, аппетит приходит во время игры. Есть такая планка. Реально живем и оцениваем возможности. Живем сегодняшним днем, ближайшая игра — главная.